Dossier

Auteur: Awa FAYE

Basse-Casamance : À Kafountine, la migration interne bouscule la santé de la reproduction (1/6)

Premier volet d’un dossier spécial en six épisodes consacré aux enjeux sanitaires liés à la mobilité en Basse-Casamance. La commune de Kafountine, dans la région de Ziguinchor, est à la fois une zone de pêche et de tourisme. Ces activités économiques attirent beaucoup de Sénégalais originaires d’autres localités. Une mobilité qui n’est pas sans conséquences sur les conditions de vie, les relations sociales et l’accès aux services de santé de la reproduction des femmes et des jeunes migrants.

La route ressemble à un champ de bataille. Des crevasses béantes, des nids-de-poule à perte de vue, des chaussées défoncées. Au volant, chaque mètre se négocie. Les yeux rivés sur la route, le conducteur slalome, freine, contourne, esquive. Une concentration de tous les instants pour éviter les pièges d'une chaussée qui ne pardonne aucune inattention. Ici, il faut presque dompter la route pour avancer.

​Plus de dix heures de route parcourues sur une piste chaotique. Enfin, Kafountine ! Le poste de santé apparaît après les plus de 460 kilomètres qui séparent cette localité de Dakar, la capitale sénégalaise. À l’arrivée sur les lieux, le paysage offre un environnement apaisant, une image de carte postale. De grands arbres au feuillage verdoyant dominent la structure sanitaire. Sous le ciel dégagé, leurs branches procurent une ombre généreuse. À l'entrée, deux portails bleus donnent accès à une cour sablonneuse où quelques motos sont stationnées. Juste quelques mètres à gauche se trouve la maternité.

Une femme enceinte y attend son évacuation vers Ziguinchor.

Âgée d’environ 25 ans, Aïda Ndiaye (Ndlr : nom d’emprunt), originaire de Saint-Louis (au nord du pays), est transformatrice de produits halieutiques. Après consultation, elle présente un placenta prævia. Il s’agit d’une complication de la grossesse qui se caractérise par une localisation anormale du placenta dans la partie inférieure de l’utérus, recouvrant partiellement ou totalement le col de l'utérus. « Elle a commencé tardivement les consultations prénatales (CPN), à six mois. Même en venant, elle n’était pas accompagnée. Du coup, on est obligé de faire le nécessaire au préalable pour son transfèrement », a fait savoir d’emblée l’infirmière-chef de poste (ICP), Danda Camara, rencontrée dans son bureau, en ce jeudi 22 octobre. D’habitude, le personnel soignant réfère les patientes au district sanitaire de Diouloulou situé à 24 km, soit 35 minutes de route. Mais pour un cas urgent, c’est directement à Ziguinchor, à environ 110 km, soit près de 2 heures de trajet.

​Consultations prénatales tardives ou insuffisantes

​L’ambulancier est prévenu. Mais avant de prendre la route, il fait part de ses inquiétudes. « L’ambulance revient tout juste de chez le mécanicien et l’état dégradé de la route va l’endommager davantage », lance-t-il à son vis-à-vis avant d’exécuter la mission. Une difficulté de plus pour assurer le transport des malades. Pour Aïda, le compte à rebours est lancé : chaque minute compte, chaque kilomètre compte. Car sa vie en dépend, celle de son futur enfant aussi.

​Située sur le littoral sud du Sénégal dans la région de Ziguinchor, département de Bignona, arrondissement de Kataba 1, Kafountine est une commune côtière. Elle a une superficie de 908 km². Elle est constituée de 19 villages subdivisés en deux terroirs distincts : l’un constitué d'îles avec 14 villages insulaires couvrant une superficie de 832 km² sur les 908 km² que mesure la commune, et l’autre sur la partie continentale, composée de 5 villages qui s'étendent sur 76 km².

