Art & Culture

Auteur: Bara DIOUF

Visa For Music 2026 : le Sénégal met en avant le rôle des festivals dans le développement des territoires

Dans le cadre de la 13e édition de Visa For Music, qui se déroule à Rabat, au Maroc, un panel consacré au thème « Festivals et territoires : bâtir un développement durable par la culture » a réuni plusieurs acteurs du secteur culturel autour des enjeux de développement territorial, de valorisation des identités culturelles et de l’impact économique des festivals.

La délégation sénégalaise, fortement représentée à cette rencontre, a notamment été marquée par la présence de Seck Dieng, Directeur général du Fonds de Développement des Cultures Urbaines et des Industries Créatives (FDCUIC), qui a partagé l’expérience du Sénégal en matière de soutien aux initiatives culturelles.

Au cours de son intervention, le Directeur général a rappelé le rôle stratégique du FDCUIC dans l’accompagnement des acteurs culturels, notamment à travers le financement de projets artistiques et culturels. Selon lui, le Fonds a accompagné et financé plus de 200 projets culturels au cours de cette année, témoignant de son engagement en faveur du développement des industries créatives et de la professionnalisation du secteur.

Seck Dieng a également mis en lumière l’importance de la mobilité des acteurs culturels, un enjeu majeur pour la visibilité des artistes sénégalais sur les scènes internationales. Dans cette dynamique, le FDCUIC a contribué à soutenir la participation d’une délégation de près de 30 acteurs culturels sénégalais à Rabat, dans le cadre de Visa For Music, favorisant ainsi les rencontres professionnelles, les échanges d’expériences et la création de nouvelles opportunités de collaboration.

Le panel a également permis de mettre en lumière le rôle des festivals dans la transformation des territoires. Au-delà de leur dimension festive et artistique, ces événements constituent de véritables leviers de développement économique, de promotion touristique, de création d’emplois et de valorisation du patrimoine culturel local.

Seck Dieng a particulièrement insisté sur la place des cultures urbaines dans les politiques de développement culturel, soulignant leur capacité à mobiliser la jeunesse, à stimuler la créativité et à contribuer au rayonnement du Sénégal. Il a, dans cette perspective, annoncé de nombreuses initiatives et projets qui devraient être déployés tout au long de l’année 2027, avec l’ambition de renforcer davantage l’accompagnement des acteurs culturels et de dynamiser les industries créatives.

Cette forte présence sénégalaise à Visa For Music illustre la volonté des acteurs culturels et des institutions du pays de renforcer leur positionnement sur la scène africaine et internationale. Entre financement des projets, mobilité artistique, développement des cultures urbaines et valorisation des festivals, le Sénégal entend faire de la culture un véritable moteur de développement durable et de rayonnement territorial.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un panel sur « Festivals et territoires » s'est tenu à Rabat dans le cadre de la 13e édition de Visa For Music. - Seck Dieng, DG du FDCUIC, a indiqué que le Fonds a financé plus de 200 projets culturels cette année. - Le FDCUIC a soutenu la participation d'une délégation de près de 30 acteurs culturels sénégalais à Rabat.