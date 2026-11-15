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SOTIGUI Awards 2026 : Souleymane Sèye Ndiaye sacré meilleur acteur d’Afrique de l’Ouest

Auteur: Harouna NEYA

3028 Lectures 4 Commentaires | English
SOTIGUI Awards 2026 : Souleymane Sèye Ndiaye sacré meilleur acteur d’Afrique de l’Ouest

SOTIGUI Awards 2026 : Souleymane Sèye Ndiaye sacré meilleur acteur d’Afrique de l’Ouest

L’acteur sénégalais Souleymane Sèye Ndiaye a remporté le Sotigui du meilleur acteur d’Afrique de l’Ouest lors de la 11ᵉ édition des SOTIGUI Awards. Il est récompensé pour son rôle dans le long métrage Valdiodio, réalisé par Aminata Ndiaye Leclerc.

La cérémonie s'est déroulée du 11 au 14 novembre 2026 à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Auteur: Harouna NEYA
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    Djo il y a 18 heures
    Pourquoi il jou plus dans les séries Senegalaise ?
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    Pri il y a 18 heures
    Il y avait des problèmes de droits d’auteurs avec Morodi pour Golden et Evinctus pour Salma, peut-être c’est ce qui l’a découragé
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    Gavroche il y a 17 heures
    Jules est un grand acteur a l'opposé les productions sénégalaises ne sont que de pales imitations des telenovelas sud américaines des sortes de navets fades et sans profondeur😂
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    Jean-le-fou il y a 17 heures
    C'est le meilleur de sa génération. Après Ndiaye Doss, le meilleur acteur sénégalais. Derrière lui c'est le desert. La distinction est bien méritée. Chapeau.

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