Genève : Le Sénégalais El Hadji Gorgui Wade Ndoye décroche le 1er Prix Ebène
Honoré au cours d’une soirée de gala organisée à Genève, où il a reçu le 1er Prix Ebène de la communauté africaine et des Afrodescendants en Suisse, le Sénégalais El Hadji Gorgui Wade Ndoye a dédié cette distinction historique à la jeunesse africaine et plaidé pour la transmission générationnelle.
Monsieur Wade, au-delà de l’honneur personnel, a choisi de donner à ce prix une portée symbolique, entre reconnaissance, fraternité et espérance, en le dédiant à la jeunesse africaine. Un geste qui traduit sa volonté de placer les nouvelles générations au cœur de son message, avec un appel à préserver l’espoir, à croire en l’avenir et à valoriser le rôle de la transmission générationnelle.
Un enjeu majeur pour, dit-il, l’avenir du continent, qui appelle à faire circuler les expériences, les valeurs, les savoirs et les engagements entre générations.
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