News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Diplomatie

La France a retiré tous ses diplomates du Burkina Faso

Auteur: AFP

il y a 1 jour 5479 Lectures 11 Commentaires | English
La France a retiré tous ses diplomates du Burkina Faso

La France a retiré tous ses diplomates du Burkina Faso

Tous les diplomates français en poste au Burkina Faso sont rentrés en France "en fin de semaine dernière" et le personnel diplomatique du Burkina doit quitter la France d'ici lundi soir, a indiqué lundi à l'AFP le ministère français des Affaires étrangères.

Le chargé d'affaires du Burkina Faso à Paris a été convoqué au ministère français lundi dernier, après l'annonce le 26 juin de la décision unilatérale des autorités locales de rompre les relations diplomatiques avec la France.

"Il lui a été signifié, dans un esprit de réciprocité, que le personnel diplomatique burkinabè devrait également quitter la France sous sept jours", soit d'ici ce lundi soir, a précisé le Quai d'Orsay.

"Nous regrettons cette décision hostile et sans fondement qui illustre la dérive préoccupante des autorités burkinabè", a une nouvelle fois déploré le Quai d'Orsay. "Nous en avons tiré les conséquences", a-t-il souligné.

Le ministère français a en outre démenti tout soutien français aux groupes terroristes, des allégations "complètement fausses" qui ont notamment été invoquées par les autorités de Ouagadougou pour la rupture des relations avec Paris, a-t-il réagi.

"Nous condamnons fermement toutes les attaques terroristes, ainsi que les exactions commises à l'encontre des civils au Sahel et réitérons notre plein soutien aux populations, qui sont les premières victimes de la crise en cours", a-t-il ajouté.

Le Quai rappelle que l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme à travers le monde "est connu de tous, et elle en a lourdement payé le tribut".

"Dans ce contexte particulier, nous appelons les ressortissants français à une vigilance renforcée", poursuit-il.

Selon le ministère, plus de 2.000 Français sont inscrits au registre consulaire au Burkina, quand plus de 6.000 ressortissants burkinabè vivent en France.

Le chef de la junte arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, mène à Ouagadougou une politique souverainiste, répressive envers toute voix critique et hostile aux Occidentaux, en particulier à la France.

Le gouvernement burkinabè accuse Paris d'"activisme incessant" contre ses intérêts, mais assure que les relations entre les peuples ne sont pas concernées.

Dès 2023, quelques mois après sa prise de pouvoir, la junte avait exigé le rappel de l'ambassadeur de France à Ouagadougou, Luc Hallade, dénoncé un accord militaire avec Paris et obtenu le départ de son armée, longtemps engagée dans la lutte contre les groupes jihadistes qui minent le pays depuis une décennie.

Le régime a ensuite multiplié les invectives envers la France et s'est tourné vers de nouveaux partenaires, comme la Russie, la Turquie et l'Iran.

AFP

Auteur: AFP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (11)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    Xeme ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Il continue de miser sur ses djihadistes et ses différents Macky Sall en Afrique, mais au moins il a retenu une leçon. On est loin de l'époque quand Macron refusait de retirer son ambassadeur du Niger, sous le prétexte qu'il ne reconnaît pas le pouvoir qui le lui demande. Le monsieur se croit celui qui valide les pouvoirs en Afrique. Je rappelle que quand il a accepté de retirer son ambassadeur du Niger, ce dernier, S. Attié, rentré en France, a écrit un livre sur l'événement dont Macron a bloqué l'édition. Princip1le révélation du livre, Macron avait voulu déclencher une guerre civile au Niger en armant un agent français nigérien, un chef de tribu touareg, pour lui demander tout simplement de réunir son ethnie pour mener une guerre contre le pouvoir nigérien qui a osé chasser l'ambassadeur français. Voilà les m³Thomas de la France en Afrique, monter les ethnies entre elles, les religions 3ntre elles, les langues entre elles, et toujours avoir des traîtres africains qui acceptent de faire le boulot, sous une épaisseur penture médiatique.
  • image
    ali il y a 1 jour
    les 2000 francais au burkina sont en fait les burkinabes naturalises francais. ce puschiste tourne en rond.
  • image
    bro il y a 1 jour
    Tout a fait normal que tous les Français quittent le Burkina et que tous les Burkinabais quittent la France
  • image
    gérard il y a 1 jour
    Justement les Français ne quittent pas l'Afrique . On parle ici de quelques dizaines d'employés de l'ambassade
  • image
    gégé il y a 1 jour
    Il y a combien de Burkinabés en France ? 1 millier ?
  • image
    Alain il y a 1 jour
    Il faut renvoyer tous les burkinabés de France
  • image
    IB il y a 1 jour
    "Le gouvernement burkinabè accuse Paris d'"activisme incessant" contre ses intérêts, mais assure que les relations entre les peuples ne sont pas concernées." je veux le LAIT mais pas la VACHE ....Dans quel Monde nous vivons ?????
  • image
    1000 milliards il y a 1 jour
    Vérifier que tout le monde est bien quitte le sol de l'autre compris.
  • image
    Baris il y a 1 jour
    C'est bien mais il faut faire comme le Rwanda , ne plus les mentionner, travailler avec d'autres pays GB Allemagne Espagne Chine . Les autres pays africains doivent entourer le Burkina

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 22 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 15 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 5 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 12 heures

NÉCROLOGIE

Abdourahmane SAMB
Avis de DécèsAbdourahmane SAMBDate de Deces: 23 juin, 2026🤲 17 prières · 💬 15 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances