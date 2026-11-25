Dossier

Auteur: Aicha Fall

48 487 milliards FCFA au bout des doigts : enquête sur la révolution des paiements numériques au Sénégal

Avec près de 48 500 milliards de francs CFA brassés via la monnaie électronique en 2024 et une administration publique qui accélère sa dématérialisation (SENTAX, SenTrésor, paiement mobile des impôts), le Sénégal vit une mutation profonde de ses circuits financiers. Du taxi dakarois aux caisses du Trésor public, enquête sur une économie où chaque effleurement d’écran redessine la circulation de la monnaie, entre promesses d’inclusion, défis de traçabilité et réalités macroéconomiques.

Awa laisse courir son pouce sur l’écran de son téléphone, entre les vidéos qui défilent, les messages qui s’amoncellent et les nouvelles du jour, lorsqu’une notification la ramène aux nécessités moins légères du quotidien. Sa mère attend un transfert d’argent de sa part. Quelques secondes plus tard, l’application Wave est ouverte, le montant saisi, le paiement prêt à partir. Ce qui exigeait jadis un déplacement, une attente au guichet et la contrainte des horaires s’accomplit désormais au creux de la main, en une succession d’effleurements d’écran.

À quelques encablures de là, Dakar poursuit sa course, et Ibrahima la sienne, emporté dans le mouvement d’une capitale où les journées semblent parfois filer plus vite que les hommes. Parti de Liberté 6, le jeune homme a pris place à l’arrière d’un taxi en direction de Dieuppeul, où il compte se rendre au commissariat pour ses démarches de renouvellement de carte nationale d’identité. Par la vitre entrouverte, la ville laisse entrer sa chaleur et son tumulte. Les klaxons se répondent, les vendeurs se faufilent entre les voitures, les façades défilent puis s’immobilisent au gré des embouteillages, jusqu’à ce que le taxi atteigne sa destination. Ibrahima sort alors son téléphone, ouvre l’application Wave et dirige l’appareil vers le QR code que lui présente le chauffeur. Il inscrit le prix de la course, convenu au départ, puis valide le paiement. Une notification vient clore ce bref échange entre deux inconnus dont les chemins se séparent déjà. Le jeune homme descend, referme la portière et se fond dans le mouvement de la rue, pendant que le taxi repart à la recherche d’un autre passager. Dans le sillage de ce trajet à travers Dakar, l’argent a suivi son propre itinéraire, d’un écran à l’autre, sans interrompre celui des hommes.

Ces gestes familiers accompagnent une transformation financière dont l’ampleur transparaît jusque dans les comptes de la BCEAO. Au Sénégal, 2,87 milliards d’opérations de monnaie électronique ont été enregistrées en 2024, représentant 48 487 milliards de francs CFA de transactions cumulées. À la fin de cette même année, le pays comptait 42,57 millions de comptes de monnaie électronique, dont 14,64 millions actifs, dans un secteur où l’ouverture de plusieurs comptes par une même personne interdit d’assimiler ces chiffres à autant d’utilisateurs. Dans cette effervescence, l’argent emprunte des circuits nouveaux, les banques côtoient des opérateurs qui ont renouvelé les habitudes de paiement et les entreprises découvrent d’autres manières de faire circuler leur trésorerie.

Le mouvement gagne l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, mais ses effets se déploient à des rythmes hétérogènes. En 2025, le taux global d’utilisation des services financiers a atteint 76,1 % dans l’UEMOA, contre 73,6 % un an auparavant, porté notamment par les usages de monnaie électronique. Au pays de la téranga, cette évolution soulève des interrogations qui traversent toutes les strates de l’économie, depuis la conservation des fonds et les relations entre institutions financières jusqu’aux règlements commerciaux, aux dépenses des ménages et à la sécurité des transactions. Au micro de Seneweb, Mansa Oualy, économiste et expert en finance inclusive ; Mika Diol, entrepreneur engagé dans les infrastructures de paiement à travers KaliSpot (une fintech panafricaine qui relie les écosystèmes financiers physiques et numériques) ; et Gouri Marc-Aurel Gbiguehi, juriste intervenant sur les questions de conformité financière et de lutte contre le blanchiment de capitaux, en examinent les mécanismes. Immersion dans les artères d’une économie où la monnaie change de forme, de vitesse et de parcours, alors que chaque transfert effectué au bout des doigts rejoint une circulation financière de plusieurs milliers de milliards de francs CFA.

Au sommet des flux : La macroéconomie au rythme des milliards numériques

Circulation monétaire, croissance des transactions, encours et liquidité.

À Dieuppeul, le trajet d’Ibrahima appartient désormais à l’immense succession des échanges qui scandent la vie économique sénégalaise. À force de se multiplier, ces opérations impriment une nouvelle pulsation à la circulation monétaire. Les statistiques de la BCEAO en donnent la mesure. Entre 2023 et 2024, le nombre de transactions de monnaie électronique au Sénégal a progressé de 34,73 %, pendant que celui des comptes ouverts augmentait de 11,83 %. L’activité des réseaux s’est ainsi développée près de trois fois plus rapidement que leur base de comptes.

