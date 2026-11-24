Diplomatie

Auteur: Senewebnews

Préparatifs de la Conférence de l'ONU sur l'Eau : Cheikh Tidiane Dièye appelle l'Afrique à se présenter à Abou Dhabi « en architecte des règles »

La capitale sénégalaise accueille les travaux préparatoires de la diplomatie africaine de l'eau. En ouvrant à Dakar la deuxième Réunion de consultation et de validation des États membres consacrée au Premier Plan de mise en œuvre 2026-2033 de la Vision africaine de l'eau 2063 et à la Position commune du continent, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et président du Conseil des ministres africains chargés de l'Eau (AMCOW), Cheikh Tidiane Dièye, a dressé un diagnostic chiffré de l'urgence hydrique en Afrique et exhorté le continent à aborder la Conférence des Nations unies d'Abou Dhabi « en architecte des règles ».

Souhaitant la bienvenue aux délégations réunies à Dakar au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, Ahmad Alhaminou Lo, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et président d'AMCOW, Cheikh Tidiane Dièye, a rappelé que l'année 2026 est consacrée par l'Union africaine à la problématique hydrique sous le thème « Garantir une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ». Face aux représentants de la Commission de l'Union africaine, de l'AMCOW, de la CEA, du PNUD, de la BAD et des organismes de bassin, le ministre sénégalais a posé un postulat clair : « Sans eau, il n'y a ni santé, ni sécurité alimentaire, ni énergie, ni industrialisation, ni paix durable ».

​Évoquant les limites de la Vision africaine de l'eau 2025 et des engagements de Charm el-Cheikh de 2008 en raison du manque de financements et de la fragmentation institutionnelle, Cheikh Tidiane Dièye a alerté sur l'ampleur des déficits actuels sur le continent. Selon les données présentées, seuls 35 % des Africains ont accès à une eau potable gérée de manière sûre et 30 % à un assainissement géré en toute sécurité, tandis que 29 % seulement des 63 bassins fluviaux et lacustres transfrontaliers disposent d'un cadre de coopération. Alors que les phénomènes climatiques extrêmes coûtent chaque année entre 2 et 5 % du PIB africain et que les systèmes d'alerte précoce ne couvrent que 40 % des populations, les investissements annuels stagnent entre 10 et 19 milliards de dollars contre un besoin minimal de 30 milliards.

​Un plan d'action de 35,8 milliards de dollars sur la période 2026-2033

​Pour combler ce fossé, le Premier Plan de mise en œuvre 2026-2033 soumis à validation définit huit cibles principales, trente-huit objectifs stratégiques répartis entre quatre piliers et douze domaines thématiques, ainsi que douze projets continentaux pour un coût indicatif de 35,8 milliards de dollars, soit environ 4,5 milliards par an. D'ici 2033, ce plan ambitionne notamment de porter l'accès à l'eau potable sûre de 35 à 40 % et l'assainissement sûr de 30 à 35 %, de ramener les pertes d'eau non facturée de 35-40 % à 30 %, et de doter 60 % des bassins transfrontaliers ainsi que 30 % des principaux aquifères de cadres de coopération ratifiés. Il prévoit également d'étendre les systèmes d'alerte précoce à 45 États membres pour couvrir au moins 75 % de la population, et de former 40 000 professionnels, certifier 30 000 techniciens et placer 15 000 jeunes professionnels. Ce dispositif s'appuie sur trois choix majeurs : l'absence de création de nouvelle institution, la responsabilisation directe des États membres à travers leurs budgets nationaux et la possibilité pour les pays prêts d'avancer en qualité de « pays accélérateurs ».

​L'expérience sénégalaise et le plaidoyer pour un pacte mondial d'investissement

​Le second volet des travaux porte sur la finalisation de la Position commune et des Priorités de l'Afrique à deux semaines de l'ouverture à Abou Dhabi de la Conférence des Nations unies sur l'Eau de 2026, co-organisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis. Qualifiant cette échéance de rendez-vous le plus décisif depuis Mar del Plata en 1977, Cheikh Tidiane Dièye a martelé que « l'Afrique ne doit pas s'y présenter en observateur, mais en architecte des règles, des institutions et des mécanismes de financement qui régiront l'eau dans un monde confronté aux aléas climatiques », soulignant que « les guerres de l'eau ne sont pas une fatalité » au regard des plus de 3 600 accords historiques recensés sur les eaux partagées.

​Articulée autour de dix priorités indivisibles, cette Position commune réclame la reconnaissance de l'eau comme atout stratégique dans l'agenda post-2030 ainsi qu'un pacte mondial pour l'investissement fondé sur des financements additionnels sous forme de dons ou de conditions très concessionnelles. Le président de l'AMCOW a mis en relief deux priorités illustrées par l'expérience du Sénégal : la gouvernance coopérative des eaux transfrontalières — près de 90 % des ressources renouvelables en eau douce du pays étant de surface, dont 97 % prennent source hors des frontières et plus de 80 % proviennent du seul fleuve Sénégal, géré au sein de l'OMVS et de l'OMVG — et la préservation des eaux souterraines, qui représentent environ 10 % des ressources nationales mais s'avèrent vitales dans le centre du pays et au sein de l'Initiative du Bassin aquifère sénégalo-mauritanien réunissant la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal.

​Rappelant que le Sénégal accueillera à Dakar en octobre 2027 la 11ᵉ session de la Réunion des Parties à la Convention sur l'Eau, Cheikh Tidiane Dièye a enfin souligné l'effort budgétaire national inscrit dans la Lettre de Politique sectorielle de Développement 2025-2029 alignée sur l'Agenda « Sénégal 2050 ». Alors que les besoins d'investissement du Sénégal d'ici 2035 sont estimés à près de 4 900 milliards de francs CFA, soit environ 410 milliards par an, contre un peu plus de 200 milliards mobilisés aujourd'hui, le ministre a invité les partenaires internationaux à aligner leurs appuis sur ce cadre commun sans parallélisme.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre sénégalais Cheikh Tidiane Dièye a ouvert à Dakar la deuxième Réunion de consultation et de validation des États membres sur le Plan de mise en œuvre 2026-2033 de la Vision africaine de l'eau 2063 et la Position commune du continent. - Selon les données présentées, seuls 35 % des Africains ont accès à une eau potable gérée de manière sûre, 30 % à un assainissement sûr, et les investissements annuels stagnent entre 10 et 19 milliards de dollars contre un besoin minimal de 30 milliards. - Le Plan de mise en œuvre 2026-2033 prévoit douze projets continentaux pour un coût indicatif de 35,8 milliards de dollars, et Dièye appelle l'Afrique à se présenter à la Conférence des Nations unies sur l'Eau d'Abou Dhabi « en architecte des règles ».