Diplomatie

Auteur: Adama Sow

[Exclusif] Francophonie : à Phnom Penh, Bassirou Diomaye Faye sauve l'OIF

Après cinq heures et demie d'un huis clos tendu, les chefs d'État réunis ce lundi matin au centre de conférences de Phnom Penh ont trouvé une issue à l'impasse qui se profilait depuis quarante-huit heures. Les rivalités géopolitiques autour des candidatures au secrétariat général de l'Organisation internationale de la Francophonie menaçaient de faire du sommet un champ de bataille. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a évité ce scénario.

À son initiative personnelle, un premier groupe de dirigeants s'était réuni dimanche pour chercher un terrain d'entente. Le chef de l'État a poursuivi ses consultations avec toutes les parties, avec un objectif : éviter un vote et préserver l'unité de l'organisation.

Lundi, au plus fort de la séance consacrée à l'élection du secrétaire général, c'est encore lui qui a fait aboutir les discussions. Ses propositions ont été acceptées par ses pairs. Le mandat de la secrétaire générale sortante, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, est prolongé d'un an. Elle ne pourra pas se représenter au terme de cette année. De nouvelles candidatures, d'autres personnalités ou d'autres pays, pourront être déposées d'ici un an pour lui succéder.

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Ce compromis est un succès diplomatique pour Bassirou Diomaye Faye, et pour le Sénégal, son ministre des Affaires étrangères Cheikh Niang, la ministre Fatou Isodora Niang, représentante personnelle du chef de l'État auprès de la Francophonie, et leurs équipes.

Correspondance particulière : Adama Sow

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Après cinq heures et demie de huis clos à Phnom Penh, les chefs d'État ont trouvé une issue à l'impasse sur les candidatures au secrétariat général de l'OIF. - À l'initiative de Bassirou Diomaye Faye, des consultations ont abouti à un compromis accepté par ses pairs, évitant un vote. - Le mandat de la secrétaire générale sortante Louise Mushikiwabo est prolongé d'un an, sans possibilité de se représenter, et de nouvelles candidatures pourront être déposées d'ici un an.