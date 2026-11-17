Dossier

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB & Laïka NZANGUILA BA

Empires du xessal : Plongée au cœur de la machine à cash des "reines de la beauté" sénégalaise

C'est un véritable empire commercial qu'ont bâti les reines de la beauté 2.0 sur les réseaux sociaux. Portées par le marketing digital, des figures comme Diodio Glow ou Mame Ndiaye Savon ont transformé le commerce du xessal en success-story lucrative, générant des milliards de FCFA et des centaines d'emplois. Pourtant, derrière les paillettes, les millions d'abonnés et les success-stories de TikTok, se cache une réalité plus complexe, entre impératifs marketing, interrogation économique et graves dérives sanitaires. Premier volet de notre grand format consacré au xessal au Sénégal.

Au Sénégal, le marché de la beauté ne se joue plus uniquement dans les allées des marchés traditionnels. Désormais, il se construit aussi sur les écrans de smartphones. En quelques années seulement, des figures comme Diodio Glow, Mame Ndiaye Savon, Toutou et Astou ont réussi un pari que peu d’acteurs de l’économie formelle peuvent revendiquer : bâtir de véritables empires commerciaux grâce à TikTok, Instagram, Facebook et WhatsApp.

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​Au cœur de cette réussite se trouve le marché du « xessal » et des soins éclaircissants, un secteur extrêmement lucratif mais aussi très controversé, qui soulève d’importantes questions économiques, sociales et sanitaires.

​L’histoire de ces entrepreneures est avant tout celle de l’audace et de la débrouillardise. Rien ne semblait prédestiner Diodio Glow Skin à devenir l’une des femmes d’affaires les plus influentes de sa génération. Après des débuts marqués par de nombreuses difficultés financières, elle lance sa marque avec un capital de départ de seulement 40 000 FCFA. Grâce à une maîtrise remarquable des réseaux sociaux et du marketing digital, elle transforme cet investissement modeste en une entreprise florissante. L’inauguration de sa célèbre « Maison Rose » à Guédiawaye, un imposant bâtiment de trois étages, symbolise aujourd’hui cette ascension spectaculaire.

​La trajectoire de Mame Ndiaye Savon est tout aussi impressionnante. Partie de presque rien, elle s’est imposée grâce à son sens aigu du commerce et à sa capacité à créer un lien direct avec sa clientèle sur les réseaux sociaux. Dans le même esprit, Toutou Astou, à travers son enseigne American Shop, est passée de la petite vente informelle à la tête d’une entreprise ambitieuse, capable de porter des projets d’investissement majeurs, dont celui d’une cité résidentielle destinée à ses employés.

​Derrière chaque direct TikTok ou Snapchat se cache pourtant une organisation bien plus structurée qu’il n’y paraît. Pour répondre à une demande quasi instantanée, ces entrepreneures ont développé de véritables machines commerciales. Leurs entreprises emploient aujourd’hui des centaines de collaborateurs : télévendeuses, modératrices, préparateurs de commandes, créateurs de contenus, agents de sécurité ou encore esthéticiennes.

​La logistique constitue l’un des piliers de cette réussite. Chaque jour, des dizaines de livreurs sillonnent Dakar et les régions pour acheminer les commandes parfois en moins de vingt-quatre heures. Cette proximité avec le terrain est telle que certains acteurs clés de ces entreprises ont commencé leur aventure au plus bas de l’échelle. Les époux actuels de Diodio Glow et de Mame Ndiaye Savon d’ailleurs tous deux exercé comme livreurs au sein de leurs structures avant de partager leur vie.

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​Au-delà des produits qu’elles commercialisent, ces femmes ont également construit une influence considérable. Avec des millions d’abonnés cumulés sur les différentes plateformes numériques, elles sont devenues de véritables célébrités du web sénégalais. Leur succès repose en grande partie sur une communication fondée sur la proximité. Contrairement aux grandes marques internationales à l’image soigneusement contrôlée, elles partagent leur quotidien sans filtre : réussites, mariages, défis personnels, conflits ou moments de joie. Cette exposition permanente crée un sentiment de familiarité qui renforce la fidélité de leur communauté.