À l’échelle de l’UEMOA, le marché sénégalais arbore une place de premier plan. En 2024, l’UEMOA a enregistré 11,92 milliards d’opérations de monnaie électronique, pour une valeur cumulée de 160 415 milliards de francs CFA. Le Sénégal représentait 24,11 % du nombre d’opérations effectuées dans l’Union, devant le Bénin et la Côte d’Ivoire, crédités chacun de 21,38 %. La hiérarchie évolue avec les montants échangés. La Côte d’Ivoire concentrait 33,27 % de leur valeur, contre 30,91 % pour le Sénégal.

En dehors de ces volumes, les conditions dans lesquelles les fonds passent d’un utilisateur à un autre donnent une première indication sur les mécanismes économiques à l’œuvre. Mika Diol, entrepreneur associé à KaliSpot, revient sur les opérations qui jalonnent l’activité d’un petit commerce.

« La transformation la plus importante est probablement celle que l'on remarque le moins : le téléphone mobile est progressivement devenu un véritable outil de gestion financière pour des milliers de petits commerçants. » « Auparavant, poursuit-il, un boutiquier ou un petit entrepreneur devait souvent manipuler des espèces, se déplacer pour effectuer certains paiements ou attendre de disposer de liquidités pour se réapprovisionner. Aujourd’hui, il peut encaisser ses clients, payer un fournisseur et transférer de l’argent en quelques secondes. »

Dans les statistiques de paiement, chaque mouvement fait l’objet d’une comptabilisation distincte. Un dépôt de 20 000 francs CFA, suivi d’un transfert de 20 000 francs puis d’un retrait du même montant, représente 60 000 francs CFA d’opérations cumulées. La somme initiale n’a pas triplé, mais a été comptabilisée à trois étapes de son parcours.

Le rapprochement des flux de paiement avec le PIB prend alors tout son sens. Dans l’UEMOA, les montants cumulés des opérations de monnaie électronique représentaient 118,94 % du PIB en 2024, contre 105,59 % un an auparavant. Le PIB mesure la valeur ajoutée produite au cours d’une année, alors que les transactions additionnent les sommes transférées, déposées, retirées ou utilisées pour payer. Leur cumul peut donc excéder la production annuelle sans que la monnaie électronique ait créé une richesse équivalente.

La comparaison avec les comptes nationaux du Sénégal donne davantage de relief à cette distinction. Selon l’ANSD, le PIB réel a progressé de 6,9 % en 2024, après 4,3 % en 2023. Hors extraction pétrolière, la croissance s’établissait à 2,7 % selon les estimations publiées en 2025. Sur la même période, le nombre de transactions électroniques progressait à un rythme nettement supérieur.

La dynamique régionale permet d’affiner cette lecture car entre 2023 et 2024, le nombre d’opérations dans l’UEMOA a augmenté de 26,66 %, pour une hausse de 23,25 % de leur valeur cumulée. Rapportés au nombre de transactions, les montants cumulés publiés par la BCEAO font ressortir une valeur moyenne par opération d’environ 13 456 francs CFA en 2024, contre 13 828 francs CFA un an auparavant, soit une diminution de 2,7 %.

La multiplication de ces paiements ne se confond cependant pas avec la vitesse de circulation de la monnaie au sens macroéconomique. Cette dernière met en relation un agrégat de dépenses ou de transactions avec un stock monétaire défini. Le délai d’exécution d’un transfert relève, quant à lui, de la rapidité des systèmes de paiement. Un règlement réalisé en quelques secondes peut permettre d’utiliser plus tôt les fonds reçus, sans établir à lui seul une augmentation de la vitesse de circulation de l’ensemble de la monnaie.

Les comptes monétaires du Sénégal permettent également d’appréhender les stocks de monnaie. D’après les données économiques et financières publiées par l’ANSD, la masse monétaire M2 atteignait 10 206,5 milliards de francs CFA à fin décembre 2024, en progression de 3,9 % sur un an. Cet agrégat représente un stock monétaire mesuré à une date donnée, sachant que les opérations électroniques correspondent à des mouvements cumulés sur douze mois.

Dans les portefeuilles électroniques, l’encours désigne la valeur de monnaie électronique détenue par les utilisateurs à une date donnée. La monnaie électronique représente une créance sur son émetteur, mais les fonds reçus en contrepartie sont soumis à des obligations de protection.

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La distribution de crédit relève d’un cadre distinct de celui de l’émission de monnaie électronique, avec ses propres exigences de liquidité, de solvabilité et de gestion des risques. La croissance des transactions renseigne sur l’activité des moyens de paiement, mais elle ne constitue pas une mesure de l’évolution du financement bancaire.

La circulation électronique reste, par ailleurs, étroitement liée aux espèces. En 2024, les dépôts et les retraits représentaient 56,76 % de la valeur totale des opérations de monnaie électronique dans l’UEMOA. Le téléphone introduit une autre manière de détenir et de transférer de la valeur, régulièrement reliée à la monnaie fiduciaire par les réseaux de distribution.

L’enregistrement de ces mouvements relève également d’obligations réglementaires. Gouri Marc-Aurel Gbiguehi, juriste intervenant sur les questions de conformité et de lutte contre le blanchiment, rappelle le cadre applicable aux émetteurs.