​La commune de Kafountine a une position géostratégique qui lui confère un statut de pôle économique en devenir caractérisé par les activités de la pêche, du tourisme et de l'agriculture. Avec sa forte potentialité attractive, elle est devenue cosmopolite et sa population augmente rapidement. Elle est estimée à environ 50 000 habitants. On y trouve des Sénégalais, des Gambiens, des Ghanéens, des Nigérians, des Sierra-Léonais, des Ivoiriens, des Maliens, des Nigériens, des Burkinabè ainsi que des ressortissants d’autres pays de la sous-région.

​Mais la migration interne y est aussi une réalité. « On a beaucoup de migrants qui viennent d’autres régions du Sénégal. Ils sont pour la plupart des pêcheurs qui viennent de Mbour, Joal ou encore Saint-Louis. Ils viennent avec leurs familles », a argué le médecin-chef du district de Diouloulou qui supervise le poste de santé de Kafountine, le docteur Oumar Cissé. Ici, les femmes viennent d’horizons divers à la recherche de travail, ce qui fait qu’on retrouve différentes ethnies à Kafountine. L’émigration irrégulière y est également présente.

​Sur le plan sanitaire, la prise en charge des malades se fait sans distinction de nationalité. « On soigne tout le monde. C’est vrai que dans les registres on sait qui est qui, l’adresse permanente ou temporaire, mais on ne se base pas trop là-dessus par rapport aux soins », dit-il.

​En effet, ces femmes se déplacent avant tout pour gagner de l’argent, mais leurs conditions de vie ne leur permettent pas toujours de se faire soigner correctement. Certaines attendent la dernière minute avant de se présenter au poste de santé. D’autres n’effectuent pas régulièrement leurs consultations prénatales ou ne réalisent pas toutes les visites recommandées. « Parfois, nous recevons des femmes qui se retrouvent seules, sans assistance ni soutien familial. Certaines ne sont accompagnées par aucun proche et, dans certains cas, elles ne savent même pas qui est le père de leur enfant, notamment lorsque la grossesse fait suite à une rencontre occasionnelle. La précarité dans laquelle elles vivent peut les exposer à ce genre de situations », fait remarquer l’infirmier et superviseur des soins de santé primaires (SSP) du district sanitaire de Diouloulou et ancien ICP de Kafountine de 2017 à 2023, Bourama Fabouré.

​« Moi, je n’ai pas le temps d’aller à l’hôpital. Je suis ici pour me faire de l’argent et repartir »

​En cette période post-hivernale, la végétation donne à la localité un charme particulier. Il est 7 heures, ce vendredi 23 octobre. Le long des routes, quelques habitants commencent leur journée. Plus loin, vers la plage, l’activité gagne progressivement les rues, entre commerces et déplacements des populations.

​La brise marine embaume l’air frais de Kafountine. Au bord de la mer, pêcheurs, mareyeurs, transformatrices de produits halieutiques, ouvriers saisonniers et autres se côtoient. On aperçoit de nombreuses pirogues au large, là où d’autres s’approchent du rivage. « Nous donnons les poissons avariés aux femmes qui vont s’en occuper avant de les revendre. Cela évite d’avoir des déchets ou résidus sur la plage et permet de prévenir certaines maladies », lance un acteur de la pêche originaire de Kaolack, la trentaine sonnée, qui vient de débarquer une caisse remplie de poissons. Aussitôt, ce célibataire balance : « Moi, je n’ai pas le temps d’aller à l’hôpital. Je suis ici pour me faire de l’argent et repartir. Je suis allé une fois au poste de santé car je toussais beaucoup. Je n’ai jamais eu d’autres infections. »

​Pourtant, les infections sexuellement transmissibles (IST) et le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) sont souvent détectés dans cette zone. Et lui n’a jamais songé à se faire dépister. Idem pour le mareyeur Samba Cissé. Trouvé sous une tente de fortune, fumant un mégot de cigarette, le jeune homme de 20 ans, originaire de Nioro du Rip (Kaolack), déclare : « Depuis mon arrivée ici, je ne suis jamais allé à l’hôpital. Je n’ai pas non plus eu l’occasion d’assister à des journées de dépistage ou de consultation. Après le travail, je rentre chez moi. Je suis conscient de la situation qui existe ici avec ces femmes clandestines. C’est pourquoi je me tiens complètement à l’écart. Mes petites amies ici sont bien choisies », tente-t-il de convaincre.

