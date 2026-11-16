Diplomatie

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Phnom Penh : Bassirou Diomaye Faye salue le succès du 20e Sommet de la Francophonie

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tiré un bilan très positif de sa participation au 20e Sommet de la Francophonie qui s'est achevé à Phnom Penh, au Cambodge.

S'exprimant à l'issue des travaux, le chef de l'État a tenu à exprimer sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, ainsi qu'au gouvernement et au peuple cambodgiens pour la chaleur de leur accueil. Il a également salué la haute qualité des échanges qui ont marqué cette rencontre au sommet entre chefs d'État et de gouvernement.

A lire aussi : "[Exclusif] Francophonie : à Phnom Penh, Bassirou Diomaye Faye sauve l'OIF"

Inscrivant sa démarche dans la fidélité à l'esprit des pères fondateurs de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le président a souligné la détermination partagée des dirigeants à œuvrer pour une communauté unie et solidaire face aux défis contemporains.

Au moment de quitter la capitale cambodgienne, le Chef de l'État s'est dit pleinement confiant quant à l'avenir de l'institution et à la pérennité des liens fraternels qui unissent les peuples de l'espace francophone.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Bassirou Diomaye Faye a tiré un bilan très positif de sa participation au 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, au Cambodge. - Il a exprimé sa gratitude au Roi Norodom Sihamoni, au gouvernement et au peuple cambodgiens pour leur accueil, et salué la qualité des échanges. - Il s'est dit confiant quant à l'avenir de l'OIF et à la pérennité des liens entre les peuples de l'espace francophone.