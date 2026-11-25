Coopération Sénégal–Émirats arabes unis : Trois nouvelles conventions dans les secteurs de l’énergie, des hydrocarbures et des télécommunications
Dakar et Abu Dhabi donnent un nouvel élan à leurs relations économiques. Trois accords viennent renforcer leurs échanges dans des domaines stratégiques, notamment l’énergie, le pétrole et les télécommunications. Le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement accompagne ce rapprochement en tant que partenaire.
Cette avancée fait suite aux engagements pris lors des précédentes rencontres de la commission mixte entre les deux pays. Les discussions portent aussi sur d’autres priorités, parmi lesquelles les infrastructures, le développement des entreprises et l’accès des jeunes et des femmes à l’emploi.
Les relations économiques entre les deux États s’appuient sur un partenariat ancien. Depuis 1977, les capitaux émiratis injectés au Sénégal représentent au moins 45 milliards F CFA.
La prochaine étape de ce rapprochement est attendue à Abu Dhabi, qui accueillera du 8 au 10 décembre 2026 la Conférence des Nations Unies sur l’eau.
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