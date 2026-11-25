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Auteur: Senewebnews

Entrepreneuriat à Tambacounda : le FONGIP injecte 135 millions FCFA et inaugure le hangar de la Maison de la femme

Dans le cadre de sa tournée dans le Sénégal oriental, l’administratrice générale du Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP), Mme Ndèye Fatou Mbodj Diattara, a effectué une visite à Tambacounda ce mardi 24 novembre, marquée par des rencontres avec les acteurs économiques locaux. À cette occasion, elle a salué le dynamisme, l’engagement et la détermination des femmes et des jeunes entrepreneurs de la région.

​Cette étape a été ponctuée par la remise de financements d’un montant global de 135 millions de francs CFA à des acteurs économiques de Tambacounda, afin de soutenir et de renforcer leurs activités. En complément, une enveloppe globale de 5 millions de francs CFA a été prévue pour les subventions, dont 2,5 millions de francs CFA ont déjà été remis aux bénéficiaires de la région.

​Autre temps fort de cette visite : l’inauguration du hangar de la Maison de la femme de Tambacounda, une infrastructure financée par le FONGIP. Cette réalisation offre un cadre supplémentaire pour renforcer les capacités d’accueil et d’activités des femmes, tout en favorisant le développement et la promotion de leurs initiatives économiques.

​À travers ces interventions, le FONGIP réaffirme son engagement en faveur de l’entrepreneuriat féminin et juvénile, de l’inclusion financière et du développement économique des territoires.

​La tournée se poursuivra ce mercredi 25 novembre à Kédougou. Mme Ndèye Fatou Mbodj Diattara, accompagnée d’une importante délégation du FONGIP, y rencontrera les acteurs économiques locaux afin de poursuivre cette dynamique de proximité, d’écoute et d’accompagnement des initiatives entrepreneuriales.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le FONGIP a remis 135 millions FCFA à des acteurs économiques de Tambacounda. - Une enveloppe de 5 millions FCFA est prévue pour les subventions, dont 2,5 millions déjà remis. - L'administratrice générale du FONGIP a inauguré le hangar de la Maison de la femme de Tambacounda, financé par le FONGIP.