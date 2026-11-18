Diplomatie

Auteur: Mouhamed CAMARA

France : Le plan avorté d'Emmanuel Macron autour de Macky Sall

L'hypothèse aurait été évoquée par le président français, rapporte Jeune Afrique.

​L'ancien président sénégalais aurait pu être présenté comme le candidat du consensus de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

​Face à la crise actuelle et aux désaccords, notamment de la RD Congo sur la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, Emmanuel Macron aurait pensé à proposer la candidature de Macky Sall, informe le média panafricain. L'ancien président sénégalais aurait donc pu être présenté comme un candidat de consensus pour rallier les pays en froid avec la candidate rwandaise.

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​Finalement, ajoute Jeune Afrique, l'hypothèse a été vite laissée de côté, Emmanuel Macron favorisant l'option de reporter l'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie à 2027. La demande a ensuite été officiellement présentée et acceptée par les pays membres ce 16 novembre, lors du XXe sommet de la Francophonie à Phnom Penh, au Cambodge.

​Entre-temps, Emmanuel Macron avait porté son choix sur l’ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș, qu'il a présenté comme le candidat… du consensus. Le président français a même envoyé une missive au président rwandais, Paul Kagame, lui demandant le retrait de la candidature de Louise Mushikiwabo pour favoriser celle du Roumain, tout en lui assurant que les autres candidats portés par la RD Congo et la Mauritanie retireraient également la leur. Une demande officiellement rejetée par Kigali. Finalement, l'ensemble des parties a pu trouver un accord pour le report de l'élection du secrétaire général de l'OIF dans douze mois.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Emmanuel Macron aurait envisagé de présenter Macky Sall comme candidat de consensus à l'OIF, selon Jeune Afrique. - Cette hypothèse a été rapidement abandonnée au profit d'un report de l'élection du secrétaire général de l'OIF à 2027. - Le report a été officiellement accepté par les pays membres le 16 novembre lors du sommet de Phnom Penh.