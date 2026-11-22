Dossier

Auteur: Adama SY / Ndèye Astou KONATÉ

Ces maris qui redoutent de rentrer chez eux : récits d'une souffrance conjugale cachée

Au Sénégal, derrière le vernis de la virilité et l'injonction sociale à toujours faire face, des hommes vivent le calvaire conjugal dans un silence pesant. Solitude affective, épuisement domestique, intimité en berne : certains préfèrent prolonger leurs journées dehors plutôt que de franchir le seuil de leur propre maison. Plongée au cœur d'un tabou sénégalais à travers des témoignages poignants et les chiffres révélateurs de l'Association des juristes sénégalaises (AJS).

Ils ont une épouse, des enfants et un toit sous lequel ils sont censés trouver amour et réconfort. Pourtant, pour certains hommes, rentrer à la maison est devenu une épreuve qu’ils préfèrent repousser. Au Sénégal, derrière le culte de la virilité et l’injonction sociale à toujours tenir bon, des maris vivent leur souffrance conjugale dans un silence presque absolu. Entre solitude affective, frustrations, tensions répétées et détresse psychologique, certains finissent par fuir leur propre foyer. Modou Diouf et Mansour Sylla ont accepté de briser le silence. Leurs récits donnent un visage à une souffrance masculine rarement racontée.

​Il est à peine six heures du matin lorsque Modou Diouf quitte son domicile. Chauffeur de taxi, il prend la route et enchaîne les courses jusqu’à tard dans la nuit. Il lui arrive de ne rentrer qu’à minuit, voire une heure du matin. Mais derrière ces longues journées de travail se cache une autre réalité : celle d’un homme qui redoute de retrouver son propre foyer.

​Marié depuis deux ans et père d’un enfant d’un an, Modou dit ne plus trouver à la maison ni affection, ni considération, ni tranquillité. Selon son récit, malgré les efforts qu’il fournit pour assurer les dépenses quotidiennes du ménage, il se sent incompris et peu apprécié par son épouse. Il décrit une relation marquée par les disputes, les silences et une distance affective qui, à ses yeux, s’est progressivement installée.

​« Je travaille dur pour ma famille, mais quand je rentre à la maison, je ne ressens pas l’amour que je devrais y trouver », confie-t-il. Il raconte devoir parfois préparer lui-même son petit-déjeuner et ne pas être accueilli chaleureusement à son retour. Des situations qu’il vit comme autant de signes de rejet.

​À force, il a fini par modifier ses habitudes professionnelles. Partir tôt, rentrer tard : une manière, dit-il, d’éviter les tensions et de repousser le moment de retrouver son domicile. « Je préfère mille fois conduire sur la route que de rentrer à la maison », lâche-t-il. Une phrase qui résume le profond malaise qu'il dit éprouver dans son propre foyer.

​Dans ce quotidien qu’il présente comme éprouvant, son fils reste son principal réconfort. « C’est mon seul bonheur », confie-t-il. Mais au-delà de cet attachement à son enfant, Modou Diouf n'attend désormais qu'une chose : sortir de ce mariage. Il dit même prier chaque jour pour que cette séparation devienne réalité.

​« Je n'ai qu'un seul souhait, c'est le divorce. Je prie chaque jour Dieu de m'ouvrir cette porte, la porte du divorce. C'est tout ce que je veux. Quand, dans un couple, un homme prie Dieu de lui ouvrir la porte du divorce, cela veut dire qu'il est mort, qu'il souffre, qu'il est à bout. Vous comprenez cela ? J'ai hâte d'entendre ma femme prononcer le mot divorce. J'attends impatiemment ce mot comme un prisonnier qui attend sa libération », lâche-t-il.

​Des mots qui traduisent l’ampleur du désarroi de Modou Diouf. Pour lui, le divorce n’est plus une simple éventualité, mais une libération espérée. En attendant, derrière le volant de son taxi, il trouve un refuge provisoire, loin d’un foyer qu’il ne parvient plus à supporter.

