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Linguère FabLab lance officiellement les formations du projet « D-CLIC : Formez-vous au numérique avec l'OIF » au Sénégal

Auteur: Senewebnews

il y a 2 jours 946 Lectures 0 Commentaires | English
Linguère FabLab lance officiellement les formations du projet « D-CLIC : Formez-vous au numérique avec l'OIF » au Sénégal

Linguère FabLab lance officiellement les formations du projet « D-CLIC : Formez-vous au numérique avec l'OIF » au Sénégal

Le jeudi 2 juillet 2026, Linguère FabLab a organisé la cérémonie officielle de lancement des formations du projet « D-CLIC : Formez-vous au numérique avec l'OIF », marquant une étape importante dans le renforcement des compétences numériques et l'insertion professionnelle des jeunes au Sénégal.

Conçu, initié et porté par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans le cadre de la Stratégie de la Francophonie numérique 2022-2026, le projet D-CLIC vise à renforcer les compétences numériques des jeunes et des femmes afin de favoriser leur employabilité, leur insertion professionnelle durable et leur capacité à entreprendre.

Au Sénégal, Linguère FabLab a été retenu comme opérateur local de mise en œuvre du projet. À ce titre, Linguère Fablab accompagnera 150 jeunes, répartis en cinq parcours de formation de 30 bénéficiaires chacun :

  1. Création visuelle et environnement numérique ;
  2. Impression et broderie textile numérique ;
  3. Artisanat et design numérique ;
  4. Management d'ateliers de fabrication numérique ;
  5. Conception et impression 3D.

Les formations reposent sur une approche pédagogique résolument pratique, combinant enseignements théoriques, travaux pratiques sur des équipements professionnels de fabrication numérique, réalisation de projets de fin de parcours et ateliers de développement des compétences transversales (soft skills). Les bénéficiaires bénéficieront également d'un accompagnement vers l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat afin de faciliter leur intégration sur le marché de l'emploi.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, des partenaires institutionnels, des acteurs de l'écosystème du numérique, des médias ainsi que des 150 bénéficiaires du projet. Elle a permis de présenter les objectifs du programme, les parcours de formation proposés ainsi que les perspectives qu'offre cette initiative pour la jeunesse sénégalaise.

À cette occasion, Anta NGOM, Directrice de Linguère FabLab, a déclaré :

« Être retenu par l'Organisation internationale de la Francophonie comme opérateur local de mise en œuvre du projet D-CLIC au Sénégal est à la fois un honneur et une responsabilité. À travers ce programme, nous avons l'opportunité de former et d'accompagner 150 jeunes vers les métiers du numérique en leur offrant des compétences techniques, des expériences pratiques et un accompagnement vers l'emploi et l'entrepreneuriat. Nous sommes convaincus que le développement des compétences numériques constitue un levier essentiel pour renforcer l'employabilité des jeunes, stimuler l'innovation et contribuer au développement économique de notre pays. »

Après la cérémonie officielle, place à la visite !

 Mme Kene Diop, cofondatrice de Linguère Fablab et responsable pédagogique, a guidé les invités à travers le Fablab

Linguère FabLab adresse ses sincères remerciements à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour la confiance accordée, ainsi qu'à l'ensemble des autorités, partenaires, formateurs, médias et invités qui ont honoré cette cérémonie de leur présence et contribuent à la réussite de cette initiative.

À travers le projet D-CLIC, Linguère Fablab réaffirme son engagement à accompagner la jeunesse sénégalaise dans l'acquisition de compétences adaptées aux métiers de demain, en faisant du numérique un véritable levier d'innovation, d'inclusion, d'employabilité et de développement durable.

À propos de Linguère FabLab

Créé en 2021 pendant leur incubation à Sen Fablab, Linguère FabLab est un espace d'innovation, de fabrication numérique et de formation professionnelle et technique, accrédité par le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT). Le FabLab accompagne les jeunes, les étudiants, les entrepreneurs et les porteurs de projets dans le développement de compétences numériques et techniques à travers des formations professionnalisantes, des services de fabrication numérique et des programmes d'accompagnement à l'innovation et à l'entrepreneuriat. En tant qu'opérateur local de mise en œuvre du projet D-CLIC : Formez-vous au numérique avec l'OIF au Sénégal, Linguère Fablab contribue à la formation d'une nouvelle génération de talents capables de répondre aux défis de la transformation numérique et de participer au développement économique du pays.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Linguère FabLab a lancé officiellement les formations du projet « D-CLIC » de l'OIF le 2 juillet 2026 au Sénégal. - Le projet vise à former 150 jeunes en cinq parcours, dont la création visuelle, l'impression textile numérique et la conception 3D. - Les formations combinent théorie, pratique sur équipements professionnels et accompagnement vers l'emploi ou l'entrepreneuriat.
Auteur: Senewebnews
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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