Phnom Penh : Bassirou Diomaye Faye salue le succès du 20e Sommet de la Francophonie
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tiré un bilan très positif de sa participation au 20e Sommet de la Francophonie qui s'est achevé à Phnom Penh, au Cambodge.
S'exprimant à l'issue des travaux, le chef de l'État a tenu à exprimer sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, ainsi qu'au gouvernement et au peuple cambodgiens pour la chaleur de leur accueil. Il a également salué la haute qualité des échanges qui ont marqué cette rencontre au sommet entre chefs d'État et de gouvernement.
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Inscrivant sa démarche dans la fidélité à l'esprit des pères fondateurs de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le président a souligné la détermination partagée des dirigeants à œuvrer pour une communauté unie et solidaire face aux défis contemporains.
Au moment de quitter la capitale cambodgienne, le Chef de l'État s'est dit pleinement confiant quant à l'avenir de l'institution et à la pérennité des liens fraternels qui unissent les peuples de l'espace francophone.
Commentaires (4)
Les nations qui se respectent ne renoncent pas à leurs langues pour apprendre, et ne renoncent pas non plus à apprendre pour préserver leurs langues.
Avez-vous présenté une vision pratique pour développer l'enseignement de l'ensemble des langues nationales, ou votre principal souci est-il de défendre la langue de l'ancien colonisateur
Un État juste est celui qui permet au citoyen d'apprendre, de progresser et de participer aux affaires publiques sans qu'une langue étrangère ne se transforme en barrière sociale ou administrative le séparant de ses droits.
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