[Exclusif] Francophonie : à Phnom Penh, Bassirou Diomaye Faye sauve l'OIF
Après cinq heures et demie d'un huis clos tendu, les chefs d'État réunis ce lundi matin au centre de conférences de Phnom Penh ont trouvé une issue à l'impasse qui se profilait depuis quarante-huit heures. Les rivalités géopolitiques autour des candidatures au secrétariat général de l'Organisation internationale de la Francophonie menaçaient de faire du sommet un champ de bataille. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a évité ce scénario.
À son initiative personnelle, un premier groupe de dirigeants s'était réuni dimanche pour chercher un terrain d'entente. Le chef de l'État a poursuivi ses consultations avec toutes les parties, avec un objectif : éviter un vote et préserver l'unité de l'organisation.
Lundi, au plus fort de la séance consacrée à l'élection du secrétaire général, c'est encore lui qui a fait aboutir les discussions. Ses propositions ont été acceptées par ses pairs. Le mandat de la secrétaire générale sortante, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, est prolongé d'un an. Elle ne pourra pas se représenter au terme de cette année. De nouvelles candidatures, d'autres personnalités ou d'autres pays, pourront être déposées d'ici un an pour lui succéder.
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Ce compromis est un succès diplomatique pour Bassirou Diomaye Faye, et pour le Sénégal, son ministre des Affaires étrangères Cheikh Niang, la ministre Fatou Isodora Niang, représentante personnelle du chef de l'État auprès de la Francophonie, et leurs équipes.
Correspondance particulière : Adama Sow
Commentaires (67)
Combien de fote ai je fait Mr le pro-faiseur de malin
Vous souhaitez k du mal pour le pays????
Weuuuu li mom metina…
Apart vous et votre Sonko, personne ne peut rien faire d bon…🤨🤨
Guem lene Yalla, Diomaye mofi nek et tant que Allah n’a pas décidé, il sera encore là..:
Priez pour sa réussite, c’est le Sénégal qui en sort grandit…
Vous avez même prié pour l’échec de Diomay (du Sénégal) lors des JOJ..
Calmez vous les gars😂
Qui Diomaye faye peut-il sauver ?????
Quand plus personne n’ose dire la vérité, c’est tout un système qui finit par fonctionner autour de l’ignorance d’un seul homme. Et lorsque plus personne n’ose dire la vérité au pouvoir, le pouvoir finit par croire ses propres mensonges. Surtout si le président est sérère
Mais cela n’a rien à voir avec Diomaye Faye, un triste président.
Au moment ou le président Diomaye joue au sauveur de la francophonie, son pays et son peuple vivent dans la misère, la précarité et la pauvreté et cherchent un sauveur.
Ce qu'on demande au président Diomaye est de sauver la jeunesse sénégalaise désespérée au point de se lancer dans les chemins mortels de l'émigration. Ce que les sénégalais attendent du président Diomaye est la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, traquer et sanctionner très sévérement les mafieux libéraux alternoceurs de Wade et Macky qui ont pillé les deniers publics entre 2000 et 2024, saccagé le foncier public, bradé nos ressources aux occidentaux, livré le pays aux mains du FMI, de la Banque Mondial, endetté le pays à hauteur de 25000 milliards dont 7000 milliards de dettes cachées et qui sont derrière tous les malheurs, la pauvreté et la misére dans laquelle se trouve des millions de sénégalais.
Alors franchement, on en a rien à ***** du sauvetage de la francophonie !
Bravo c'est un succès de notre diplomatie! Réjouissons s'en.
C'est le Sénégal qui gagne
Et avec cette communication mensongère de peinture, on prive le peuple sénégalais de la principale leçon qui vaille à retenir de cette rencontre: Paul Kagamé, l'anglophone, refuse la proposition de Macron pour la rwandaise anglophone qui dirige la francophonie, et oblige à prolonger son mandat de un an, le temps de trouver une solution. Si Diomaye osait, il aurait dit le proverbe sénégalais à Kagamé: "Fouleu mooy jaay dakhaar ".
bu xel bi leere, lammiñ bi du jaaxle
ku xam li nga bëgg wax, du wër di wut kaddu
Le président français Emmanuel Macron a salué un "compromis" à l'issue du vote. "La France salue l'esprit de responsabilité des membres de la Francophonie qui a permis cette décision, signe de leur attachement à l'Organisation et de leur capacité, en son sein, à trouver le compromis", a déclaré l'Élysée dans un communiqué.
"Un compromis sage a été trouvé pour préserver l'unité de la Francophonie", a également commenté la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Wagner.
"Notre voix a été bien entendue et l’unité de l'OIF a été préservée", a estimé de son côté Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais.
est-ce qu'on va pas reconduire les maires pour 1 an, le temps que l'ecurie kiray recoive leur guimb?
pastef, controlé positif à la peur de perdre, une substance interdite dans l'arene depuis 2015, sera evidemment tenu à l'ecart !!!!
Vous cherchez a eriger ce nain complexe qui ne represente rien sur la scene inyernationale en leader, alors qu'il n'est qu'un figurant qui gaspille le kerozene d'un avion presidentiel sur lequel il n'avais jamais reve monter. Quand je vois vos titre, ca me fait rire. Ce carent qui a expose la petitesse de son caractere devant Macron et devant Trump n'est rien du tout. Et surement pas celui que vous voulez en faire
La recherche d'un compromis.
En coulisses, la diplomatie française s'est activée pour trouver une issue évitant un vote à haut risque qui aurait fracturé l'institution.
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