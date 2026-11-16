Diplomatie

Auteur: AFP

Francophonie : la SG sortante rwandaise dénonce des "pressions nombreuses et fortes" pour le retrait de sa candidature

La Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale sortante de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a dénoncé lundi, après l'annonce du report de l'élection, des "pressions nombreuses et fortes" pour le retrait de sa candidature, à laquelle s'opposait fermement la République démocratique du Congo.

"Je ne vous cache pas que les pressions ont été nombreuses et fortes, mais si j'ai maintenu ma candidature, c'est d'abord parce que j'avais encore l'ambition et l'énergie de servir cette organisation, mais surtout par principe aussi", a déclaré Mme Mushikiwabo, qui restera en poste jusqu'à l'organisation du nouveau scrutin.