​« Nous finissons alors par perdre de vue les personnes porteuses du VIH puisque la population est très mobile »

​L’infirmière-chef de poste, Danda Camara, explique que dans son service, depuis que la maternité utilise un spéculum individuel pour chaque patiente, les infections sont basses. Du côté des hommes, on constate que les infections sont plus élevées à cause de la fréquentation des travailleuses du sexe. Cependant, ils viennent se faire consulter tardivement, lorsque la maladie a déjà évolué et atteint un stade plus avancé. Elle déclare : « Le mois dernier, par exemple, une activité de dépistage a été organisée auprès de personnes fréquentant des maisons closes. À cette occasion, cinq cas positifs au dépistage du VIH ont été enregistrés. Après les consultations et le dépistage, nous recueillons les numéros de téléphone des personnes concernées afin de pouvoir les recontacter. Lorsqu’elles sont de retour au poste de santé, nous les convoquons pour assurer le suivi. » Et lorsqu’un dépistage est positif, un test de confirmation doit être effectué pour déterminer si la personne est effectivement porteuse du VIH. Une fois le diagnostic confirmé, le traitement peut être mis en place.

​Cependant, selon l’ICP de Kafountine, le suivi reste difficile puisque la population est très mobile. « Certaines personnes repartent sans nous prévenir. Nous finissons alors par les perdre de vue. Certaines voyagent vers d’autres zones de pêche sans prévenir. Nous disposons d’un registre de suivi au poste de santé. Le nombre de patients dépasse les 100 », a-t-elle souligné.

​En effet, selon les données fournies par l'Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) en 2025 pour Kafountine, les cas positifs de VIH sont de 16 chez le groupe hautement vulnérable (Ndlr : hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes), soit 18,2 %, 47 (53,4 %) chez les professionnelles du sexe et 25 (28,4 %) chez les consommateurs de drogues injectables. Ceci, au moment où la Direction régionale de la Santé (DRS) de Ziguinchor a indiqué que le taux de prévalence régionale du VIH est de 1,5 %, avec 491 nouveaux cas détectés entre janvier et septembre 2025.

​« À la plage, nous partageons les toilettes avec les hommes »

​À l’autre extrémité de la plage siègent les femmes transformatrices. L’odeur du poisson fumé imprègne l’atmosphère. Ici, rien ne se perd. Tout se transforme. Et le commerce est fructueux. Âgée de 16 ans, Dieyla Diallo vient de la région de Sédhiou. C’est depuis 2015 qu’elle a commencé à travailler pour une Sénégalaise qui lui paie entre 3 000 et 4 000 FCFA la journée. « Je vis avec mon grand-père et c’est lui qui gère mon argent. Lorsque je tombe malade ou que j’ai mal au ventre avec mes menstrues, il me soigne avec des traitements traditionnels. Donc, je n’ai jamais mis les pieds dans une structure sanitaire », confie-t-elle.

​Originaire de Toubab Dialaw, Fatou Seck a migré vers Kafountine alors qu’elle n’avait que 5 ans. « Je suis venue ici avec ma mère. Aujourd’hui, je suis mariée à un pêcheur qui habite à Saint-Louis. Lors de ma première grossesse, une sage-femme m’a expliqué que je présentais un risque d’hémorragie. C’est pourquoi quand je contracte une grossesse, je retourne à Dakar, un mois avant mon accouchement, pour une meilleure prise en charge », souligne-t-elle.

​Par ailleurs, elle déplore les conditions sanitaires du cadre de vie. « Nous partageons les mêmes toilettes que les hommes, même si celles-ci sont entretenues. Des femmes souffrent parfois d’infections ici. Toutefois, nous participons de temps en temps aux campagnes de dépistage et aux consultations gratuites. De plus, j’ai laissé mes enfants avec ma mère qui a pris sa retraite. Les conditions de vie sont difficiles », a-t-elle confessé.

