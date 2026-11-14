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Francophonie : Kagamé a "rejeté" une demande de Macron de retirer la candidature rwandaise

Auteur: AFP

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Francophonie : Kagamé a "rejeté" une demande de Macron de retirer la candidature rwandaise

Francophonie : Kagamé a "rejeté" une demande de Macron de retirer la candidature rwandaise

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Le Rwanda a "rejeté" une demande du président français Emmanuel Macron de retirer la candidature rwandaise au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a déclaré samedi le chef de la diplomatie rwandaise à l'AFP.

Le 16 novembre, les dirigeants des 53 États et gouvernements membres de l'OIF doivent désigner le secrétaire général pour les quatre prochaines années, dans une élection marquée par des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.

Le ministre des Affaires étrangères rwandais Olivier Nduhungirehe a confirmé auprès de l'AFP une information de Jeune Afrique vendredi, selon laquelle M. Macron avait demandé au président rwandais Paul Kagame de retirer la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo.

La requête de M. Macron est "rejetée", a ajouté M. Nduhungirehe.

Louise Mushikiwabo est une fidèle du président rwandais Paul Kagame et est en 2018 devenue la première femme africaine à la tête de l'organisation. Elle est en lice contre trois autres candidats, dont la Congolaise Juliana Lumumba.

Cette ancienne ministre de la Culture congolaise et secrétaire générale de l'Union des chambres de commerce africaines est aussi la fille de Patrice Lumumba, une figure des luttes anticoloniales, du panafricanisme et héros de l'indépendance du Congo (devenu RDC) assassiné en 1960.

Deuxième pays francophone au monde (57,3 millions de locuteurs, selon l'OIF), la RDC a menacé de quitter l'OIF en cas de réélection de la candidate du Rwanda, son voisin qu'elle accuse de soutenir le groupe armé du M23, avait appris l'AFP de sources concordantes.

Les détracteurs de Mme Mushikiwabo l'accusent d'avoir fait de l'organisation un outil d'influence de Kigali, "une deuxième ambassade du Rwanda à Paris" selon certains, et d'avoir "verrouillé" l'organisation avec un management "autoritaire".

Les deux autres candidats sont Coumba Ba, une Mauritanienne de 56 ans qui a occupé plusieurs postes de ministre dans son pays, et Dacian Ciolos, un Roumain de 57 ans, ancien Premier ministre de Roumanie (2015-2017), et commissaire européen à l'agriculture (2010-2014).

Le président français est arrivé samedi à Phnom Penh, au Cambodge, à la veille de l'ouverture du sommet de l'OIF.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le Rwanda a rejeté la demande d'Emmanuel Macron de retirer la candidature de Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire générale de l'OIF, selon le ministre des Affaires étrangères rwandais Olivier Nduhungirehe. - Les dirigeants des 53 États et gouvernements membres de l'OIF doivent désigner le secrétaire général le 16 novembre, dans une élection marquée par des tensions entre la RDC et le Rwanda. - La RDC a menacé de quitter l'OIF en cas de réélection de la candidate rwandaise, qu'elle accuse de soutenir le groupe armé du M23.
Auteur: AFP
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Commentaires (17)

