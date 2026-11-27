Diplomatie

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Après le succès des JOJ Dakar 2026, le Sénégal veut transformer l’essai sur le terrain diplomatique et économique

Le succès éclatant des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ne constitue pas seulement une prouesse logistique et sportive : il s'impose désormais comme une opportunité géopolitique majeure pour le Sénégal. Invité de l'émission « Sans Filtre » sur la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, a affirmé la volonté du gouvernement de convertir cet événement historique en un véritable levier d’influence et d'attractivité internationale.

​Avant même la clôture des épreuves, le Sénégal enregistrait déjà des messages de félicitations émanant de ministres et de diplomates des cinq continents. Pour Cheikh Niang, cette reconnaissance mondiale découle d'une organisation maîtrisée à tous les échelons.

​Le chef de la diplomatie a salué l'implication personnelle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dont la vision a guidé les préparatifs, ainsi que la coordination gouvernementale menée sous la houlette du Premier ministre. L'événement a reposé sur une véritable « symphonie » d'acteurs, associant la Justice, les Forces armées, l'Intérieur, les collectivités locales — dont la mairie de Dakar —, la société civile ainsi que le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), dirigé par Mamadou Diagna Ndiaye et son coordonnateur général, Ibrahima Wade.

​L'héritage culturel de 1966 revisité

​Soixante ans après le Festival mondial des arts nègres de 1966, moment fondateur du rayonnement culturel du Sénégal indépendant, le ministre dresse un parallèle direct avec Dakar 2026. En replaçant le patrimoine, l'identité et la création artistique au cœur du dispositif, ces Jeux ont agi comme une vitrine du savoir-faire culturel national et un point de ralliement pour la diaspora africaine et afro-descendante.

​Cette réussite replace le soft power sénégalais au centre des priorités diplomatiques. L'enjeu stratégique consiste désormais à faire fructifier ce capital d'image pour promouvoir la destination Sénégal, attirer de nouveaux investissements et consolider les alliances internationales. L'impact visuel et l'efficacité organisationnelle de l'événement ont d'ailleurs incité plusieurs observateurs étrangers à évoquer la capacité future du pays à postuler à l'accueil d'une Coupe du monde.

​« Certificat de compétence » et autonomie stratégique

​Sur le plan sécuritaire et opérationnel, la gestion des Jeux a illustré un modèle de maîtrise souveraine. Si la coopération avec les partenaires étrangers s'est avérée fluide, les forces de défense et de sécurité sénégalaises ont conservé l'entier contrôle des opérations sur le terrain.

​Selon Cheikh Niang, le Sénégal a ainsi apporté la preuve de son « autonomie stratégique », c’est-à-dire sa capacité à collaborer à l'échelle globale sans jamais céder sa souveraineté d'action. Ce « certificat de compétence » positionne aujourd'hui le pays comme une référence méthodologique pour d'autres nations appelées à organiser de grands rassemblements mondiaux.

​Pour la diplomatie sénégalaise, Dakar 2026 ne marque pas une fin en soi, mais le point de départ d'une phase de valorisation diplomatique, économique et touristique, destinée à ancrer durablement le Sénégal parmi les acteurs qui comptent sur l'échiquier international.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre Cheikh Niang affirme la volonté du gouvernement de convertir les JOJ Dakar 2026 en levier d'influence et d'attractivité internationale. - Le Sénégal a reçu des messages de félicitations de ministres et diplomates des cinq continents avant même la clôture des épreuves. - Selon Cheikh Niang, les forces de défense et de sécurité sénégalaises ont conservé l'entier contrôle des opérations, preuve d'une « autonomie stratégique ».