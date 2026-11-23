UNESCO : le hip-hop en route vers une reconnaissance au patrimoine immatériel mondial
Le hip-hop pourrait bientôt faire l’objet d’une candidature à la reconnaissance au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Une charte a été signée ce lundi 23 novembre à Paris, au siège de l’organisation, pour lancer cette démarche.
Portée par une délégation française, la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo, l’initiative rassemble des artistes et des acteurs majeurs de l’industrie musicale francophone autour de la valorisation du hip-hop et de sa dimension culturelle.
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