​Le récit de Mansour Sylla, marié depuis cinq ans, fait écho à ce sentiment d’épuisement. Lui aussi décrit une vie conjugale dans laquelle il ne se sent ni soutenu ni considéré. Son épouse travaille, mais, selon lui, la répartition des tâches domestiques reste déséquilibrée. Il affirme devoir prendre en charge de nombreuses obligations du quotidien, de ses vêtements à ses repas, malgré la présence de personnes chargées de l’aide à domicile.

​Mais c’est surtout dans l’intimité du couple que Mansour dit ressentir une profonde solitude. « Je me sens seul. Je ne me vois pas dans l’intimité de mon ménage », confie-t-il. Il évoque des refus répétés de rapports sexuels, qu’il dit respecter sans chercher à imposer sa volonté à son épouse. « Quand je m’approche d’elle, elle me dit qu’elle a travaillé toute la journée et qu’elle est fatiguée. Alors, je laisse tomber parce que je n’ose pas forcer. J’endure, mais c’est difficile, c’est dur ce que je vis dans mon ménage », raconte-t-il.

​À cette frustration affective s’ajoute, selon lui, le sentiment de porter seul le poids de l’organisation familiale. Il affirme financer les aides ménagères et les nounous, tout en estimant que son épouse ne s’investit pas suffisamment dans les tâches domestiques et la prise en charge des enfants. Une accumulation de frustrations qui nourrit son épuisement.

​« Je suis fatigué, je n’en peux plus. Mais je n’ai pas où parler, me plaindre. Quand je discute avec elle, c’est toujours des disputes, des bouderies et elle se fâche. Maintenant, je suis habitué. Je vis cette souffrance, cette situation en silence. Peut-être qu’un jour ça ira, mais pour l’instant, ça ne va pas du tout », confesse-t-il.

​Vivre ensemble, mais ne plus supporter son quotidien

​« Je souffre dans mon ménage, mais je ne sais plus comment faire pour que les choses changent. » Cette phrase résume le désarroi d’un homme qui a opté de se confier sous couvert de l'anonymat. Malgré les difficultés qu’il dit traverser, il continue de partager le même toit que son épouse. Pour lui, la vie conjugale est devenue une succession de frustrations, jusque dans l’intimité de leur espace de vie.

​Son épouse exerce dans la vente de poissons. Une activité professionnelle qu’il dit avoir du mal à dissocier de l’atmosphère de leur domicile. À chaque retour du travail, explique-t-il, les odeurs de poisson persistent dans leur chambre et les pièces de la maison. Une situation qu’il affirme vivre de plus en plus difficilement, particulièrement lorsque les températures grimpent.

​« Elle vend du poisson, et chaque fois qu’elle rentre, il y a une mauvaise odeur. J’en ai discuté plusieurs fois avec elle, mais rien ne change. C’est devenu une véritable souffrance pour moi », confie-t-il.

​Mais derrière cette plainte liée aux odeurs se cache, selon lui, un malaise plus profond. Il évoque un quotidien domestique qui ne répond plus à ses attentes : des vêtements qu’il estime insuffisamment entretenus, du linge de corps qui, selon ses observations, ne serait pas régulièrement lavé, une chambre conjugale qu’il décrit comme constamment désordonnée. Autant de détails qui, accumulés, alimentent son sentiment de ne plus trouver dans son foyer le confort et la tranquillité qu’il recherche.

​Au-delà des questions d’organisation domestique, c’est surtout l’hygiène de son épouse, notamment dans leur intimité, qui constitue pour lui une source de souffrance. Il affirme avoir abordé le sujet à plusieurs reprises avec elle, sans constater de changement. Une situation qui, selon lui, affecte jusqu’à leur vie sexuelle.

​« Ce qui me dérange le plus, c’est l’odeur du poisson. J’ai essayé d’en parler avec elle à plusieurs reprises, mais je ne constate aucun changement. Même pendant les rapports sexuels, je sens cette mauvaise odeur. Cela me dérange tellement que je lui en ai parlé maintes fois, mais rien ne change. Il arrive qu’elle me rejoigne au lit sans s’être brossé les dents, sans s’être parfumée, sans même avoir pris un bain. Elle dégage alors une odeur que je trouve insupportable. Vraiment, je souffre », insiste-t-il.

