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Industrie textile : Depuis Addis-Abeba, Serigne Mboup réaffirme sa détermination pour la relance de DOMITEXKA

Auteur: seneweb news

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Industrie textile : Depuis Addis-Abeba, Serigne Mboup réaffirme sa détermination pour la relance de DOMITEXKA

Industrie textile : Depuis Addis-Abeba, Serigne Mboup réaffirme sa détermination pour la relance de DOMITEXKA

Présent en Éthiopie dans le cadre de la 12e édition de l'Africa Sourcing and Fashion Week (ASFW), le maire de Kaolack et PDG du Groupe CCBM, Serigne Mboup, plaide pour une véritable souveraineté textile au Sénégal. De l'acheminement des machines de DOMITEXKA à la création d'emplois pour les jeunes, l'homme d'affaires appelle à une concertation nationale pour bâtir toute la chaîne de valeur.

​En déplacement à Addis-Abeba pour participer à la 12e édition de l'Africa Sourcing and Fashion Week (ASFW) aux côtés notamment de Moubarack Lô, membre du comité de direction de DOMITEXKA, Serigne Mboup affiche ses ambitions pour la filière textile sénégalaise. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'édile de Kaolack et président de l'UNCCIAS souligne le fort attrait suscité par le potentiel du pays lors des échanges : « Ce qui m’a particulièrement marqué, c’est l’intérêt exprimé par plusieurs intervenants pour les immenses possibilités qu’offre le Sénégal dans cette filière ».

​Pour l'opérateur économique, le défi consiste désormais à dépasser le simple stade de la matière première : « Notre pays possède un potentiel considérable. Mais pour le valoriser, nous devons aller au-delà de la production du coton et développer toute la chaîne de valeur, jusqu’à la fabrication des tissus, la confection et l’exportation ».

​Sur le plan opérationnel, cette mission internationale conforte son engagement en faveur du fleuron industriel kaolackois. « Cette rencontre renforce ma détermination à poursuivre la relance de DOMITEXKA à Kaolack. Certaines machines sont déjà arrivées, d’autres sont en cours d’acheminement, et nous continuons à travailler pour la reprise de la production », précise-t-il, tout en saluant l'appui de la coopération allemande (GIZ et KfW).

​Appelant à « une véritable concertation nationale » pour redonner au textile sa place dans l'économie, le PDG du Groupe CCBM inscrit cette démarche dans une vision globale d'industrialisation : « Notre ambition ne se limite pas à relancer une usine. Nous voulons contribuer à reconstruire une industrie nationale capable de produire, de transformer, d’exporter et de créer des milliers d’emplois pour notre jeunesse ». Et de conclure sur un mot d'ordre sans équivoque : « Produire au Sénégal, transformer au Sénégal, créer des emplois au Sénégal : voilà notre engagement ! ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Serigne Mboup a participé à Addis-Abeba à la 12e édition de l'Africa Sourcing and Fashion Week (ASFW) pour défendre la filière textile sénégalaise. - Il affirme que certaines machines de DOMITEXKA sont déjà arrivées et que d'autres sont en cours d'acheminement, en vue de la reprise de la production. - Il appelle à une concertation nationale pour développer toute la chaîne de valeur textile et créer des emplois pour la jeunesse.
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Commentaires (3)

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    Amadou kl il y a 1 jour
    pour la première fois, Serigne s'est autorisé à reconnaître que l'usine tant chanté,ne dispose pas de matériel fonctionnant, rentable et concurrentiel pour être en marche, continuant depuis une décennie a faire la promotion d'une industrie sans équivalent adéquat, pour tromper la galerie,car se retrouvant sur place avec des machines de l'ex sotiba qui n'existe plus depuis des décennies, une propagande malhonnête que j'ai toujours décrié,la dernière fois c'était tout récemment hier entre amis avant de le voir prendre son courage parlant de l'arrivée de nouvelles machines, c'est irréaliste et très malhonnête,et la nomination du GIZ,me fait penser a d'autres nébuleux non déclarés et c'est malheureux
  • avatar
    aaaa il y a 20 heures
    Ce type doit rendre compte du domaine foncier de la gare de Kaoloack qui a entièrement été brade...un scandale sans commune mesure!😡
  • avatar
    GR il y a 17 heures
    Serigne c le travail encore le travail toujours le travail ci biir diamou yallah.Machallah

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