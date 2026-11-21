Dossier

Auteur: Awa FAYE

Dr Oumar Cissé, médecin-chef du district de Diouloulou : « Kafountine est une zone particulièrement complexe » (6/6)

​Plus de 24 kilomètres séparent la commune de Kafountine du chef-lieu de l’arrondissement qu’est le district de Diouloulou. Au centre de santé, le médecin-chef, Oumar Cissé, s’est exprimé, entre autres, sur les défis à relever pour une meilleure prise en charge des populations, dont celle des femmes et jeunes migrantes en particulier.

​Quels sont les principaux besoins des femmes migrantes en matière de santé de la reproduction ?

​Kafountine est une zone particulière. Ce sont des femmes très exposées aux infections sexuellement transmissibles (IST) et au virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Les besoins, c’est d’abord le dépistage régulier pour au moins connaître son statut, mais aussi voir s’il y a des IST et les traiter.

​Ce sont des activités sexuelles qui sont souvent clandestines et ce n’est pas souvent évident d’avoir cette cible. De plus, les femmes migrantes ou jeunes ne viennent pas souvent à la demande de soins parce qu’elles sont là juste pour le travail, au niveau du quai de pêche, du marché, entre autres. Donc, elles sont plus focalisées sur les activités économiques que sur la santé. Donc, souvent on se déplace, nous allons vers elles, nous essayons de les sensibiliser, mais ce n’est pas facile de leur demander de laisser leur travail pour venir se faire consulter, surtout quand elles n’ont aucun symptôme.

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​Quels sont les principaux défis du district sanitaire dans la prise en charge ?

​Nous souhaitons que chaque communauté puisse identifier au moins un relais communautaire qui servira de passerelle entre les services de santé et ces femmes, afin de nous aider à les approcher. Nous menons beaucoup d’activités de sensibilisation avec les Bajenu gox (Ndlr : marraines de quartier). C’est une bonne chose, car elles contribuent à repérer les femmes enceintes, à les identifier et à les orienter vers les structures de santé.

​Cependant, la migration est tellement intense. Comme on dit à Kafountine, on voit toujours de nouvelles personnes. C’est donc un éternel recommencement. Nous devons constamment reprendre les mêmes activités de sensibilisation et vérifier si de nouvelles femmes enceintes sont arrivées.

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​Pour moi, il est inconcevable qu’une Bajenu gox ou un relais communautaire qui habite dans une localité voie une femme enceinte qu’elle ne connaît pas, sans chercher à se rapprocher d’elle pour connaître sa situation. Cela nous permet de l’enregistrer et de voir comment poursuivre sa prise en charge.

​« (…) Mais même si ces investissements répondent à un souci d’équité territoriale, ces districts ne sont pas nécessairement les plus prioritaires »

​Le poste de santé de Kafountine réfère ses malades présentant des complications au Centre de santé de Diouloulou. Qu’en est-il des femmes enceintes si on sait que votre district n’a pas de bloc opératoire ?

​Oui, c’est le gros souci. Si vous voyez le poste de santé de Kafountine, il prend en charge plus de femmes en travail que le centre de santé de Diouloulou. Son volume d’activité est même devenu important, au point qu’il fonctionne presque comme une structure de référence. C’est dommage, car lors des réunions à Ziguinchor, on nous dit que la plupart des décès enregistrés dans les hôpitaux concernent des patientes référées depuis Diouloulou. À Oussouye, il existe un bloc opératoire, à Thionck Essyl aussi. Mais même si ces investissements répondent à un souci d’équité territoriale, ces districts ne sont pas nécessairement les plus prioritaires. Leur population est relativement faible et ils enregistrent moins de références.

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​La priorité devrait être Diouloulou, qui est le district le plus éloigné, le plus enclavé, avec une route dans un état catastrophique.

