Francophonie : la SG sortante rwandaise dénonce des "pressions nombreuses et fortes" pour le retrait de sa candidature
La Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale sortante de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a dénoncé lundi, après l'annonce du report de l'élection, des "pressions nombreuses et fortes" pour le retrait de sa candidature, à laquelle s'opposait fermement la République démocratique du Congo.
"Je ne vous cache pas que les pressions ont été nombreuses et fortes, mais si j'ai maintenu ma candidature, c'est d'abord parce que j'avais encore l'ambition et l'énergie de servir cette organisation, mais surtout par principe aussi", a déclaré Mme Mushikiwabo, qui restera en poste jusqu'à l'organisation du nouveau scrutin.
Commentaires (16)
Nous appelons plutôt à nous approprier le savoir dans nos propres langues, à nous ouvrir au monde par le biais de ses langues, à développer la traduction, à qualifier le corps enseignant, à actualiser la terminologie scientifique et à bâtir un système éducatif équilibré.
Les nations qui se respectent ne renoncent pas à leurs langues pour apprendre, et ne renoncent pas non plus à apprendre pour préserver leurs langues.
Avez-vous présenté une vision pratique pour développer l'enseignement de l'ensemble des langues nationales, ou votre principal souci est-il de défendre la langue de l'ancien colonisateur
Un État juste est celui qui permet au citoyen d'apprendre, de progresser et de participer aux affaires publiques sans qu'une langue étrangère ne se transforme en barrière sociale ou administrative le séparant de ses droits.
L'Éthiopie, la Somalie, l'Érithrée, ou l'anglais à côté de leurs langues nationales commme: Kenya, Tanzanie et Ouganda.
Ne prendre que l'anglais comme première langue étrangère juste pour communiquer avec le monde à partir de ce jour là nous commençons à avoir l'indépendance sans doute mais avant ça la France nous regarde et continuera à nous regarder toujours comme des sous hommes et nous respectera jamais et continuera à nous manipuler et surtout à nos états, et elle nous divisera et aussi jamais elle respectera nos diasporas sur son sol.
Aucun pays normal, fier, digne et qui se respecte laisse ses propres langues et officialise une langue non nationale surtout une langue coloniale unitile.
Dans le monde seul nous les Africains le font les autres peuples même avec plusieurs langues nationale ne l'accepteront pas,
ils préféreront mourir plutôt de l'accepter.
Si vous ne connaissez pas pourquoi demandez aux Asiatiques ou aux Africains de l'est qui sont plus proche du continent Asiatique ils vous l'expliqueront pourquoi.
Parce que aux temps de la colonisation ils avaient tous fait pour effacer nos langues, cultures et religions etc..
L'anglais au moins il est utile partout dans le monde y compris au pays de ceux qui veulent nous imposer leur inutile langue.
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