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    mushikiwabo il y a 1 jour
    n'est ce pas que c'est Madame Mushikiwabo qui était venue à Dakar dire à Macky Sall que les Sénégalais ne veulent pas d'un troisième mandat, et maintenant là voilà qui cherche coute que coûte un troisième mandat ? Eh bien, la Francophonie non plus ne veut pas d'un troisième mandat, Madame !! Décidément ! Madame doit bien avoir la mémoire courte. En plus quelle cupidité ! La Francophonie doit appliquer la règle des deux mandats comme en France et comme dans les pays démocratiques de l'espace francophone. Sinon, comment est ce que le Sécrétaire général de l'organisation pourra aller demain faire la leçon à un président qui s'accroche au pouvoir. Elle est bien inspirée par son président M Kagamé qui ne connait pas la limite des mandats. Mais la Francophonie n'est pas le Rwanda. Les responsables de l'OIF doivent prendre leurs responsabilités et la débarquer. Sinon ce sera un mauvais signal...
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    23 juin il y a 1 jour
    Le Congo a retiré la candidature de Lumumba et soutient le Roumain. De toute façon, la Francophonie tout comme le CFA et la Françafrique est vouée à mourir. Ce sont des vestiges de la colonisation et des leviers néocoloniaux qui profitent juste à quelques élites.
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    Deug il y a 1 jour
    Les langues officielles de facto du Rwanda ce sont le Kinyarwanda et l'anglais.
    Mais de jure ce sont 4 langues officielles.
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    Klient sweet il y a 1 jour
    Une candidate parainée par un dictateur et vous etonné qu'elle instaure la dictature
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    Samba1 il y a 1 jour
    Le Rwanda est le pays qui a change sa langue nationale de francais a anglais. Kagame ne parle pas francais je ne comprends pas l'obstinatio de ce dernier pour la francophonie. Au vue des tensios je pennse qu'il serait bien que les candidature congolaises et rwandaises soit retirees.
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    menteur il y a 1 jour
    Le français est bien langue officielle au Rwanda et Kagamé parle bien français .
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    voleur il y a 6 heures
    @menteur  Depuis quand ? En général ils veulent choisir les modèles , les représentation qui doivent influencer les populations.La tactique est diviser pour mieux régner, prendre un groupe , une personne qui sert de modèle, qui sera mieux traité, qui au final sert parfois de paratonnerre en cas de problème. Le Rwanda en ayant coupé les liens s'en sort bien et même mieux que ceux qui continuent à recevoir la soi disant aide de l'Afrance à fric et ils n aiment ça
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    Gounor il y a 1 jour
    Le Message qu'ils (les français, à travers l'auteur) veulent faire passer sur nous autres est simple.

    "Vous voyez, même Kagamé refuse de se séparer de la langue française." Malgrés les Massacres que nous avons intigué dans son pays avec près d'un million de mort.
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    et demain 2 il y a 1 jour
    @Xyz fin connaisseur de LFI et RN, qu'est ce qui donc va changer dans quelques mois quand M Macron sera ex président ? Dites donc M Mélenchon dans les habits de président pourrait aussi être très différent de celui qu'on a vu jusqu'ici Quant à Marine avec tout ce qu'elle aura comme chantiers à l'intérieur, (...) la Francophonie pourrait tout simplement disparaitre étant donné que l'avenir de la langue française est déjà assuré ... par le continent africain...
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    Deug il y a 1 jour
    Il faut Macky Sall le candidat burundyen pour enfin gagner a la francophonie Diomaye doit le parrainer
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    à Deug il y a 1 jour
    Burundais
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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    ,,,,,,,,,,,,,,biensur cette merde de samba pue le mensonge...mais tu connais ces detritus : masseuse wayayoye egale kinesitherapeute.....D'après la Constitution de la République du Rwanda (dans ses différentes versions, dont la révision la plus récente), la situation linguistique s'articule ainsi:
    • Langue nationale : Le kinyarwanda.
    • Langues officielles : Le Rwanda compte quatre langues officielles :
    1. Le kinyarwanda
    2. Le français
    3. L'anglais (introduit après 1994)
    4. Le swahili (adopté officiellement en 2017 pour renforcer l'intégration régionale est-africaine)
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    et demain il y a 1 jour
    et demain quand il y aura un nouveau président français que deviendra la francophonie ? si c'est Mélenchon n y aura plus de femmes ? ? et si c'est Marine les postes seront réattribués aux français bon teint les étrangers seront mis au chomage ensuite exclus de la francophonie et expulsés de france ? peut etre que la francophonie espace de loisirs du dimanche pour le président français vit ses derniers mois ?
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    @Xyz il y a 1 jour
    Quelle méconnaissance !! Mélenchon et LFI respectent plus les femmes que n'importe quel autre parti politique. Mathide Panot ,Sophia Chikirou ;Florence Guetté Danièle Obono ,Sarah ,legrain ,Nadège Abomangoli ,Rima Hassan ,Manon Aubry ,Ersila Soudais etc ....Des femmes fortes et intélligentes pas des potiches..
    Quant au RN ,ex FN ,tu méconnais le mode de fonctionnement des colons suprémacistes...Ils aont des amis nègres et adorent le couscous.Marine est même venue à Dakar voir le dictateur chassé Macky Sall
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    Le spectateur des farceurs il y a 18 heures
    La langue officielle du Rwanda étant le français, il est mal vu de voter pour un représentant de ce pays. Que chaque pays (votant) prennent ses responsabilités.
  • avatar
    voleur il y a 6 heures
    Est ce qu'il y a l'Anglophonie ? Les Anglophones ont le Commonwealth, c'est pas du blabla devant les caméras, avec la France au milieu .

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