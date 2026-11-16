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Auteur: Senewebnews

Coopération financière : Babacar Gning porte la vision stratégique du FONSIS à l’assemblée générale des fonds souverains mondiaux

Le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) a activement pris part, du 11 au 13 novembre 2026 à Athènes, à l’Assemblée générale annuelle de l’International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF). Représenté par son directeur général, Babacar Gning, l'institution sénégalaise a plaidé pour le rôle de catalyseur des fonds souverains africains dans la mobilisation des capitaux privés.

Le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) poursuit son ancrage au sein de l'écosystème financier international. Pour la troisième année consécutive, l’institution sénégalaise est invitée à partager son expérience et sa vision à l’Assemblée générale annuelle de l’International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), qui s'est tenue du 11 au 13 novembre 2026 à Athènes, en Grèce, sous le haut parrainage du Premier ministre grec.

​Cette rencontre mondiale a réuni les principaux fonds souverains autour des enjeux liés à l’investissement de long terme, offrant, selon les termes du communiqué de l'institution, « un espace privilégié d’échanges de bonnes pratiques, de gouvernance et de coopération entre pairs ».

​Lors de cette session, le directeur général du FONSIS, Babacar Gning, est intervenu dans le cadre d’un panel consacré aux investisseurs souverains africains intitulé « African sovereign investors at the crossroads of structural shifts ». Aux côtés de ses homologues angolais, rwandais, ghanéen et nigérian, il a exposé la vision du Sénégal quant au positionnement stratégique de ces véhicules financiers face aux mutations de l'économie mondiale.

​Dans son intervention, Babacar Gning a particulièrement mis en avant « le rôle central des fonds souverains stratégiques africains, à l’instar du FONSIS, en tant que catalyseurs dans la mobilisation des capitaux privés, nationaux et internationaux, pour accélérer la transformation du potentiel du continent en réalité économique ».

Pour la direction générale, cette participation régulière aux instances de l'IFSWF répond à une stratégie claire d'ouverture et de crédibilisation auprès des partenaires et investisseurs internationaux. « Notre présence constante à ce rendez-vous mondial des fonds souverains conforte notre ambition de renforcer les partenariats avec l’écosystème des institutions financières et des gestionnaires d’actifs internationaux, afin de mieux faire rayonner les opportunités d’investissement qu’offre le Sénégal à l’échelle internationale », a ainsi déclaré Babacar Gning.

​En marge de ces travaux, l'institution a réitéré son « engagement constant au sein de la communauté mondiale des fonds souverains », ainsi que sa coopération active avec ses pairs regroupés au sein du Forum des investisseurs souverains africains (ASIF), poursuivant ainsi sa mission d'investissement dans les secteurs stratégiques et de gestion des actifs de l'État « avec une approche axée sur la création de valeurs et la rentabilité à long terme ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le FONSIS a participé, du 11 au 13 novembre 2026 à Athènes, à l'Assemblée générale annuelle de l'International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), pour la troisième année consécutive. - Son directeur général, Babacar Gning, est intervenu dans un panel sur les investisseurs souverains africains, aux côtés de ses homologues angolais, rwandais, ghanéen et nigérian. - Babacar Gning a mis en avant le rôle des fonds souverains stratégiques africains comme catalyseurs dans la mobilisation des capitaux privés, nationaux et internationaux.