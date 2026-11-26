Art & Culture

Auteur: Alioune Badara MANÉ, envoyé spécial à Tunis

JTC 2026 : la compagnie de Sorano fait vibrer Tunis au rythme de l'histoire mandingue

À l'occasion de la 27e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC), le Théâtre national Daniel Sorano a séduit le public tunisois ce mercredi 25 novembre à la Cité de la culture. Portée par une synergie artistique entre le Sénégal et la Guinée, la pièce Les Enfants de l'Hippopotame a offert une immersion saluée au cœur du patrimoine mandingue.

​La mythique compagnie du Théâtre national Daniel Sorano du Sénégal a une nouvelle fois démontré toute sa richesse sur la scène internationale. À l'occasion de la 27e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC), la troupe sénégalaise a livré une remarquable prestation avec la pièce Les Enfants de l'Hippopotame. Cette œuvre, qui plonge les spectateurs dans l'univers historique et culturel du Mandé en synergie avec des artistes guinéens, a captivé le public ce mercredi 25 novembre sur la scène du Théâtre des Régions, à la Cité de la culture de Tunis.

​Sous une lumière raffinée, les artistes sénégalais et guinéens ont évolué dans une parfaite cohésion gestuelle pour offrir une représentation qui a fait voyager l'assistance au cœur d'un patrimoine ancestral profondément enraciné dans l'histoire des peuples mandingues. Le Mandé, berceau historique de grandes traditions africaines, constitue ici une source d'inspiration pour raconter, transmettre et célébrer une mémoire collective qui traverse les générations.

​Portée par trois voix remarquables — Fatoumata Konté du Sénégal, Sira Condé de la Guinée et le jeune chanteur Xirsa — ainsi que par l'engagement des comédiens et la force de l'expression scénique, la pièce a illustré la capacité du théâtre à faire dialoguer histoire, identité et création contemporaine. Au-delà du spectacle, Les Enfants de l'Hippopotame rappelle combien les arts de la scène demeurent des instruments puissants de transmission du patrimoine africain.

​Cette présence du Théâtre national Daniel Sorano à Carthage représente également une contribution majeure au dialogue culturel entre les peuples du continent. Elle témoigne du dynamisme de la création sénégalaise et de son ambition de faire connaître les grandes épopées africaines au-delà des frontières.

​Selon Ousmane Faye, chef de la division production du Théâtre national Daniel Sorano, cette collaboration s'inscrit dans une volonté de renforcer les liens culturels et historiques unissant le Sénégal et la Guinée, précisant que d'autres projets communs sont en cours entre les deux pays. Les Journées théâtrales de Carthage se poursuivent jusqu'au samedi 28 novembre, date de la cérémonie de clôture prévue en présence de nombreuses personnalités du monde culturel international.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Théâtre national Daniel Sorano a présenté la pièce Les Enfants de l'Hippopotame aux JTC le mercredi 25 novembre au Théâtre des Régions de la Cité de la culture de Tunis. - La pièce, portée par des artistes sénégalais et guinéens dont Fatoumata Konté, Sira Condé et le chanteur Xirsa, plonge dans le patrimoine mandingue. - Selon Ousmane Faye, cette collaboration vise à renforcer les liens culturels entre le Sénégal et la Guinée, avec d'autres projets communs en cours.