« Assurer la traçabilité des transactions faites en monnaie électronique est une obligation des EME sur base de l’instruction 008-05-2015. »

L’article 26 de cette instruction, adoptée par la BCEAO le 21 mai 2015, impose aux établissements de monnaie électronique de mettre en place un système automatisé de surveillance des transactions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il leur prescrit également de conserver pendant dix ans les données relatives aux opérations traitées, à compter de la fin de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées.

Le juriste Gouri Marc-Aurel Gbiguehi apporte néanmoins une réserve : « la traçabilité prend un coup dès qu’on passe de la monnaie électronique à l’espèce, c’est-à-dire dès le retrait chez l’agent mobile Money. »

Le retrait demeure inscrit dans l’historique du compte, mais les espèces remises à l’utilisateur peuvent ensuite servir à des échanges qui ne produisent plus de nouvelles écritures sur ce portefeuille. Pour remettre de l’argent liquide à un client, un distributeur doit disposer d’une caisse suffisante. L’exécution électronique du transfert et la remise physique des fonds mobilisent ainsi des ressources différentes, même si elles appartiennent à une même chaîne de paiement.

À l’échelle des activités commerciales, Mika Diol dresse un premier bilan : « cette évolution produit plusieurs effets économiques concrets : une meilleure circulation de la trésorerie, une réduction de certaines contraintes liées à la manipulation des espèces et surtout une plus grande réactivité dans les opérations commerciales quotidiennes. »

Au cœur des finances publiques : Les recettes et les dépenses de l’État à l’ère du paiement numérique

Dans les comptes de l’État, chaque franc encaissé possède une destination comptable, chaque dépense une autorisation et un bénéficiaire. Le paiement n’est que l’un des moments de cette chaîne, mais il conditionne la manière dont l’argent rejoint les caisses publiques ou parvient à ceux auxquels il est destiné. Au Sénégal, les administrations fiscales et le Trésor ont entrepris de modifier ces circuits, en ouvrant de nouveaux canaux de règlement et en informatisant une partie des procédures. Là dynamique se retrouve dans les dimensions du budget national. Selon l’ANSD, les recettes publiques se sont établies à 4 543,9 milliards de francs CFA en 2024, contre 4 692,3 milliards un an auparavant, soit un recul de 3,3 %. Cette diminution recouvre des évolutions contrastées. Les recettes fiscales ont progressé de 6,7 %, passant de 3 593,8 à 3 833 milliards de francs CFA, tandis que les autres recettes reculaient de 48,5 %, à 368,9 milliards. La mobilisation de l’impôt et les modalités de son encaissement appartiennent ainsi à une même organisation administrative, sans pour autant mesurer la même performance. Une procédure de paiement plus accessible peut faciliter le règlement d’une obligation fiscale, mais le montant collecté dépend aussi de l’assiette imposable, des règles fiscales et du recouvrement.

La transformation des procédures est déjà engagée au sein de la DGID. Après le dispositif ETAX, qui permettait aux contribuables concernés de déclarer leurs impôts en ligne et d’en effectuer le règlement par l’intermédiaire bancaire, l’administration a déployé SENTAX. Depuis le 1er septembre 2026, cette plateforme remplace ETAX pour les contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises, avec une obligation de télédéclaration et de télépaiement. Son ouverture a été étendue, à compter du 1er octobre, aux contribuables des deux Centres des moyennes entreprises de Dakar et du Centre des professions réglementées. L’évolution ne concerne donc pas uniquement le support utilisé pour transmettre de l’argent. Elle associe les déclarations, les paiements, l’historique fiscal et les documents administratifs dans un même environnement numérique. Pour les entreprises concernées, les opérations qui nécessitaient auparavant plusieurs démarches peuvent désormais être suivies depuis un espace fiscal en ligne. Le calendrier de déploiement rappelle cependant que cette organisation s’étend progressivement selon les catégories de contribuables.

Le téléphone s’est également ouvert une voie dans le recouvrement fiscal. En novembre 2025, la DGID a lancé le paiement des impôts, taxes, droits et redevances à travers l’application Max It d’Orange. Le contribuable peut accéder au service « Fay Sama Impôt », renseigner les informations relatives à son obligation, effectuer le règlement et conserver le reçu de la transaction. Ce dispositif fait entrer le paiement mobile dans une relation longtemps structurée autour des guichets administratifs et des services bancaires. Le 17 novembre 2025, à l’occasion d’une visite au centre des services fiscaux de Ngor-Almadies, le directeur général de la DGID, Jean Koné, a présenté les orientations de l’administration :

« Notre objectif est de rendre les services fiscaux plus accessibles et adaptés aux besoins des citoyens. »

Le lancement du service a été accompagné d’échanges avec des contribuables venus expérimenter le nouveau canal de règlement. L’intérêt pour les finances publiques réside notamment dans la possibilité de rattacher un versement à une procédure fiscale identifiée, puis d’en conserver la preuve. L’ouverture d’un canal de paiement ne constitue toutefois pas un bilan de son utilisation. Les communications officielles examinées établissent la mise en service du dispositif, mais ne fournissent pas de montant consolidé des recettes collectées par cette voie ni de comparaison des délais de reversement au Trésor. La hausse des recettes fiscales observée en 2024 ne peut d’ailleurs être attribuée à un service lancé l’année suivante.

