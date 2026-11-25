Diplomatie

Auteur: SENEWEB NEWS

Agenda diplomatique : le Chef de l’Etat à Doha et à Abu Dhabi pour la Conférence de l'ONU sur l'Eau

Ce mercredi 25 novembre, au Palais de la République, le Chef de l’Etat a annoncé au Conseil des ministres qu’il « participera au Forum économique de Doha du 05 au 07 décembre 2026 ». Puis, renseigne-t-on dans le communiqué reçu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye « prendra part, du 07 au 09 décembre 2026 à Abu Dhabi, à la Troisième Conférence des Nations unies sur l’Eau, co-organisée par le Sénégal ».