​Aby Diop, 24 ans, qui habite à Gandiol, situé à 20 km de Saint-Louis, fait également partie des femmes migrantes. « Je suis venue avec des membres de ma famille dont mon petit frère et mes deux grands frères, qui travaillent comme pêcheurs, ainsi que leurs épouses. Et si je décide d’aller me soigner, c’est après avoir terminé d’abord ma journée de travail. Par contre, je fais une consultation médicale générale chaque année, à titre préventif, au centre de santé de Diouloulou ou à Bignona », a-t-elle affirmé.

​Au Centre de formation professionnelle (CFP) de Satang Diabang, en face de la mairie, se trouvent des jeunes filles âgées de 15 à plus de 25 ans. L’une d’entre elles est même venue avec sa petite fille. Ce sont des professionnelles du sexe. Elles participent à une formation sur la confiance en soi et l’estime de soi, entre autres, organisée par l’ONG Kakolum qui mène des actions spécifiques destinées aux femmes migrantes sénégalaises. Après plusieurs tentatives, elles n’ont pas voulu se confier, « par peur parce qu’elles n’ont pas de carte sanitaire », souffle-t-on.

​Le VIH, la famille polygame et le non-suivi du traitement

​Finalement, c’est la médiatrice Awa Sané qui accepte de parler. Elle est en contact avec des femmes venues des régions de Kolda, Dakar et Sédhiou qui rencontrent d’énormes difficultés dans cette zone. En fait, des mineures souhaitent obtenir leur carnet de santé, mais elles n'y ont pas toujours accès. Selon les conditions qui leur sont appliquées, ces livrets sont délivrés à partir de 20 ans, voire 23 ans et plus. Certaines filles qui vivent dans la clandestinité rencontrent donc beaucoup de difficultés pour accéder aux services sanitaires. D'autres se retrouvent confrontées à des grossesses non désirées car elles n’utilisent pas de méthodes de contraception. Pis, elles sont parfois sujettes à la transmission de maladies au cours de leurs activités.

​De plus, leurs lieux d'habitation sont parfois enclavés et elles ne disposent pas toujours des moyens suffisants pour se déplacer. « Il arrive aussi qu'elles nous appellent directement sur leurs lieux de travail pour organiser des causeries et des consultations. Mais lorsque des clients arrivent pendant nos séances, elles les interrompent pour les reprendre après. Elles accordent souvent plus d'importance à leur travail. Même après un dépistage ou une consultation, certaines ne prennent pas le temps d'attendre leurs résultats », relate-t-elle.

​Ainsi, Awa Sané raconte un fait qu’elle n’est pas prête à oublier. « Il s'agit d'une famille polygame dont la première épouse avait découvert sa séropositivité après une consultation auprès de nos services. La dame ne pratiquait pas la prostitution, mais elle aurait été contaminée par un mareyeur. Ici, des gens proposent des paniers de poissons et de l'argent à des femmes en échange de rapports sexuels, même lorsqu'elles sont mariées. Cela s'explique parfois par les conditions de vie difficiles et les besoins financiers », narre-t-elle.

​Son statut sérologique connu, elle a volontairement arrêté de prendre ses médicaments. « Elle a ensuite contaminé son mari, qui a, à son tour, transmis le virus à sa deuxième épouse. C'est une situation très bouleversante et désolante », laisse-t-elle entendre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La commune de Kafountine, zone de pêche et de tourisme en Basse-Casamance, attire de nombreux Sénégalais d'autres régions, dont des pêcheurs venus de Mbour, Joal ou Saint-Louis avec leurs familles. - Cette migration interne a des conséquences sur l'accès aux services de santé de la reproduction : certaines femmes font des consultations prénatales tardives ou insuffisantes. - Le poste de santé de Kafountine fait face à des difficultés de transport des malades, notamment à cause de l'état dégradé de la route vers Ziguinchor.