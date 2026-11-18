Isata : la vie et la mort d’une travailleuse du sexe
Sous les jets d'eau du patrouilleur hauturier Le Fouladou, le patrouilleur de haute mer Niani retrouve enfin Dakar.
Sous l’impulsion du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé à l’ancien Président de la République, Abdo...
Cent ans ! Vingt-six ans d’opposition, douze ans de pouvoir : une vie entière à narguer le temps et les fatalités.
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Commentaires (3)
RIP
anda ndo bou bonn bakhoul, car cette Isata aimait bien l'ecole.. elle voulait devenir infirmiere.
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