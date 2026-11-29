Distinction

Auteur: Cheikh Camara (Correspondant à Thiès)

Genève : Le Sénégalais El Hadji Gorgui Wade Ndoye décroche le 1er Prix Ebène

Honoré au cours d’une soirée de gala organisée à Genève, où il a reçu le 1er Prix Ebène de la communauté africaine et des Afrodescendants en Suisse, le Sénégalais El Hadji Gorgui Wade Ndoye a dédié cette distinction historique à la jeunesse africaine et plaidé pour la transmission générationnelle.

Monsieur Wade, au-delà de l’honneur personnel, a choisi de donner à ce prix une portée symbolique, entre reconnaissance, fraternité et espérance, en le dédiant à la jeunesse africaine. Un geste qui traduit sa volonté de placer les nouvelles générations au cœur de son message, avec un appel à préserver l’espoir, à croire en l’avenir et à valoriser le rôle de la transmission générationnelle.

Un enjeu majeur pour, dit-il, l’avenir du continent, qui appelle à faire circuler les expériences, les valeurs, les savoirs et les engagements entre générations.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégalais El Hadji Gorgui Wade Ndoye a reçu le 1er Prix Ebène de la communauté africaine et des Afrodescendants en Suisse lors d'une soirée de gala à Genève. - Il a dédié cette distinction à la jeunesse africaine. - Il a plaidé pour la transmission générationnelle et la circulation des expériences, valeurs, savoirs et engagements entre générations.