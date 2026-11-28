Le Sénégal réaffirme son soutien « ferme et constant » à la marocanité du Sahara
Lors d'une rencontre diplomatique au Maroc entre le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Niang, et son homologue marocain, Dakar a de nouveau réitéré sa position claire, ferme et constante en faveur de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.
Cette audience a permis de concrétiser une nouvelle fois la profondeur des relations fraternelles et le partenariat stratégique qui unissent le Sénégal et le Royaume du Maroc.
En alignant sa diplomatie sur cette ligne historique, le Sénégal confirme son engagement indéfectible auprès du Maroc et renforce l'axe de coopération privilégié entre les deux nations.
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