Grand-Dakar : Seize acteurs du sport et des JOJ-2026 distingués par le maire Jean-Baptiste Diouf
Seize femmes et hommes ayant marqué le sport, l’encadrement sportif et le concours « Débattons » des JOJ Dakar-2026 ont été distingués lors d’une cérémonie de reconnaissance organisée à Grand-Dakar. À travers cette initiative, le maire Jean-Baptiste Diouf a voulu mettre en lumière des parcours qui font la fierté de la commune et inspirent sa jeunesse.
Dans son message, l’édile a salué l’engagement et les performances des récipiendaires, tout en remerciant les autorités, les partenaires, les familles et les invités ayant pris part à la cérémonie. Une initiative qui vise à valoriser les talents locaux et à reconnaître leur contribution au rayonnement de Grand-Dakar.
« Vous faites la fierté de Grand-Dakar et êtes une source d’inspiration pour notre jeunesse », a déclaré Jean-Baptiste Diouf à l’endroit des récipiendaires, à qui il a renouvelé ses félicitations.
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