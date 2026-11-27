Diplomatie

Auteur: Seneweb-Com

Coopération sino-gabonaise : Brice Clotaire Oligui Nguema à Beijing pour dynamiser les liens

Le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, effectue une visite d'État en Chine du 3 au 7 novembre à Beijing sur l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Ce déplacement, qui intervient dans la 52ᵉ année des relations diplomatiques entre les deux pays, dénote une volonté commune de renouveler la confiance mutuelle et d'inscrire la coopération dans de nouvelles perspectives d'un partenariat gagnant-gagnant.

De partenariat de coopération globale en 2016, la coopération sino-gabonaise a été érigée au rang de partenariat stratégique global à l'occasion du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine en septembre 2024 à Beijing. Cette coopération qui couvre plusieurs domaines de développement a connu en 2025 des échanges commerciaux estimés à 3,19 milliards de dollars, soit une hausse de 8,3 %. Avec l'entrée en vigueur le 1ᵉʳ mai 2026 de la politique d'exonération de taxes douanières pour les produits de 53 pays africains entrant sur le marché chinois, l'on peut affirmer que les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Gabon vont connaître un dynamisme. Au-delà du manganèse, du pétrole brut et du bois que le Gabon exporte sur le marché chinois, il pourrait exploiter davantage les opportunités du tarif zéro douane en diversifiant les produits destinés à l'exportation.

Pour booster les priorités de développement, le Gabon souhaite renforcer son partenariat avec la Chine en mettant un accent particulier sur la création de valeur ajoutée. À ce titre, le transfert de technologies, l'industrialisation, la création d'emplois et le développement du commerce figurent au nombre des ambitions gabonaises dans sa coopération avec la Chine. Au cours de son séjour, le président gabonais entend également dynamiser la coopération avec la Chine dans les secteurs comme l'énergie, l'agriculture, la santé, les infrastructures, le numérique, la formation professionnelle et la transformation locale des ressources naturelles.

Partenaire du Gabon depuis plus d'une décennie, la Chine a laissé une empreinte dans le développement des infrastructures immobilières et routières dans ce pays d'Afrique centrale. L'on peut citer, entre autres, la route Port-Gentil–Omboué, le Palais Léon Mba, le Stade de l'amitié sino-gabonaise, l'Hôpital de la coopération sino-gabonaise et le projet d'hôpital à Oyem. Dans le secteur de l'agriculture, la Chine apporte son expertise à la base de vulgarisation des techniques agricoles de Kango. Pour ce qui est de la modernisation de la fonction publique et de la gestion des ressources humaines, la Chine offre régulièrement des séminaires de formation à la partie gabonaise.

La visite d'État en Chine du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, permettra de dessiner les contours d'un renforcement des liens entre les deux pays. Elle sera également une occasion pour les autorités gabonaises et chinoises de revoir le chemin parcouru ensemble pendant plus d'un demi-siècle et de prendre de nouveaux engagements pour un développement harmonieux des relations bilatérales.

(Photo : VCG)

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema effectue une visite d'État en Chine du 3 au 7 novembre à Beijing, sur invitation de Xi Jinping. - La coopération sino-gabonaise a été élevée au rang de partenariat stratégique global lors du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine en septembre 2024 à Beijing. - Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 3,19 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 8,3 %.