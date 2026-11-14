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Art & Culture

« MALAW 1885 » : quand l’art fait revivre l’épopée de Lat Dior à Ngaye Mékhé

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

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« MALAW 1885 » : quand l’art fait revivre l’épopée de Lat Dior à Ngaye Mékhé

« MALAW 1885 » : quand l’art fait revivre l’épopée de Lat Dior à Ngaye Mékhé

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Quatorze artistes venus de différents pays de la sous-région sont actuellement en résidence à Ngaye Mékhé pour revisiter l’histoire de Lat Dior Diop et de son célèbre cheval Malaw. Une initiative artistique et mémorielle portée par la conceptrice Ly Lagazelle, dans le cadre du projet « MALAW 1885, le cheval qui refusait les rails », en prélude à la Biennale de Dakar 2026.

À travers cette démarche, l’ambition est de remettre au cœur de la mémoire collective un pan de l’histoire du Sénégal et de la résistance africaine à la colonisation, en faisant de Ngaye Mékhé un véritable espace d’expression artistique.

À l’origine du projet, une découverte personnelle de la ville. Ly Lagazelle raconte avoir effectué un premier séjour à Ngaye Mékhé à l’occasion de la Tabaski. Marquée par l’hospitalité des populations, elle décide de s’intéresser davantage à l’histoire de cette localité. Ses recherches la conduisent alors vers le récit de Lat Dior et de son cheval Malaw.

« Quand la Biennale de Dakar a lancé son appel à candidatures autour de la thématique de l’héritage et de notre fragilité, je me suis dit : voilà un héros sénégalais et africain dont l’histoire n'est pas suffisamment racontée. Il fallait le mettre en avant », explique-t-elle.

Pour la conceptrice, ce projet dépasse le simple cadre d’une exposition artistique. Il s’agit aussi de faire connaître Ngaye Mékhé au-delà des frontières sénégalaises et de transmettre aux générations futures l’héritage historique laissé par Lat Dior.

« Il était important que l’Afrique entende parler de Ngaye. Lat Dior nous a laissé un héritage que nous devons porter dans la mémoire collective de tous et des générations à venir », souligne Ly Lagazelle.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Quatorze artistes de la sous-région sont en résidence à Ngaye Mékhé pour revisiter l'histoire de Lat Dior et de son cheval Malaw. - Le projet « MALAW 1885, le cheval qui refusait les rails » est porté par Ly Lagazelle, en prélude à la Biennale de Dakar 2026. - Ly Lagazelle souhaite faire connaître Ngaye Mékhé au-delà des frontières et transmettre l'héritage de Lat Dior aux générations futures.
Auteur: Ablaye Gadiaga SARR
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Commentaires (1)

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    Jean-Emmanuel DJÈ il y a 1 jour
    ❤️❤️ magnifique un projet très porteur ✨✨courage et grand succès à vous✨

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