Diplomatie

Auteur: Cheikhou AIDARA & Tobi NIANE (Images)

Forum de mise en relation commerciale : La Thaïlande et le Sénégal veulent se connecter, collaborer et grandir ensemble

La deuxième édition du forum de mise en relation commerciale Thaïlande-Sénégal s’est ouverte, ce mardi 7 juillet 2026, à Dakar. Organisée par le Ministère du Commerce thaïlandais et le Centre thaïlandais de Commerce d’Abuja, en partenariat avec la Chambre de commerce de Dakar, et placé sous le thème : « Se connecter, collaborer et grandir ensemble », cette rencontre d’une journée a été co-présidée par l’ambassadrice du Royaume de Thaïlande au Sénégal, S.E. Miss Nipa Nirannoot, et le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, M. Abdoulaye Sow, en présence de la cheffe de la délégation du département de la promotion commerce international du ministère du Commerce de Thaïlande.

Près de 30 entreprises thaïlandaises présentes pour « Se connecter, collaborer et grandir ensemble »

Cette deuxième édition de Thailand & Senegal Business Matching Forum se déroule sous le signe d’une convergence économique évidente résumée par les maîtres mots de ce forum, à savoir : « se connecter, collaborer et grandir ensemble ». L’objectif est de renforcer les relations bilatérales entre la Thaïlande et le Sénégal qui célèbrent 46 ans de relations diplomatiques et commerciales.

Pour cette édition, 22 entreprises thaïlandaises de premier plan, représentées par leur Top management, ont fait le déplacement à Dakar pour conclure une mission de 7 jours. Les échanges se sont concentrés sur cinq domaines clés, à savoir : l'agroalimentaire (aliments, légumes, herbes), l’industrie (construction, tourisme équipements et services d'exportation) et la santé (produits pharmaceutiques, etc.).

La rencontre a été rythmée par des sessions de rencontre B to B directes entre les entreprises thaïlandaises et celles du Sénégal, pour nouer des partenariats féconds et durables.

« Le Sénégal est considéré comme le ’’cœur’’ de la stratégie thaïlandaise en Afrique »

Selon l’ambassadrice du Royaume de Thaïlande au Sénégal, le Sénégal est considéré comme le "cœur" de la stratégie thaïlandaise en Afrique. « Le Sénégal est l'un des sept pays d'Afrique accueillant une ambassade résidente de Thaïlande, servant de plaque tournante pour l'Afrique de l'Ouest », a souligné S.E Miss Nipa Nirannoot.

Elle ajoute : « L'événement vise à connecter les secteurs privés pour encourager de nouveaux partenariats et faciliter des investissements durables en combinant les ressources et expertises respectives ».

« L’expertise thaïlandaise constitue un levier d’échange et d’inspiration inestimable pour le Sénégal »

Le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, pour sa part, a soutenu que la tenue de cette rencontre majeure à Dakar marque une étape supplémentaire et hautement stratégique dans la consolidation des liens économiques et commerciaux exceptionnels qui unissent le Royaume de Thaïlande et la République du Sénégal.

« A l’heure où le Sénégal fait de sa souveraineté alimentaire une urgence nationale à travers la Vision Sénégal 2050, l’expertise thaïlandaise en matière de transformation agroalimentaire constitue un levier d’échange et d’inspiration inestimable. La co-présidence de cette cérémonie d’ouverture avec les autorités thaïlandaises est le témoignage d’une volonté commune : celle de passer d’un commerce d’opportunité à une alliance économique durable et structurelle et génératrice de prospérité partagée », a souligné M. Abdoulaye Sow, ajoutant que ce forum se veut une plateforme d’actions concrète.

Pour lui, la présence aujourd’hui d’une importante délégation d’environ 30 entreprises thaïlandaises de premier plan composée de fabricants et d’exportateurs de référence témoigne de l’intérêt grandissant du secteur privé thailandais pour le marché sénégalais et par extension, pour le marché ouest-africain.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La deuxième édition du forum de mise en relation commerciale Thaïlande-Sénégal s'est ouverte le 7 juillet 2026 à Dakar, avec 22 entreprises thaïlandaises présentes. - Les échanges se sont concentrés sur cinq domaines clés : agroalimentaire, industrie, santé, tourisme et équipements. - L'ambassadrice de Thaïlande a déclaré que le Sénégal est considéré comme le "cœur" de la stratégie thaïlandaise en Afrique.