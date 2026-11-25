Art & Culture

Auteur: Alioune Badara Mané

Tunis : le Ballet africain de Guinée séduit le public des Journées théâtrales de Carthage

​Ce mardi 24 novembre, la Guinée était sous les projecteurs avec une entrée remarquable aux Journées théâtrales de Carthage (JTC), à travers une prestation époustouflante intitulée Mansa Musa, qui retrace l'histoire du Mandé en Afrique de l'Ouest.

​Il y a des spectacles qui se regardent et d'autres qui se vivent intensément. La prestation du Ballet africain de Guinée restera sans doute parmi ces moments de communion artistique où la culture devient un langage universel.

​Sur scène, les artistes guinéens ont offert un véritable voyage au cœur des traditions africaines. Portés par la voix de Kaby Kouyaté — fils et héritier du légendaire Sory Kandia Kouyaté —, à travers des danses endiablées, des rythmes traditionnels, des mouvements chorégraphiques maîtrisés et des expressions corporelles saisissantes, les membres du Ballet africain de Guinée ont déployé toute la richesse de leur patrimoine artistique sur la scène de la Cité de la culture de Tunis.

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​Bien plus qu'une simple représentation, cette prestation a été une véritable célébration de l'identité africaine. Chaque geste, chaque percussion et chaque tableau racontait une histoire : celle d'un peuple profondément attaché à ses racines, à ses valeurs et à son héritage culturel. Avec une énergie débordante et une remarquable présence scénique, les danseurs ont démontré que la Guinée demeure une terre de grandes traditions artistiques, où le corps, la musique et le mouvement constituent de puissants instruments de transmission culturelle.

​Le Ballet africain de Guinée n'a pas simplement présenté un spectacle : il a porté haut les couleurs de l'Afrique de l'Ouest et rappelé au monde que le continent possède un patrimoine vivant dont la beauté et la puissance traversent les frontières, à la hauteur de la réputation de cette institution emblématique de la culture guinéenne. Séduits par la prestation, les spectateurs ont envahi la scène à la fin du spectacle pour féliciter les artistes guinéens, qui viennent d'écrire une belle page de l'histoire des JTC.

​Par ailleurs, après la Guinée, le Sénégal entre en scène ce mercredi à 19 heures à la Cité de la culture avec la pièce Les Enfants de l'hippopotame, portée par la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano.

​Alioune Badara Mané, envoyé spécial à Tunis

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Ballet africain de Guinée a présenté « Mansa Musa », retraçant l'histoire du Mandé, aux Journées théâtrales de Carthage à Tunis. - Portée par la voix de Kaby Kouyaté, la prestation a mêlé danses, rythmes traditionnels et chorégraphies sur la scène de la Cité de la culture de Tunis. - À la fin du spectacle, des spectateurs ont envahi la scène pour féliciter les artistes guinéens.