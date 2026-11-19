Visa For Music 2026 à Rabat : Le FDCUIC et l'ADEPME accompagnent une trentaine d'acteurs de la musique sénégalaise
À travers un communiqué conjoint, le Fonds de Développement des Cultures Urbaines et des Industries Créatives (FDCUIC) et l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) annoncent qu'ils « accompagnent une délégation officielle d’une trentaine d’acteurs de la filière musicale sénégalaise » qui « participe à la 13ᵉ édition du festival et marché professionnel Visa For Music, qui se tient à Rabat du 18 au 21 novembre 2026 ».
Selon les organisateurs, « la délégation réunit des artistes, des producteurs, des managers, des tourneurs et des promoteurs culturels ». Durant quatre jours, cette mission sénégalaise « prendra part aux showcases, aux rencontres professionnelles B2B et aux panels du salon, afin de promouvoir la création musicale sénégalaise et d’ouvrir de nouveaux marchés à nos entreprises culturelles ».
Seck Dieng attendu sur un panel dédié au développement durable
Au cœur de cet agenda professionnel, le Directeur général du FDCUIC portera la voix du Sénégal lors d'une session thématique majeure : « Dans ce cadre, M. Seck Dieng, Directeur Général du FDCUIC, interviendra au panel « Festivals et territoires : construire le développement durable à travers la culture », ce vendredi 20 novembre 2026 à l’INSMAC », précise la note officielle.
Pour les deux structures publiques, « cette participation traduit l’engagement des autorités sénégalaises en faveur de la professionnalisation, du financement et de l’internationalisation des acteurs des industries créatives ».
Commentaires (0)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.