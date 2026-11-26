Diplomatie

Auteur: Yandé DIOP

La nouvelle ambassadrice de l’UE au Sénégal sur la migration irrégulière : "Les retours sont indispensables "

Face à la recrudescence des départs clandestins vers les îles Canaries, Aude Maio-Coliche, nouvelle ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, affiche la volonté de Bruxelles de renforcer sa coopération avec Dakar. Sauvetage des vies, lutte contre les réseaux de passeurs, retours des migrants en situation irrégulière et développement des voies légales de migration : la diplomate détaille les priorités européennes. Le message de la nouvelle ambassadrice de l’Union européenne (UE) au Sénégal est sans équivoque : il faut mettre un terme aux départs périlleux de migrants à bord de pirogues vers les îles Canaries. Dans un contexte marqué par une recrudescence des traversées clandestines, Aude Maio-Coliche alerte sur les dangers de cette route migratoire et appelle à une coopération renforcée avec les autorités sénégalaises. La diplomate met notamment en garde contre les images diffusées sur les réseaux sociaux, qui donnent parfois une représentation trompeuse de ces voyages. « Ce sont des circonstances et des conditions extrêmement dangereuses, qui ne sont pas du tout celles que l’on peut voir sur les réseaux sociaux, qui sont des vidéos mensongères », souligne-t-elle.

Pour illustrer l’ampleur du phénomène, elle évoque les arrivées enregistrées le 24 novembre sur l’île espagnole d’El Hierro, où 2 100 personnes auraient débarqué en une seule journée, tandis que d’autres embarcations étaient portées disparues. Mais au-delà du danger en mer, Aude Maio-Coliche tient à déconstruire une autre idée largement répandue chez certains candidats à l’émigration : arriver en Espagne ne garantit aucun droit de séjour dans l’Union européenne. « Cela ne donne aucun droit à rester sur le territoire espagnol ou sur le territoire de l’Union européenne. Cela ne donne aucune documentation, pas le droit de travailler ni de circuler », insiste-t-elle, estimant que ces traversées exposent les candidats à des risques considérables sans leur offrir les garanties qu’ils espèrent.

« Les retours sont indispensables »

La stratégie européenne repose également sur le renforcement des opérations de retour des personnes en situation irrégulière. Sur ce point, la nouvelle ambassadrice ne cache pas la fermeté de Bruxelles. « Quand vous avez, rien que sur le mois de novembre, 15 000 personnes qui sont arrivées à El Hierro, qui est une île où il y a 12 000 habitants, c’est intenable. C’est intenable. Donc les retours sont indispensables », déclare-t-elle. Ces opérations, précise-t-elle, sont organisées en collaboration avec les autorités sénégalaises. Elles nécessitent toutefois un travail préalable d’identification des personnes concernées, dans le respect de leurs droits et de leur dignité. « Il faut pouvoir faire les choses dans l’ordre, dans le respect des droits et de la dignité des personnes », explique Aude Maio-Coliche, reconnaissant que ces procédures ne peuvent être menées du jour au lendemain. L’UE indique également disposer de centres d’accueil destinés à accompagner la réinsertion des personnes de retour au Sénégal, notamment à Dakar et à Saint-Louis. Pour la diplomate, la coopération sur les retours constitue aussi une condition pour renforcer la confiance entre les partenaires et développer davantage les possibilités de mobilité légale.

40 000 visas par an et 1 700 bénéficiaires d’Erasmus+

Si la lutte contre la migration irrégulière occupe une place importante dans le discours européen, Aude Maio-Coliche assure que le partenariat avec le Sénégal ne se limite pas au contrôle des frontières et aux retours. Elle met en avant les possibilités de migration régulière, notamment à travers les programmes d’échanges universitaires et les dispositifs proposés par les différents États membres de l’Union européenne. Entre 2021 et 2025, quelque 1 700 étudiants et membres des communautés universitaires sénégalaises ont ainsi pu se rendre en Europe dans le cadre du programme Erasmus+. La diplomate évoque également près de 40 000 visas délivrés chaque année, tout en apportant une précision importante : les décisions d’octroi des visas, de régularisation et d’accueil des ressortissants étrangers relèvent de la compétence propre de chaque État membre. « La décision d’un pays, d’un État membre de l’Union européenne, d’accueillir, de donner des visas, de régulariser, est sa décision en propre. Ce n’est pas quelque chose qui peut être traité au niveau de l’Union européenne », rappelle-t-elle. Elle se dit toutefois favorable au développement de la migration circulaire, qui permettrait aux Sénégalais d'acquérir une expérience professionnelle en Europe avant de revenir investir leurs compétences dans leur pays. Une perspective qui rejoint, selon elle, les attentes exprimées par les autorités sénégalaises.

70 millions d’euros pour la jeunesse sénégalaise

Autre volet de cette coopération : la formation professionnelle et l’emploi des jeunes. Aude Maio-Coliche souligne que l’Union européenne accompagne les initiatives du Sénégal à travers plusieurs programmes destinés à renforcer les perspectives économiques de la jeunesse. Elle cite notamment une enveloppe globale de 70 millions d’euros consacrée à l’appui budgétaire de la politique sectorielle du Sénégal en faveur de la jeunesse. Pour la diplomate, l’objectif est de compléter les politiques publiques nationales plutôt que de s’y substituer. « Ce n’est pas seulement de prendre des initiatives en propre sur la formation et la création d’emploi, mais c’est aussi d’accompagner le Sénégal. Les autorités sénégalaises ont leurs propres initiatives et nous devons être complémentaires », explique-t-elle. Dans un contexte où les départs par voie maritime continuent de susciter des inquiétudes, Bruxelles entend ainsi articuler lutte contre les réseaux de passeurs, protection des personnes vulnérables, réinsertion des migrants de retour et création d’opportunités économiques. Un partenariat dont la jeunesse sénégalaise est présentée comme l'une des principales priorités.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aude Maio-Coliche, nouvelle ambassadrice de l'UE au Sénégal, appelle à mettre fin aux départs en pirogue vers les îles Canaries et à renforcer la coopération avec Dakar. - Elle affirme que les retours des migrants en situation irrégulière sont « indispensables », citant 15 000 arrivées à El Hierro en novembre pour une île de 12 000 habitants. - Elle met en avant la migration légale : environ 40 000 visas délivrés par an et 1 700 Sénégalais bénéficiaires d'Erasmus+ entre 2021 et 2025.