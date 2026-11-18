Francophonie : Le Rwanda accuse la France de vouloir conserver son influence au sein de l’OIF
Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier J.P. Nduhungirehe, accuse la France de chercher à imposer ses positions au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Dans un entretien il dénonce une volonté de transformer les choix de Paris en décisions collectives, estimant que l’organisation ne doit pas fonctionner comme une « Françafrique ».
Le Rwanda reproche notamment à la France d’avoir privilégié un compromis politique au détriment des règles électorales adoptées en 2022. Maintenue à son poste jusqu’en novembre 2027, Louise Mushikiwabo devra notamment conduire une réforme des modalités de désignation de son successeur.
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