​Par ailleurs, lorsqu’on demande à une femme de se rendre à Ziguinchor parce que sa grossesse est à risque, que le travail présente des complications ou qu’une césarienne est indiquée, c’est souvent un combat. La plupart du temps, les familles refusent, en avançant plusieurs raisons : « Nous n’habitons pas ici, nous n’avons pas les moyens et nous n’avons pas de famille à Ziguinchor. »

​Et les gynécologues de Ziguinchor nous disent souvent que, lorsque nous les appelons pour annoncer l’arrivée d’une femme, ils craignent que l’enfant ne puisse survivre au trajet, compte tenu du temps nécessaire pour parcourir la distance et de l’état chaotique de la route.

​En quoi la prise en charge des femmes migrantes reste-t-elle difficile ?

​En effet, il arrive que nous découvrions du jour au lendemain une femme en plein travail, que nous ne connaissons pas, qui n’a effectué aucun bilan et ne dispose d’aucun dossier médical. Dans ces situations, c’est la panique totale, car nous ne savons pas d’où elle vient, quels sont ses antécédents ni comment sa grossesse a été suivie. Toutefois, nous sommes pourtant obligés de la prendre en charge.

​Au cours de cette prise en charge, nous pouvons constater que son état nécessite une évacuation vers Ziguinchor. Mais, en l’absence d’informations sur son parcours médical et le déroulement de sa grossesse, il est difficile d’évaluer rapidement sa situation.

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​En dehors des activités économiques exercées notamment au niveau du quai de pêche, nous constatons également que certaines migrantes se livrent au travail du sexe, souvent dans la clandestinité et sans statut officiel.

​Nous essayons de nous rapprocher de ces femmes afin qu’elles puissent bénéficier de consultations médicales, de moyens de prévention et d’un suivi sanitaire adapté.

​Cependant, certaines sont réticentes lorsqu’on les approche, car elles ne se considèrent pas elles-mêmes comme des travailleuses du sexe. Lorsqu’on leur explique que notre démarche vise à protéger leur santé, mais aussi celle de la population, elles finissent parfois par comprendre. Mais cela reste difficile. En effet, certaines femmes peuvent avoir plusieurs partenaires sans pour autant s’identifier comme travailleuses du sexe. Il arrive même que certaines soient mineures.

​Pourtant, certaines d’entre elles rencontrent des difficultés pour accéder aux services de santé et renouveler leurs cartes sanitaires ?

​Oui. D’après les informations qui nous ont été rapportées, certaines rencontrent des difficultés pour renouveler leur carte, notamment dans le contexte des grèves et des perturbations des services. Il faut aussi rappeler l’affaire de la jeune Nelly, âgée de 23 ans, à Ziguinchor, une travailleuse du sexe séropositive qui était suivie dans un poste de santé. L’une de ses collègues l’avait dénoncée à la police. Au cours de l’enquête, les autorités ont découvert qu’elle bénéficiait d’un suivi médical assuré par une infirmière.

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​Cette professionnelle de santé a alors été mise en cause pour complicité de transmission du VIH et de mise en danger de la vie d’autrui. Pourtant, la patiente était suivie médicalement et bénéficiait d'une prise en charge.

​Et depuis lors, le corps médical s’est allié par solidarité. Si vous allez à Oussouye, à Cap-Skirring, à Bignona et à Kafountine, toutes les sages-femmes ont arrêté le suivi des travailleuses du sexe.

​« Certaines personnes ne comprennent pas toujours le rôle des professionnels de santé dans le suivi de ces femmes »

​Les sages-femmes et les autres professionnels de santé ont donc peur de continuer à les prendre en charge ?

​Oui, parce que certaines personnes ne comprennent pas toujours le rôle des professionnels de santé dans le suivi de ces femmes. Lorsqu’on les accompagne médicalement, cela ne signifie pas que nous encourageons leur activité. Notre rôle est de protéger leur santé et celle de la population.

​Il faut se poser une question essentielle de savoir « si nous ne prenons pas en charge ces travailleuses du sexe, qui en subira les conséquences ? » C’est toute la population.

​Les hommes qui fréquentent ces femmes sont nos frères, nos maris, nos oncles et d’autres membres de nos familles. Si elles ne bénéficient pas d’une prévention adéquate, elles risquent de contracter le VIH ou d’autres infections sexuellement transmissibles (IST), puis de les transmettre à leurs partenaires qui vont les transmettre à leurs femmes.

