Distinction

Auteur: Senewebnews

Ndèye Fatou Mbodj Diattara parmi les femmes les plus influentes d'Afrique en 2026

L'Administrateur général du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), Mme Ndèye Fatou MBODJ Diattara, figure parmi les 100 femmes les plus influentes d'Afrique en 2026, selon la sélection officielle des African Women Awards, dans le cadre de leur 5ᵉ édition.

Cette distinction vient saluer son leadership, son parcours professionnel ainsi que ses contributions au développement économique du continent africain.

La reconnaissance lui sera officiellement remise le 20 novembre 2026 à Nairobi, au Kenya, lors de la cérémonie des Red-Carpet Gala Awards, organisée en marge de la conférence internationale She Connect Kenya.

À la tête du FONGIP depuis octobre 2024, Mme Ndèye Fatou Mbodj Diattara conduit une dynamique axée notamment sur le renforcement de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, la promotion de l'entrepreneuriat féminin et des jeunes, ainsi que l'inclusion financière.

Cette consécration continentale constitue également une reconnaissance de l'engagement des femmes sénégalaises dans les sphères de décision et de développement économique.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'administrateur général du Fongip ''dédie cette distinction à toutes les femmes sénégalaises et africaines qui, par leur courage, leur détermination et leur leadership, contribuent chaque jour à bâtir une Afrique plus forte et plus prospère ''.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ndèye Fatou Mbodj Diattara, Administrateur général du FONGIP, figure parmi les 100 femmes les plus influentes d'Afrique en 2026 selon les African Women Awards. - La distinction lui sera remise le 20 novembre 2026 à Nairobi, au Kenya, lors des Red-Carpet Gala Awards. - À la tête du FONGIP depuis octobre 2024, elle œuvre au renforcement de l'accès au financement des PME, à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et des jeunes, ainsi qu'à l'inclusion financière.