Les droits et taxes prélevés sur le commerce extérieur offrent une autre illustration de l’informatisation des circuits de recettes. En 2024, ils ont atteint 498,4 milliards de francs CFA, contre 456 milliards en 2023, soit une progression de 9,3 %, d’après l’ANSD. Les Douanes sénégalaises avaient engagé, dès le 1er janvier 2024, la dématérialisation intégrale des formalités dans les unités connectées au système GAINDE. Ce dispositif, associé aux procédures électroniques de dédouanement et aux possibilités de paiement des droits et taxes, inscrit le règlement dans une chaîne où la déclaration, la liquidation des sommes dues et leur acquittement peuvent être traités par voie informatique. Le développement de ces outils modifie les conditions de traitement des dossiers, sans expliquer à lui seul la progression des recettes douanières, également liée à l’activité d’importation et aux prélèvements applicables.

De l’autre côté du budget, l’État doit assurer le versement des rémunérations, des prestations et des sommes dues à ses fournisseurs. Les charges publiques recensées par l’ANSD ont atteint 5 044,9 milliards de francs CFA en 2024, contre 4 862,9 milliards en 2023, soit une augmentation de 3,7 %. Les rémunérations des salariés représentaient 1 825 milliards de francs CFA, les dépenses de biens et services 1 235,2 milliards et les intérêts 842,3 milliards. Les prestations sociales sont passées de 239,2 à 252,3 milliards de francs CFA, en hausse de 5,5 %. Ces montants donnent la mesure des obligations que l’administration doit régler, mais ils ne correspondent pas aux sommes déjà distribuées par monnaie électronique. La nature d’une dépense budgétaire ne renseigne pas, à elle seule, sur le moyen de paiement utilisé pour l’exécuter.

C’est dans cette chaîne de décaissement que le Trésor public a introduit SenTrésor, lancé le 2 juin 2025. La plateforme a été présentée comme un instrument destiné à faciliter le paiement des salaires, indemnités, bourses, pensions et aides sociales. Lors de son lancement, la DGCPT a notamment mis l’accent sur les paiements de secours d’un montant n’excédant pas 100 000 francs CFA, ainsi que sur les dépenses récurrentes concernant de nombreux bénéficiaires. La mise en service de SenTrésor s’est accompagnée d’une phase pilote ayant mobilisé 27 structures publiques, parapubliques et territoriales. Devant les représentants des administrations et des collectivités réunis pour son lancement, le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gaye, a déclaré :

« L’objectif de SENTRESOR est de simplifier et d’optimiser nos collaborations mutuelles, renforçant ainsi l’efficacité de notre action commune au service des Sénégalais. »

Pour le Trésor, le changement concerne le circuit de règlement et la conservation des informations relatives aux paiements. Pour le bénéficiaire, il peut modifier les conditions de réception des fonds. Mais le lancement d’une plateforme ne signifie pas que toutes les dépenses auxquelles elle pourrait s’appliquer y transitent déjà. Les informations publiques examinées ne donnent pas de volume consolidé des paiements effectivement exécutés par SenTrésor. La phase pilote et le nombre de structures associées documentent l’avancement institutionnel du projet, sans constituer une mesure des montants décaissés.

Cette distinction compte dans l’appréciation des effets sur la gestion budgétaire. Une dépense publique passe par plusieurs étapes, depuis son engagement jusqu’à son règlement, et la rapidité du dernier transfert ne supprime ni les contrôles ni les contraintes de trésorerie qui précèdent le paiement. L’informatisation peut faciliter le rapprochement entre une opération autorisée, son bénéficiaire et la preuve de son exécution. Elle ne garantit pas, par sa seule existence, l’exactitude de la dépense, la régularité de son engagement ou la disponibilité des ressources nécessaires. De même, l’enregistrement électronique d’une recette peut améliorer son suivi administratif sans établir automatiquement une réduction des pertes de recettes. Pour mesurer ces effets, il faudrait disposer de séries comparables sur les paiements traités, les délais d’exécution, les frais supportés et les écarts relevés lors des rapprochements comptables.

Le développement des paiements numériques introduit enfin une dimension tarifaire dans certaines démarches publiques. Depuis le 20 juillet 2026, SenTimbre est devenue, selon la DGID, l’application reconnue pour l’acquisition et l’utilisation des timbres fiscaux sur l’ensemble du territoire national. Dans sa première version, l’achat depuis l’application mobile destinée aux usagers s’effectue par Orange Money, par contraste avec les points de vente agréés qui peuvent accepter les espèces ou le paiement mobile. Les conditions d’utilisation prévoient des frais de service de 1 % du montant du timbre, supportés par l’acheteur. Pour un timbre d’une valeur faciale de 10 000 francs CFA, ces frais représentent 100 francs supplémentaires. Cette illustration arithmétique montre pourquoi le prix du service de paiement doit être distingué de la somme due à l’administration. L’accès numérique à une obligation fiscale possède ainsi son propre coût, qui s’ajoute, dans ce dispositif, au montant du droit acquitté.

