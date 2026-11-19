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Auteur: Seneweb-Com

Visa For Music 2026 à Rabat : Le FDCUIC et l'ADEPME accompagnent une trentaine d'acteurs de la musique sénégalaise

À travers un communiqué conjoint, le Fonds de Développement des Cultures Urbaines et des Industries Créatives (FDCUIC) et l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) annoncent qu'ils « accompagnent une délégation officielle d’une trentaine d’acteurs de la filière musicale sénégalaise » qui « participe à la 13ᵉ édition du festival et marché professionnel Visa For Music, qui se tient à Rabat du 18 au 21 novembre 2026 ».

​Selon les organisateurs, « la délégation réunit des artistes, des producteurs, des managers, des tourneurs et des promoteurs culturels ». Durant quatre jours, cette mission sénégalaise « prendra part aux showcases, aux rencontres professionnelles B2B et aux panels du salon, afin de promouvoir la création musicale sénégalaise et d’ouvrir de nouveaux marchés à nos entreprises culturelles ».

​Seck Dieng attendu sur un panel dédié au développement durable

​Au cœur de cet agenda professionnel, le Directeur général du FDCUIC portera la voix du Sénégal lors d'une session thématique majeure : « Dans ce cadre, M. Seck Dieng, Directeur Général du FDCUIC, interviendra au panel « Festivals et territoires : construire le développement durable à travers la culture », ce vendredi 20 novembre 2026 à l’INSMAC », précise la note officielle.

​Pour les deux structures publiques, « cette participation traduit l’engagement des autorités sénégalaises en faveur de la professionnalisation, du financement et de l’internationalisation des acteurs des industries créatives ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le FDCUIC et l'ADEPME accompagnent une trentaine d'acteurs de la filière musicale sénégalaise à la 13ᵉ édition du festival Visa For Music à Rabat, du 18 au 21 novembre 2026. - La délégation réunit artistes, producteurs, managers, tourneurs et promoteurs culturels, et participera aux showcases, rencontres B2B et panels du salon. - Seck Dieng, Directeur Général du FDCUIC, interviendra au panel « Festivals et territoires : construire le développement durable à travers la culture » le vendredi 20 novembre 2026 à l'INSMAC.