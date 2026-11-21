Dossier

Auteur: Awa FAYE

État de la route, ambulance en panne, plateau technique insuffisant : le personnel de santé et les acteurs communautaires interpellent, le maire de Kafountine réagit (5/6)

​« C’est compliqué ! Au poste de santé, les ressources humaines restent insuffisantes au regard du volume de travail. Kafountine est une zone de forte migration et nous recevons beaucoup de patients. Nous disposons de deux ambulances, mais actuellement, seule la grande ambulance fonctionne. Nous rencontrons régulièrement des difficultés liées à leur état et aux conditions de circulation, notamment à cause du mauvais état de la route », lance un agent de santé rencontré dans l’établissement sanitaire. Pire, lorsque l’ambulance tombe en panne et qu’une urgence survient, « nous essayons de solliciter le réseau du district sanitaire pour trouver une solution. Cela peut entraîner une perte de temps considérable. Si nous disposions d’une ambulance toujours opérationnelle sur place, les évacuations seraient plus rapides ».

​Très dynamique et particulièrement affairée, la coordonnatrice de la santé de la reproduction (SR) du district de Diouloulou, Marie Désirée Diédhiou, a été retrouvée à Kabaline, un village situé en Basse-Casamance, où l’accès est difficile. C’est un véritable parcours du combattant. Les routes y sont quasiment inexistantes. Elle et toutes les sages-femmes du district, avec MSI Reproductive Choices, s’y sont rendues pour des consultations et des dépistages des cancers du sein et du col de l’utérus auprès des jeunes femmes. Elle déclare : « C’est un cri du cœur que nous lançons depuis des années. Vous savez, même la distance entre Diouloulou et Ziguinchor, où se trouve le centre de référence, pose problème. Dans toute la région, c’est le seul district qui ne dispose pas d’un bloc opératoire. Pourtant, les autres districts sont plus proches de Ziguinchor. Cela montre à quel point le plateau technique fait défaut. À cela s’ajoutent l’éloignement et le mauvais état des routes ».

A lire aussi, la première partie : "Basse-Casamance : À Kafountine, la migration interne bouscule la santé de la reproduction"

​Le maire : « Nous comptons renforcer les structures sanitaires… »

​Ainsi, des experts appellent à l’implication des collectivités territoriales, des partenaires, des ressortissants de Kafountine établis ailleurs, de la diaspora ainsi que des acteurs communautaires, afin de garantir la continuité et la pérennité des actions et des stratégies mises en place.

A lire aussi, la deuxième partie : "Horaires adaptés, santé de proximité… : L’accès aux soins au cœur des défis à Kafountine"

​Mieux, pour l’ancien infirmier-chef de poste de Kafountine, Bourama Fabouré, la mairie doit faire de la santé une priorité et lui accorder une place importante dans son budget. Compte tenu de la position géographique de Kafountine, de son poids démographique et de son activité économique, le plateau technique du poste de santé doit être renforcé. « La mairie doit continuer à soutenir le poste de santé et augmenter les moyens financiers consacrés à la prise en charge des cas sociaux. De plus, elle pourrait prévoir une dotation régulière en carburant, chaque trimestre ou chaque semestre, pour faciliter l’évacuation des patients en situation de précarité. Elle pourrait également mettre en place une enveloppe financière et assurer une dotation régulière en médicaments », fait-il remarquer.

A lire aussi, la troisième partie : "Fodé Mahmoud Diabang, président du CEERK : « Les questions liées aux grossesses non désirées, au VIH et aux IST doivent être abordées sans tabou » "

​À propos du centre de santé qui doit être construit à Kafountine, le médecin-chef du district, Ousmane Cissé, a également fait un plaidoyer. « C’est un point important ! En principe, Kafountine doit avoir un centre de santé secondaire. Cela fait longtemps que je mène un plaidoyer en ce sens, mais, jusqu’à présent, le projet n’est toujours pas concrétisé. Pour moi, la véritable solution pour Kafountine est de disposer d’un centre de santé à part entière ».

​Interpellé, le maire de la commune de Kafountine, David Diatta, fait savoir qu’en collaboration avec l’ONG Kakolum, un ensemble d’activités de sensibilisation et d’accompagnement est prévu. « C’est dans ce sens que nous comptons renforcer les structures sanitaires avec la construction d’une nouvelle maternité au poste de santé de Kafountine. Le niveau du plateau médical reste encore celui d’un poste de santé, malgré sa démographie galopante et cosmopolite, estimée à environ 50 000 habitants », indique-t-il.

​Un centre de santé secondaire réclamé pour Kafountine, la LFR supprime le projet

​Quid de l’état de dégradation de la route ? L’édile reconnaît que celle-ci rend difficiles les évacuations sanitaires quotidiennes vers Ziguinchor. « La commune de Kafountine ne dispose pas de ressources budgétaires suffisantes pour réhabiliter cette route. L’ambulance date de 2012 et est toujours endommagée, car elle tombe régulièrement en panne du fait de l’état dégradé de la route. Une action conjointe de remblaiement des trous entre Bignona et Diouloulou, menée par les populations et les transporteurs, avait permis d’atténuer la dégradation de la route et de faciliter la mobilité des véhicules sur cet axe. Nous envisageons de réitérer cette opération en attendant sa réhabilitation », affirme-t-il. Avant de poursuivre : « Une réunion d’information, de sensibilisation et de partage autour de l’idée du projet s’est déjà tenue à la mairie de Kafountine, il y a environ deux semaines. J’espère que cela aboutira à une action concrète pour montrer la voie et inviter le ministre des Infrastructures à agir rapidement, en faisant de cette réhabilitation une priorité de son département ».

A lire aussi, la quatrième partie : "Kafountine : Touria Guèye, la migrante devenue boussole santé des jeunes et des déplacés"

​En plus de l’enjeu sanitaire, cette route revêt également une importance économique considérable. En effet, le quai de pêche de Kafountine fournit à lui seul plus de 60 % des produits de pêche débarqués dans la région de Ziguinchor, avec des dizaines de camions qui arrivent chaque jour de Kafountine et de la tranche gambienne. « La solution pour y remédier est une et une seule : réhabiliter cette route, qui présente un enjeu sanitaire et économique, et construire un centre de santé à Kafountine afin de réduire au maximum les évacuations sanitaires quotidiennes, extrêmement difficiles aussi bien pour les patients, leurs parents que pour les ambulances, qui ont du mal à tenir après chaque évacuation », laisse entendre le maire.

​Cependant, avant de boucler l’enquête, une information officielle est tombée. Dans le projet de loi de finances rectificative (LFR), la construction de 35 centres de santé dans tout le pays, qui figurait dans le projet de loi de finances initiale (LFI), a été supprimée. Pourtant, Kafountine devait en bénéficier.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un agent de santé à Kafountine signale des ressources humaines insuffisantes, une seule ambulance opérationnelle sur deux et des difficultés liées au mauvais état de la route. - La coordonnatrice SR du district de Diouloulou, Marie Désirée Diédhiou, indique que c'est le seul district de la région sans bloc opératoire et que l'éloignement et le mauvais état des routes posent problème. - Le maire de Kafountine, David Diatta, annonce le renforcement des structures sanitaires avec la construction d'une nouvelle maternité et reconnaît que la commune n'a pas les ressources pour réhabiliter la route.