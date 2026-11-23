Art & Culture

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Ngaye Mékhé : Des œuvres de l’exposition « MALAW 1885 » vandalisées au lendemain du vernissage

L’exposition artistique et mémorielle consacrée à Lat Dior Diop et à son célèbre cheval Malaw connaît un incident regrettable à Ngaye Mékhé. Au lendemain de son vernissage, plusieurs œuvres du projet « MALAW 1885 – Le cheval qui refusait les rails » ont été vandalisées.

Une situation déplorée par Ly Lagazelle, conceptrice du projet, qui rappelle la dimension collective et patrimoniale de cette initiative artistique. Quatorze artistes venus d'Afrique ont participé à la création des œuvres sur place, en collaboration avec des maîtres-artisans du cuir de Ngaye Mékhé.

À travers leurs réalisations, les artistes ont voulu revisiter plusieurs facettes de l'histoire et de l'identité de la ville, notamment son cheval emblématique, sa gare, son savoir-faire dans le travail du cuir et sa mémoire historique.

« Abîmer ces œuvres, c'est abîmer un patrimoine qui nous appartient à tous », déplore Ly Lagazelle. Elle précise que les autorités ont été saisies, tout en assurant que l'exposition se poursuit normalement.

Loin de vouloir céder au découragement, la conceptrice lance un appel à la mobilisation des populations. Elle invite les habitants, les visiteurs et les amoureux de l'art à venir découvrir les œuvres, rencontrer les artistes et les artisans, mais aussi à relayer l'information pour contribuer à la protection de cette initiative.

Pour rappel, quatorze artistes de différents pays de la sous-région sont en résidence à Ngaye Mékhé depuis plusieurs jours dans le cadre de ce projet qui revisite l'histoire de Lat Dior Diop et de son célèbre cheval Malaw, figure associée à la résistance à l'arrivée du chemin de fer colonial.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Plusieurs œuvres de l'exposition « MALAW 1885 – Le cheval qui refusait les rails » ont été vandalisées à Ngaye Mékhé au lendemain du vernissage. - Quatorze artistes venus d'Afrique ont participé à la création des œuvres sur place, en collaboration avec des maîtres-artisans du cuir de Ngaye Mékhé. - Ly Lagazelle, conceptrice du projet, indique que les autorités ont été saisies et que l'exposition se poursuit normalement.