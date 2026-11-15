Art & Culture

Auteur: Harouna NEYA

il y a 19 heures

SOTIGUI Awards 2026 : Souleymane Sèye Ndiaye sacré meilleur acteur d’Afrique de l’Ouest

L’acteur sénégalais Souleymane Sèye Ndiaye a remporté le Sotigui du meilleur acteur d’Afrique de l’Ouest lors de la 11ᵉ édition des SOTIGUI Awards. Il est récompensé pour son rôle dans le long métrage Valdiodio, réalisé par Aminata Ndiaye Leclerc.

La cérémonie s'est déroulée du 11 au 14 novembre 2026 à Ouagadougou, au Burkina Faso.