Dans les rouages de la finance : Les nouveaux équilibres entre banques et opérateurs

Au Sénégal, le développement des portefeuilles électroniques a déplacé une partie des services financiers vers les applications mobiles et les réseaux de proximité. Le transfert d’argent, le règlement d’un achat ou l’alimentation d’un compte peuvent désormais emprunter plusieurs circuits, selon les établissements et les services utilisés. Cette évolution transforme les relations commerciales entre banques, opérateurs de monnaie électronique et prestataires technologiques, tout en multipliant leurs possibilités de collaboration. À la fin de 2024, la BCEAO recensait 69 initiatives d’émission de monnaie électronique dans l’UEMOA, portées par 52 établissements bancaires, 14 établissements de monnaie électronique agréés, deux Trésors publics nationaux et une institution de microfinance. La présence des banques dans cet ensemble témoigne de leur participation au marché des paiements mobiles. Leurs activités de crédit et de collecte de dépôts continuent de répondre à des exigences réglementaires et financières différentes de celles des services de paiement, alors que la concurrence pour les opérations courantes s’étend à de nouveaux acteurs.

Dans cette recomposition du paysage financier, les institutions de microfinance s’érigent à une place singulière, avec un modèle de distribution reposant notamment sur la proximité avec une clientèle dont les opérations financières impliquent encore la manipulation d’espèces. Mansa Oualy, économiste et expert en finance inclusive, revient sur les mutations de leur fonctionnement.

« En tant qu’acteur de la finance inclusive, constate-t’il, la monnaie électronique ne se résume pas à une simple “réduction de coûts magique” ; elle restructure fondamentalement le modèle opérationnel des IMF. »

Parmi les effets qu’il identifie figure « une réduction significative des coûts de gestion des liquidités et des risques opérationnels. Les IMF sénégalaises ont longtemps été confrontées au coût élevé de la manipulation d’espèces, du transport sécurisé et des risques de fraude ou de détournement. En s’appuyant sur les réseaux d’agents de la monnaie électronique pour les décaissements et les remboursements de prêts, les IMF peuvent considérablement réduire les dépenses liées à la “logistique du cash”. Selon les données d’expérience d’institutions similaires au Kenya, les modèles sans espèces ont permis de réduire les possibilités de fraude interne et d’alléger la pression de gestion des liquidités dans les agences. Au Sénégal, avec la popularisation du modèle “bank to wallet”, les IMF peuvent également diminuer les files d’attente aux guichets et la charge de travail du personnel de caisse, redéployant ainsi les ressources humaines vers des services à plus forte valeur ajoutée, comme le conseil à la clientèle. »

L’économiste poursuit :

« La digitalisation permet aux agents de crédit de passer moins de temps à collecter des remboursements en espèces et à remplir des formulaires, ce temps étant réinvesti dans la prospection de nouveaux clients ou l’évaluation des risques. Cependant, il convient de noter que les économies de coûts ne sont pas automatiques. Les IMF doivent d’abord supporter les coûts d’investissement initial liés à l’intégration des systèmes, à la formation du personnel et à la cybersécurité. Pour les petites IMF disposant d’une base de clients limitée, le coût marginal de la digitalisation peut être supérieur aux économies réalisées à court terme. Par conséquent, le véritable avantage en termes de coûts dépend de la capacité de l’institution à atteindre une échelle suffisante et à réaliser des économies d’échelle grâce à la coopération avec les opérateurs de monnaie électronique. »

L’évolution des réseaux commerciaux donne une autre mesure de cette redistribution. Dans l’Union, le nombre de points de services est passé de 1 678 067 en 2023 à 1 590 243 en 2024, soit une diminution de 5,23 %. À l’inverse, les points marchands acceptant les paiements électroniques ont progressé de 111,46 %, passant de 1 752 454 à 3 705 726. La BCEAO relie notamment cette expansion au déploiement des QR codes. Les lieux où l’utilisateur peut régler un achat se multiplient ainsi à un rythme différent de celui des points destinés aux opérations de dépôt et de retrait. Pour Wave, les banques et les autres prestataires, l’étendue du réseau d’acceptation, les conditions tarifaires et la facilité d’utilisation des services participent désormais à la conquête de la clientèle. Les transferts entre un portefeuille Wave et un compte BOA Sénégal illustrent également le coût des liaisons entre établissements. Les conditions publiées prévoient des frais de 1 % TTC, soit 500 francs CFA pour un transfert de 50 000 francs et 1 000 francs pour 100 000 francs. Cette tarification, propre à ce service, fait du passage entre les réseaux une opération financière dont le prix entre dans les choix de l’utilisateur.

La multiplication des prestataires a progressivement placé leur interconnexion au centre des transformations du secteur. Dans l’UEMOA, l’existence d’une monnaie commune a longtemps coexisté avec des systèmes de paiement organisés autour de réseaux distincts. Mika Diol, entrepreneur associé à KaliSpot, revient sur cette configuration.

« Depuis plusieurs décennies, les huit pays de l’UEMOA partagent une monnaie commune. Pourtant, leurs écosystèmes de paiement sont longtemps restés fragmentés. »

Les échanges transfrontaliers avaient déjà atteint des montants substantiels avant l’arrivée d’une infrastructure commune. En 2024, les transferts de monnaie électronique associés au Sénégal représentaient près de 13,49 millions d’opérations, pour une valeur de 725 milliards de francs CFA, selon la BCEAO. Le lancement de PI-SPI, le 30 septembre 2025, a ouvert une nouvelle étape dans l’organisation de ces règlements. Cette plateforme permet aux établissements participants de proposer des paiements instantanés entre institutions connectées, à toute heure. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder, selon les services ouverts par leurs prestataires, à des transferts entre comptes relevant d’enseignes différentes. Pour les institutions financières, cette infrastructure commune modifie les conditions d’accès à la clientèle et renforce la concurrence sur les tarifs, la qualité des applications et les services associés.

