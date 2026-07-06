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Diplomatie

Sénégal–Émirats arabes unis : Le président Faye renforce le partenariat stratégique

Auteur: Khady NDOYE

il y a 1 jour 1537 Lectures 5 Commentaires | English
Sénégal–Émirats arabes unis : Le président Faye renforce le partenariat stratégique

Sénégal–Émirats arabes unis : Le président Faye renforce le partenariat stratégique

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce lundi, Son Altesse Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre d'État chargé des Affaires africaines des Émirats arabes unis.

Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont fait le point sur l'état d'avancement des projets de coopération en cours entre le Sénégal et les Émirats arabes unis. Les discussions ont également porté sur les opportunités de diversifier et de renforcer ce partenariat stratégique dans plusieurs secteurs jugés prioritaires pour le développement économique et social du Sénégal.

Cette audience témoigne de la volonté commune de Dakar et d'Abou Dhabi de consolider leurs relations bilatérales et d'inscrire leur coopération dans une dynamique durable, au service des priorités de développement du Sénégal et du renforcement des échanges entre les deux États

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu le ministre d'État émirati chargé des Affaires africaines, Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ce lundi. - Les discussions ont porté sur l'état d'avancement des projets de coopération en cours entre les deux pays. - Les deux parties ont évoqué les opportunités de diversifier et renforcer le partenariat stratégique dans des secteurs prioritaires pour le développement du Sénégal.
Auteur: Khady NDOYE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (5)

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  • image
    Hihihiiii... il y a 1 jour
    Il est au Sénégal lui ???

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