Distinction

Auteur: Adama SY

Grand-Dakar : Seize acteurs du sport et des JOJ-2026 distingués par le maire Jean-Baptiste Diouf

Seize femmes et hommes ayant marqué le sport, l’encadrement sportif et le concours « Débattons » des JOJ Dakar-2026 ont été distingués lors d’une cérémonie de reconnaissance organisée à Grand-Dakar. À travers cette initiative, le maire Jean-Baptiste Diouf a voulu mettre en lumière des parcours qui font la fierté de la commune et inspirent sa jeunesse.

Dans son message, l’édile a salué l’engagement et les performances des récipiendaires, tout en remerciant les autorités, les partenaires, les familles et les invités ayant pris part à la cérémonie. Une initiative qui vise à valoriser les talents locaux et à reconnaître leur contribution au rayonnement de Grand-Dakar.

« Vous faites la fierté de Grand-Dakar et êtes une source d’inspiration pour notre jeunesse », a déclaré Jean-Baptiste Diouf à l’endroit des récipiendaires, à qui il a renouvelé ses félicitations.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Seize femmes et hommes ayant marqué le sport, l'encadrement sportif et le concours « Débattons » des JOJ Dakar-2026 ont été distingués à Grand-Dakar. - Le maire Jean-Baptiste Diouf a salué l'engagement et les performances des récipiendaires et remercié les autorités, partenaires, familles et invités. - Jean-Baptiste Diouf a déclaré aux récipiendaires qu'ils font la fierté de Grand-Dakar et sont une source d'inspiration pour la jeunesse.