Le raccordement des établissements s’est effectué par étapes. Au 2 avril 2026, la BCEAO comptabilisait 80 participants connectés à PI-SPI, dont 59 banques, neuf établissements de monnaie électronique, onze institutions de microfinance et un établissement de paiement. Quarante-deux autres institutions poursuivaient alors leurs tests en conditions réelles. Au 24 juin, 74 institutions se trouvaient en phase de test, là où le nombre de participants connectés demeurait inchangé. La Banque centrale a prolongé les échéances d’ouverture au public jusqu’au 30 septembre 2026 pour les banques et les établissements de monnaie électronique ou de paiement, puis jusqu’au 30 juin 2027 pour les institutions de microfinance concernées. Au Sénégal, la liste actualisée à la fin de septembre recensait 43 institutions autorisées à ouvrir PI-SPI au public, parmi lesquelles Wave Digital Finance, plusieurs banques et des réseaux de microfinance comme Baobab, Cofina, UM-ACEP et UM-PAMECAS. Les calendriers et les autorisations déterminent ainsi la progression de l’offre, établissement par établissement.

La participation des institutions de microfinance à des infrastructures de paiement communes s’inscrit aussi dans un ensemble de relations contractuelles et techniques avec d’autres prestataires financiers.

Mansa Oualy attire l’attention sur « l’émergence de nouveaux coûts de conformité et de gestion des partenariats. La monnaie électronique signifie que les IMF dépendent des infrastructures de tiers (opérateurs de téléphonie mobile ou fintechs). Cela introduit de nouveaux coûts de négociation de contrats, de réconciliation des règlements et de gestion de la continuité des services. Par conséquent, si les IMF ne peuvent pas intégrer la monnaie électronique dans leur stratégie de développement client à grande échelle, les économies de coûts pourraient être absorbées par ces nouveaux coûts de friction. »

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L’interopérabilité gagne également les outils professionnels. Le 9 novembre 2026, la BCEAO a actualisé la liste des interfaces de programmation, ou API Business, homologuées pour les services intégrés de PI-SPI. Selon le décompte publié par Bank & Finance Magazine, 34 interfaces étaient homologuées dans l’Union, dont onze au Sénégal et onze en Côte d’Ivoire. Ces outils permettent aux prestataires de développer des services de paiement destinés notamment aux entreprises, en reliant leurs applications aux infrastructures communes. L’homologation intervient dans la préparation technique de ces offres, à la différence de leur diffusion qui dépend des solutions commerciales mises à disposition et des conditions d’accès proposées aux clients. À ce stade, les banques, les opérateurs de monnaie électronique et les entreprises technologiques disposent de nouvelles possibilités pour construire des services compatibles avec plusieurs réseaux. Mika Diol mesure l’enjeu à l’échelle de leur utilisation.

« Mais il faut rester pragmatique : l’infrastructure ne suffit pas. Son impact dépendra de l’adoption par les établissements, de la simplicité des services proposés aux entreprises et de leur accessibilité réelle. »

Au comptoir des entreprises : La trésorerie au fil des paiements numériques

Dans une entreprise, l’argent reçu d’un client ne devient une ressource utile qu’au moment où il peut être mobilisé pour régler une dépense. Entre la vente d’un produit, le paiement d’un fournisseur et le renouvellement des stocks, la trésorerie suit un calendrier dont dépend la continuité de l’activité. Les paiements électroniques interviennent dans cet enchaînement en donnant aux commerçants la possibilité d’encaisser directement sur un portefeuille, de consulter les sommes reçues et de régler certains partenaires sans attendre de réunir des billets. L’intérêt économique de cette organisation tient notamment à la disponibilité des fonds. Une recette immédiatement utilisable peut permettre d’honorer une facture arrivée à échéance ou de commander des marchandises au moment voulu. Son effet sur l’entreprise dépend toutefois de l’ensemble du cycle commercial, depuis les délais accordés par les fournisseurs jusqu’au rythme des ventes et aux frais liés aux différents moyens de règlement.

Cette transformation touche également à la manière dont les entreprises connaissent leur propre situation financière. Dans les petites activités commerciales, les recettes de la journée, les achats de marchandises et les dépenses du ménage peuvent emprunter les mêmes circuits. Les paiements électroniques offrent la possibilité de conserver un historique des mouvements et de distinguer les opérations professionnelles des transferts personnels, à condition d’organiser les comptes en conséquence. L’enjeu apparaît notamment au moment d’évaluer les recettes réellement tirées de l’activité, les charges à couvrir et les besoins de financement. Mika Diol décrit ce changement dans les pratiques de gestion.