​À cela s’ajoute une stratégie de marketing redoutablement efficace. Chaque lancement de savon, de sérum ou de crème est précédé d’une campagne de teasing intense destinée à créer l’attente et l’urgence, provoquant souvent des ruptures de stock dès les premières heures. En affichant un train de vie marqué par les voyages, les cadeaux prestigieux ou les signes extérieurs de richesse, elles vendent également un rêve d’ascension sociale auquel de nombreuses clientes souhaitent s’identifier.

​Dans les coulisses de leur succès, le regard du marketing

​La construction de cette notoriété repose également sur des mécanismes marketing relativement simples. Selon le spécialiste en marketing Pape Saliou Sall, directeur marketing et titulaire d’un MBA en marketing et intelligence d’affaires à l’IAM, tout peut commencer par un direct sur TikTok, des discussions et des échanges avec les abonnés. Au fil du temps, cette proximité permet d’installer une relation de confiance avec la communauté et de transformer progressivement la popularité en argument commercial. La vente s’appuie alors sur des explications, des démonstrations et des images destinées à convaincre les clientes de la qualité des produits.

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​Dans l’univers du xessal, cette qualité est souvent appréciée à travers la rapidité des résultats sur l’éclaircissement de la peau, peu importe les conséquences possibles à long terme. Au fil du temps, le nom de la vendeuse finit lui-même par devenir une marque de fabrique, comme l’illustrent Mame Ndiaye Savon, Diodio Glow ou encore Diadia Mari de Vipère.

​Cette visibilité ne garantit toutefois pas une réussite économique. Le spécialiste rappelle qu’une forte notoriété sur les réseaux sociaux ne signifie pas nécessairement que le commerce est florissant. Pour mesurer réellement la performance de ces entreprises, il faudrait s’appuyer sur des données concrètes, notamment leur comptabilité, l’évolution des commandes et celle de leur clientèle.

​L’essor de ce commerce dépasse par ailleurs les seules vendeuses. Il fait vivre tout un réseau de prestataires, des livreurs ou thiak-thiak aux professionnels chargés de la conception et du tirage des étiquettes. Au regard de cette forte demande et des emplois directs et indirects générés, le secteur peut être considéré comme un levier de développement économique.

​Aussi, le fait pour une vendeuse de construire son commerce autour de sa propre image n’est pas nécessairement une mauvaise pratique marketing. Cette association entre la personnalité de la commerçante et ses produits peut, au contraire, renforcer la confiance, le sentiment d’appartenance et la satisfaction des clientes, qui finissent par reconnaître une marque à travers celle qui la représente.

​Mais derrière cette réussite économique se cache une réalité plus complexe. Depuis plusieurs années, dermatologues et spécialistes de la santé alertent sur les risques liés à l’utilisation de certains produits dépigmentants contenant des substances agressives comme l’hydroquinone ou des corticoïdes. Les conséquences peuvent être lourdes : brûlures, troubles hormonaux, infections cutanées ou altérations irréversibles de la peau.

​Le paradoxe est d’ailleurs parfois reconnu par les entrepreneures elles-mêmes. Mame Ndiaye Savon a déjà admis publiquement que, même si ces produits répondent à une forte demande du marché, la dépigmentation n’est pas sans danger pour la santé. Une déclaration qui illustre le dilemme auquel est confronté tout le secteur : répondre à une demande profondément ancrée dans la société tout en faisant face aux préoccupations croissantes en matière de santé publique.

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​Par ailleurs, cette expansion pose aussi la question de l’encadrement du marché. Pour le spécialiste, la responsabilité de l’État est engagée face aux risques sanitaires liés à certains produits éclaircissants. Il estime nécessaire de définir les personnes habilitées à les commercialiser, les exigences administratives auxquelles elles doivent répondre ainsi que les sanctions applicables. Il soulève même la question de l’opportunité d’imposer une mention telle que « dangereux pour la santé ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des figures comme Diodio Glow ou Mame Ndiaye Savon ont bâti des empires commerciaux du xessal via TikTok, Instagram, Facebook et WhatsApp, générant des milliards de FCFA et des centaines d'emplois. - Diodio Glow a lancé sa marque avec un capital de 40 000 FCFA et a inauguré sa « Maison Rose » à Guédiawaye, un bâtiment de trois étages. - Leurs entreprises emploient des centaines de collaborateurs (télévendeuses, modératrices, préparateurs de commandes, créateurs de contenus, agents de sécurité, esthéticiennes) et livrent parfois en moins de vingt-quatre heures à Dakar et dans les régions.