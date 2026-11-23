Diplomatie

Auteur: SenewebNews

Sommet mondial de Dakhla : Macky Sall décline cinq priorités pour bâtir « une souveraineté sanitaire africaine viable »

Prenant la parole devant les ministres, représentants d'institutions internationales, chercheurs et professionnels réunis les 20 et 21 novembre 2026 au Sommet mondial de Dakhla sur la santé, la protection sociale et le développement humain, l'ancien chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a d'emblée adressé ses salutations au Roi Mohammed VI, saluant un Maroc qui « continue d’avancer résolument sur la voie du progrès, dans la paix et la stabilité, restant ouvert à l’Afrique et au monde ». Revenant sur les leçons de la pandémie de COVID-19 qui a révélé « le paradoxe » de sociétés « capables de prouesses scientifiques et industrielles les plus audacieuses » mais « à court de lits pour accueillir les malades et même de masques pour protéger les soignants », il a souligné que « l’avancement d’une société se mesure aussi à la façon dont elle prend soin de ses malades et protège ceux qui les soignent », avertissant que « lorsque les frontières se ferment et que les approvisionnements sont perturbés, la dépendance se paie en vies humaines ».

​Face à Ebola, au paludisme, à la tuberculose, au VIH, aux maladies non transmissibles, aux enjeux de santé mentale ainsi qu'aux effets du changement climatique, des conflits et de la résistance aux antimicrobiens, Macky Sall a défini cinq axes stratégiques. « La première est de consolider les bases de nos systèmes de santé », a-t-il indiqué, estimant que « tout commence au plus près des populations : un poste de santé ouvert, une maternité équipée, hôpital performant, un diagnostic fiable, des médicaments disponibles », tout en appelant à soutenir les agents de santé communautaires et à faire « avancer ensemble l’offre de soins et la protection sociale, parce que les deux se renforcent mutuellement ».

​Souveraineté pharmaceutique et hommage à l'expertise médicale sénégalaise

​« La deuxième priorité concerne la souveraineté pharmaceutique et médicale », avec l'ambition de produire en Afrique au moins 60 % des vaccins nécessaires à l'horizon 2040, « à l’image du projet MADIBA de Diamniadio, porté par l’Institut Pasteur de Dakar », ou de « l’essor remarquable de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique du Maroc, notamment avec la plateforme MARBIO de Benslimane ». L'ancien président sénégalais a exhorté les États à jouer la complémentarité : « Renforçons Africa CDC et nos réseaux de surveillance. Partageons rapidement les alertes. Organisons l’entraide entre laboratoires. Soutenons les producteurs africains qui répondent aux exigences de qualité et de compétitivité. Organisons des achats groupés », saluant au passage « la contribution significative d’AFRIXEMBANK de l’Union africaine et d’Africa CDC ».

​Abordant la troisième priorité relative aux personnels de santé et à l'équité territoriale, qui « demande davantage de soignants, de chercheurs et de techniciens bien formés et dotés de moyens adéquats pour exercer, progresser et satisfaire l’équité territoriale dans les soins », Macky Sall a salué « l’expertise médicale sénégalaise, à travers trois de ses éminents membres ici présents » : le Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, « qui a joué un rôle important dans la riposte anti COVID-19 » ; le Professeur Fatou Samba Ndiaye, chef du service d'hématologie clinique de l'hôpital Dalal Jamm, qui a dirigé « avec succès la première greffe de la moelle osseuse au Sénégal en février 2025 » ; ainsi que le Docteur Amadou Alpha Sall, ancien administrateur de l'Institut Pasteur de Dakar et actuel directeur exécutif du département fabrication et chaîne d'approvisionnement de la CEPI.

​Intelligence artificielle, financements durables et Accord mondial sur les pandémies

​« La quatrième priorité porte sur le défi technologique et le financement de la santé dans la durée ». À ce titre, Macky Sall a relevé que « l’IA fait désormais partie de l’écosystème sanitaire, puisqu’on ne peut pas arrêter le progrès », à condition d'être utilisée « avec discernement et dans le respect des standards et règles d’éthique professionnelle ». Il a également plaidé pour la mobilisation de ressources nationales prévisibles, citant « la couverture sanitaire universelle, la prise en charge totale ou partielle des frais de soins en faveur des couches sociales vulnérables, et les Bourses de sécurité familiale, s’agissant notamment de l’expérience du Sénégal », tout en insistant sur la rationalisation des dépenses publiques : « Chaque ressource compte. Des achats transparents, des équipements régulièrement entretenus et une gestion rigoureuse permettent d’optimiser l’offre de soins ».

​Enfin, « la cinquième priorité concerne la coopération internationale », à la lumière de l'Accord mondial sur les pandémies adopté le 20 mai 2025 à Genève par les États membres de l'OMS, qualifié d'« avancée significative de la diplomatie sanitaire dans le contexte de crise du multilatéralisme ». Rappelant que « nos populations attendent des réponses concrètes : consulter à temps, recevoir un traitement sûr et abordable, surmonter la maladie sans perdre leurs moyens de vivre », Macky Sall a formulé le vœu « que le sommet de Dakhla nous serve de trait d’union et de tremplin pour bâtir ensemble une souveraineté sanitaire africaine viable, qui protège nos peuples et contribue à la santé mondiale ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Macky Sall a présenté cinq priorités au Sommet mondial de Dakhla sur la santé, la protection sociale et le développement humain, tenu les 20 et 21 novembre 2026. - La deuxième priorité vise la souveraineté pharmaceutique et médicale, avec l'ambition de produire en Afrique au moins 60 % des vaccins nécessaires à l'horizon 2040. - La cinquième priorité porte sur la coopération internationale, à la lumière de l'Accord mondial sur les pandémies adopté le 20 mai 2025 à Genève par les États membres de l'OMS.