« Lorsqu’un petit entrepreneur commence à séparer ses finances personnelles de celles de son activité et à enregistrer régulièrement ses encaissements, il devient progressivement capable de mieux mesurer ses revenus, de piloter son activité et, à terme, de présenter des éléments financiers susceptibles de faciliter son accès au crédit. »

L’historique d’un portefeuille peut ainsi devenir une source d’informations pour établir un suivi financier, à condition de classer les opérations selon leur nature. Un versement reçu correspond parfois à une vente, mais peut aussi provenir d’un prêt, d’un transfert familial ou d’un apport du propriétaire. De même, une sortie de fonds peut régler un fournisseur, rembourser une dette ou financer une dépense personnelle. Cette distinction permet d’éviter de confondre les sommes qui transitent sur le compte avec le chiffre d’affaires de l’entreprise. Pour un établissement prêteur, des encaissements réguliers et documentés peuvent enrichir l’analyse d’un dossier, aux côtés des charges, de l’endettement et de la capacité de remboursement. La tenue de comptes fiables reste ainsi un travail de gestion auquel les traces numériques peuvent contribuer.

Mika Diol envisage aussi les conséquences de cette évolution pour les activités encore peu structurées.

« C’est une passerelle possible entre l’économie informelle et une économie davantage structurée. »

Du côté des établissements prêteurs, Mansa Oualy aborde cette évolution sous l’angle des critères d’évaluation des emprunteurs :

« Le principal obstacle à l’accès au crédit pour les populations à faible revenu et les micro-entrepreneurs a toujours été le manque d’historique de crédit formel et de garanties. Les services financiers numériques, en particulier les données de transactions de monnaie électronique, offrent aux IMF et aux fintechs une “piste d’audit” alternative. »

Les institutions, explique l’expert en finance inclusive, « peuvent évaluer la stabilité des flux de trésorerie et la capacité de remboursement des emprunteurs en analysant leurs relevés de transactions mobiles, plutôt que de dépendre uniquement de garanties physiques ou de fiches de paie. Cela permet aux vendeurs de rue, aux artisans et aux petits agriculteurs, auparavant exclus du système, d’obtenir pour la première fois des micro-prêts ou des crédits à la consommation. »

Reste la question de la nature des financements auxquels ces entrepreneurs peuvent prétendre. Mansa Oualy nuance :

« Il existe un écart entre “avoir accès” et “obtenir un crédit adéquat”. »

L’économiste apporte des précisions en indiquant que « de plus, le modèle de “crédit numérique” basé sur les données a un montant initial généralement faible et un cycle court, peinant à répondre aux besoins de fonds de roulement des petites activités économiques (comme l’achat d’équipements ou le paiement de loyers commerciaux). »

Les coûts de paiement entrent eux aussi dans les calculs de l’entreprise. Un commerçant qui accepte plusieurs moyens de règlement doit tenir compte des commissions éventuelles, des frais de transfert vers ses fournisseurs et des conditions de retrait lorsqu’il a besoin d’espèces. Leur poids varie selon la fréquence des opérations, les montants traités et les marges réalisées sur les produits vendus. Le choix d’un canal de paiement relève alors d’un arbitrage entre son prix, la disponibilité des fonds et les besoins de l’activité. La situation devient délicate lorsque les achats doivent être renouvelés rapidement et que les recettes restent dispersées entre plusieurs comptes ou instruments de paiement.

Les relations avec les fournisseurs donnent une autre dimension à ces choix. Une facture peut être réglée depuis un compte bancaire ou un portefeuille électronique, parfois auprès d’un partenaire établi dans un autre pays de l’Union. Pour l’entreprise qui attend le règlement, le moment où les fonds deviennent disponibles peut déterminer celui d’une nouvelle commande. Pour celle qui paie, la rapidité du transfert facilite l’exécution de ses engagements. Son activité reste néanmoins tributaire des délais de livraison, des conditions commerciales et du niveau des stocks. Mika Diol évoque cette articulation entre paiement et approvisionnement.

« La possibilité de régler une facture et de rendre les fonds immédiatement disponibles, même en dehors des horaires bancaires, peut considérablement améliorer la gestion de sa trésorerie et accélérer son cycle commercial. »

La gestion quotidienne conserve néanmoins des contraintes qui relèvent directement de l’entreprise. Un commerçant peut disposer de recettes sur son téléphone tout en devant régler en espèces un fournisseur qui n’accepte pas les paiements électroniques. Il peut également recevoir plusieurs règlements numériques sans avoir encore rapproché ces mouvements de ses factures ou de ses ventes. L’organisation de la caisse, la vérification des encaissements et le suivi des échéances demeurent donc essentiels. Mika Diol élargit cette perspective aux moyens de gestion dont disposent les petites structures. Selon lui, « la véritable révolution n’est pas simplement de remplacer les billets de banque par des transactions électroniques. C’est de donner à une petite entreprise les moyens de fonctionner avec l’efficacité financière d’une entreprise beaucoup plus grande.

Au creux des mains : la monnaie numérique dans le quotidien des ménages sénégalais

Du paiement d’une course au règlement d’une facture, le téléphone accompagne désormais des opérations qui mobilisaient autrefois davantage de billets et de déplacements. Pour les ménages sénégalais, son intérêt tient autant à la possibilité de recevoir rapidement de l’argent qu’à celle de le conserver sur un portefeuille et de l’utiliser au moment voulu. Ces usages varient cependant selon les revenus, les lieux de résidence, la disponibilité des agents et les commerces qui acceptent les paiements numériques. Les statistiques d’inclusion financière permettent de situer cette diffusion au-delà du nombre de comptes ouverts. Selon le tableau de suivi publié par la BCEAO en octobre 2026, le taux global d’utilisation des services financiers au Sénégal, corrigé de la multibancarité, est passé de 62,42 % en 2024 à 67,13 % en 2025. Sur la même période, le taux de bancarisation stricte a progressé de 21,38 % à 25,71 %. L’écart entre ces indicateurs reflète la contribution des services financiers situés hors du périmètre bancaire traditionnel, notamment les portefeuilles électroniques, à l’accès des populations aux moyens de paiement.