​Donc, si ces travailleuses du sexe ne sont pas suivies, dépistées et informées sur les moyens de prévention, si elles ne disposent pas de préservatifs et n’ont pas accès au traitement des IST, les conséquences sanitaires peuvent toucher l’ensemble de la communauté.

​Depuis cette affaire, l’accès aux soins est devenu plus difficile pour ces femmes. Certains professionnels continuent éventuellement à les consulter et à les traiter, mais hésitent désormais à apposer leur cachet sur les documents sanitaires, par crainte d’être mis en cause.

​Pourtant, ce cachet atteste simplement que la femme a été reçue en consultation et qu’elle a bénéficié d’un suivi médical. Il ne signifie pas que le professionnel de santé lui donne une quelconque autorisation d’exercer son activité.

​Lorsque ces femmes sont interpellées par la police, des difficultés peuvent également survenir si leur carte sanitaire n’est pas à jour. Certaines sont même contraintes de se rendre à Goudomp uniquement pour faire renouveler ou tamponner leur carte.

​Ne serait-il pas nécessaire de mettre en place des stratégies pour faciliter leur accès aux soins et améliorer leur prise en charge ?

​Effectivement. C’est une question que nous avons déjà abordée au niveau de notre Direction générale de la santé (DGS). En collaboration avec le Conseil national de lutte contre le sida (CNLS), une activité était prévue au mois de novembre afin de réunir les forces de défense et de sécurité, notamment les gendarmes et les policiers, ainsi que les acteurs du système judiciaire.

​L’objectif est de leur expliquer le travail que nous effectuons auprès des travailleuses du sexe et de favoriser un dialogue entre les professionnels de santé, les forces de sécurité et la justice.

​Il faut que chacun comprenne les enjeux de cette prise en charge. Parce que lorsqu’on ne les suit pas, on expose la population. Lorsqu’on ne connaît pas les réalités du secteur sanitaire, il peut être difficile de comprendre pourquoi nous accompagnons médicalement des personnes qui sont parfois stigmatisées et marginalisées. Et il y a beaucoup de mineures parce qu’il y a la tentation, l’argent.

​Pourtant, notre démarche est avant tout une démarche de santé publique. Si nous renonçons à assurer le suivi de ces femmes, nous risquons d’exposer davantage la population au VIH et aux autres infections sexuellement transmissibles.

​Il est donc essentiel de trouver une approche qui permette de protéger les professionnels de santé, de garantir les droits des patientes et d’assurer la continuité des soins.

​Il y a des filles âgées de 15 à 23 ans. Certaines sont arrivées ici avec leur mère lorsqu’elles étaient plus jeunes et ont grandi dans la localité. Elles ne sont pas scolarisées et se retrouvent donc particulièrement exposées. Il n’y a pas que les activités liées à la pêche. Il y a également les transporteurs et les nombreux camions qui viennent chercher du poisson ou d’autres marchandises. Dans cet environnement, ces jeunes filles sont très exposées aux risques. Nous constatons aussi de nombreuses grossesses précoces chez elles. La situation est donc assez compliquée.

​Avec la charge de travail que nous avons au poste de santé, il n’est pas toujours facile de trouver du temps pour organiser des causeries, des séances de sensibilisation et d’autres activités communautaires. Heureusement, les relais communautaires, les Bajenu gox et les autres acteurs locaux nous aident dans ce travail de communication. Mais Kafountine reste une zone particulièrement complexe.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le médecin-chef de Diouloulou, Oumar Cissé, indique que les femmes migrantes de Kafountine sont très exposées aux IST et au VIH et ont besoin d'un dépistage régulier. - Il déplore que ces femmes, focalisées sur leurs activités économiques, ne viennent pas souvent se faire soigner, ce qui oblige les équipes à aller vers elles pour les sensibiliser. - Il souligne que le district de Diouloulou n'a pas de bloc opératoire et que le poste de santé de Kafountine prend en charge plus de femmes en travail que le centre de santé de Diouloulou.