​Il continue ainsi de vivre sous le même toit que son épouse, avec des difficultés qu’il dit ne plus savoir comment résoudre. Son récit révèle une autre facette de la souffrance conjugale : celle d’un homme qui ne quitte pas son foyer, mais qui ne s’y sent plus pleinement bien.

​Ces témoignages ne résument pas toutes les réalités du mariage au Sénégal. Ils révèlent toutefois une souffrance conjugale masculine dont on parle peu. Car dans l’imaginaire social, l’homme est souvent attendu au tournant : il doit subvenir aux besoins de sa famille, tenir son rang, faire preuve de solidité et ne pas exposer ses fragilités. Se plaindre de son épouse ou reconnaître qu’il souffre dans son couple peut alors être vécu comme un aveu de faiblesse.

​Entre pression sociale et injonction à la virilité

​Cette représentation de la masculinité est également mise en évidence par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Dans son rapport de 2026 consacré aux normes de la masculinité au Sénégal, l’institution souligne la persistance d’attentes sociales qui assignent aux hommes le rôle de principaux pourvoyeurs de ressources et de détenteurs de l’autorité dans les décisions du ménage, tout en les éloignant des tâches domestiques et des activités de soins non rémunérées.

​Lors d’un atelier participatif organisé dans le cadre de cette étude, les participants ont notamment identifié le refus de s’occuper des tâches domestiques comme la norme masculine la plus prégnante, avec 24,2 % des votes. Le rôle de principal contributeur financier et l’exclusivité des décisions au sein du ménage recueillent chacun 17,7 % des votes. L’OCDE relève également que la crainte du jugement social et les mécanismes de socialisation contribuent au maintien de ces représentations.

​Ces normes peuvent enfermer les hommes dans une image de solidité permanente, où l’expression des émotions et la reconnaissance des difficultés conjugales trouvent difficilement leur place. Pour certains, parler de leurs problèmes de couple revient à exposer leur intimité, au risque d’être tournés en dérision ou considérés comme incapables de tenir leur rôle.

​Pourtant, des possibilités d’écoute et d’accompagnement existent. L’Association des juristes sénégalaises (AJS), à travers son numéro vert gratuit, le 800 805 805, propose un service d’écoute, de conseils et d’assistance juridique ouvert à toute la communauté. Initialement destiné aux femmes et aux jeunes filles victimes de violences, ce dispositif est également accessible aux hommes depuis 2013. Selon la nature des situations signalées, l’association peut assurer une orientation et un suivi, et faciliter, si nécessaire, l’intervention d’un avocat, d’un huissier ou d’un médecin.

​Les chiffres de l’AJS montrent d’ailleurs que des hommes sollicitent ses services. En 2025, l’association a reçu 7 456 personnes. Parmi les 4 208 situations de violence recensées, 318 concernaient des hommes, selon les données présentées par une juriste consultante de l’organisation. Ces chiffres témoignent de l’existence de situations de violence touchant également les hommes, même si les femmes demeurent largement majoritaires parmi les personnes reçues.

​Reste que demander de l’aide suppose d’abord de reconnaître sa souffrance et d’oser en parler. Une démarche loin d’être évidente pour ceux qui ont appris à taire leurs difficultés derrière les exigences de la virilité.

​Ils travaillent pour faire vivre leur famille, mais certains prolongent leurs journées loin de leur foyer pour préserver leur tranquillité. Ils ont choisi le mariage pour partager leur vie, mais en viennent parfois à rêver du célibat comme d’une libération. Derrière ces hommes qui retardent le moment de rentrer chez eux se cache une question que la société gagnerait à regarder en face : qui écoute les hommes lorsqu’ils n’en peuvent plus ?

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des hommes mariés au Sénégal disent vivre une souffrance conjugale dans le silence, entre solitude affective et tensions répétées. - Modou Diouf, chauffeur de taxi marié depuis deux ans, part tôt et rentre tard pour éviter son foyer et dit prier pour le divorce. - Mansour Sylla, marié depuis cinq ans, évoque des refus répétés de rapports sexuels et un sentiment de solitude dans son ménage.