Au-delà de l’accès aux services financiers, les conditions de financement des ménages constituent un autre volet de l’inclusion financière. Mansa Oualy en distingue plusieurs dimensions : « l’amélioration de l’“accessibilité” est réelle, mais l’“adéquation” et la “profondeur” du crédit restent des défis. »

L’économiste relève également que « la barrière géographique et informationnelle est considérablement abaissée ».

Il tempère néanmoins cette appréciation : « les données montrent que la monnaie électronique au Sénégal est encore utilisée principalement pour les retraits d’espèces et l’achat de crédit téléphonique, sa fonction d’épargne et de crédit n’étant pas suffisamment exploitée. Cela signifie que, bien que les populations aient des portefeuilles électroniques, les institutions financières ne peuvent pas nécessairement en extraire des “signaux de crédit” suffisamment riches pour accorder des prêts importants. »

Concernant les populations encore en marge des circuits financiers, Mansa Oualy, expert en finance inclusive, s’appuie sur les travaux du Groupe de la Banque mondiale, « qui soulignent également que, bien que la banque mobile permette aux IMF d’atteindre de nouveaux clients, les preuves que cela permette réellement de toucher des populations plus pauvres ou des zones géographiques plus reculées ne sont pas encore suffisantes ; l’avantage principal réside dans le service aux clients existants. »

L’expérience des utilisateurs se joue aussi dans les conditions d’accès à leur argent. Les fonds reçus sur un portefeuille électronique sont directement utilisables pour régler un achat chez un commerçant équipé. Leur conversion en espèces nécessite en revanche de trouver un agent disposant de billets. Les frais appliqués aux opérations, les plafonds de transaction et la proximité des points de service interviennent dans le choix du moyen de règlement. Pour un ménage qui effectue plusieurs transferts au cours du mois, le coût total dépend de la nature et de la fréquence des opérations. La présence d’un portefeuille électronique élargit les possibilités de paiement, mais son utilisation quotidienne reste liée aux équipements, à la couverture du réseau et aux habitudes des personnes avec lesquelles l’argent circule.

À ces considérations s’ajoute la sécurité des opérations. Une erreur dans le numéro du destinataire, un code confidentiel communiqué à un tiers, un téléphone volé ou un faux message de confirmation peuvent entraîner des pertes ou des contestations. La vérification de l’identité du bénéficiaire, la consultation de l’historique des transactions et la conservation des reçus deviennent alors des gestes de prudence. Pour un commerçant, la réception d’une notification ne dispense pas de vérifier que le règlement figure effectivement sur son compte. Pour un utilisateur confronté à une opération contestée, la qualité du service dépend aussi de l’accessibilité de l’assistance, des procédures de réclamation et des possibilités de correction prévues par le prestataire. Le suivi d’un paiement contesté engage également les responsabilités des acteurs chargés de sa distribution. Gouri Marc-Aurel Gbiguehi revient sur les dispositions réglementaires qui encadrent ces opérations :

« l’article 17 de la même instruction impose églement d’assurer la taçabilité des transactions en tenant un journal des opérations enregistrant les fraudes relevées et les réclamations clients. L’alinéa 2 de l’art. 30 impose l’établissement de reçu électronique relevant les informations sur la transaction. »

L’instruction n° 008-05-2015 de la BCEAO prévoit effectivement, à son article 17, des obligations de suivi des opérations, des fraudes et des réclamations pour les distributeurs. Son article 30 encadre la délivrance des reçus électroniques par les établissements émetteurs.

Les billets conservent leur utilité au sein de ces nouveaux circuits. Un commerçant peut accepter un règlement électronique et devoir ensuite payer en espèces un fournisseur, un transporteur ou un prestataire. Un ménage peut recevoir un transfert sur téléphone, puis retirer une partie de la somme pour ses dépenses. Les deux formes de paiement se rencontrent ainsi dans les mêmes budgets et parfois au cours d’une seule journée. Cette coexistence traverse également les propos de M. Diol :

« Cependant, il ne faut pas opposer systématiquement les espèces au numérique. Au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, les deux continueront longtemps à coexister. L’enjeu est de construire des infrastructures qui permettent aux entreprises et aux citoyens de passer facilement de l’un à l’autre, sans contrainte excessive de distance, d’horaires ou de coût. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - En 2024, le Sénégal a enregistré 2,87 milliards d'opérations de monnaie électronique pour 48 487 milliards de francs CFA de transactions cumulées, selon la BCEAO. - Le pays comptait 42,57 millions de comptes de monnaie électronique à fin 2024, dont 14,64 millions actifs. - Le Sénégal représentait 24,11 % du nombre d'opérations de monnaie électronique de l'UEMOA en 2024, devant le Bénin et la Côte d'Ivoire (21,38 % chacun).