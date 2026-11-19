Dossier

Auteur: Awa FAYE

Fodé Mahmoud Diabang, président du CEERK: « Les questions liées aux grossesses non désirées, au VIH et aux IST doivent être abordées sans tabou » (3/6)

Président du Collectif des élèves et étudiants ressortissants de Kafountine (CEERK), Fodé Mahmoud Diabang plaide pour un meilleur accès des jeunes à des informations fiables et adaptées en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris dans leurs localités d’accueil. Il préconise également le renforcement de la confidentialité, de l’écoute et de la lutte contre la stigmatisation. Il appelle, par ailleurs, à l’organisation d’activités éducatives et sanitaires dans les établissements scolaires et les centres de formation de Kafountine, à titre préventif.

Connue pour sa diversité culturelle, ses activités économiques, notamment la pêche, le tourisme et le commerce, ainsi que pour la richesse de ses traditions, la commune de Kafountine dispose également d’une jeunesse dynamique, dont une partie poursuit des études ou une formation professionnelle à Dakar et dans d’autres régions du Sénégal. Cependant, comme dans beaucoup de localités éloignées des grandes écoles et des universités, les jeunes qui quittent la zone pour poursuivre leur parcours sont confrontés à plusieurs difficultés à savoir logement, restauration, transport, mais aussi accès aux services sociaux et sanitaires.

Rencontré au Centre Santang Diabang, dans le cadre du Projet de formation professionnelle et d’insertion (PFPI) à Kafountine, à la fin du mois d’octobre, le président du Collectif des élèves et étudiants ressortissants de Kafountine (CEERK), Fodé Mahmoud Diabang, a livré son analyse sur la santé de la reproduction des jeunes et leur accès aux soins.

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« À ce jour, nous ne disposons pas d’un chiffre officiel et consolidé permettant de déterminer avec précision le nombre d’élèves et d’étudiants ressortissants de Kafountine qui poursuivent leurs études à Dakar et dans les autres régions du Sénégal. C’est justement un aspect important sur lequel nous devons travailler pour mettre en place un recensement fiable de nos élèves et étudiants. Cela nous permettrait de mieux connaître leurs lieux d’études, leurs besoins et les difficultés qu’ils rencontrent », explique-t-il.

Dans le cadre de son engagement en tant que relais du projet PFPI, l’étudiant estime que les jeunes doivent pouvoir accéder à une information fiable, adaptée à leur âge et à leur environnement.

« Lorsqu’un jeune rencontre une difficulté liée à sa santé sexuelle et reproductive, il est important de lui offrir un espace d’écoute respectueux et confidentiel »

« Les questions liées aux grossesses précoces et non désirées, au VIH et aux infections sexuellement transmissibles doivent être abordées sans tabou, dans un esprit de prévention, de responsabilité et de respect », dit-il. A son avis, il est important que les jeunes comprennent les risques, connaissent les moyens de prévention et sachent vers quelles structures se tourner pour obtenir des conseils ou des soins. « Nous souhaitons renforcer les actions de sensibilisation dans les établissements scolaires, les centres de formation et les espaces de rencontre des jeunes, en collaboration avec les professionnels de santé », renseigne-t-il. Dans la commune, rappelle-t-il, il existe également une association d’élèves dénommée « Ensemble pour l’avenir » (EPA), qui organise des causeries et des séances de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive.

Parmi les principales difficultés auxquelles les jeunes peuvent être confrontés, Fodé Mahmoud Diabang cite le manque d’information, la peur du jugement, la stigmatisation, les difficultés à aborder ces sujets avec leurs parents et, parfois, l’insuffisance de moyens pour accéder aux services de santé. Dans le même sillage, il a mis l’accent, avec insistance, sur la nécessité de garantir la confidentialité. Ce, d’autant plus, relève-t-il pour prévenir, certains jeunes hésitent à se faire consulter par crainte que leur situation soit connue de leur entourage. « Nous devons donc encourager un environnement dans lequel les jeunes peuvent demander de l’aide sans être jugés ou discriminés. Lorsqu’un jeune rencontre une difficulté liée à sa santé sexuelle et reproductive, il est important de lui offrir un espace d’écoute respectueux et confidentiel. Nous devons éviter les jugements et les comportements qui pourraient le pousser à se renfermer ou à renoncer à demander de l’aide », souligne-t-il pour sensibiliser.

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Et de proposer : « pour les élèves et étudiants qui se trouvent à Dakar ou dans d'autres régions du Sénégal, il est essentiel de faciliter leur orientation vers les structures sanitaires adaptées à leur lieu de résidence. Nous souhaitons également renforcer les mécanismes de communication et d'accompagnement à distance, afin que les jeunes puissent obtenir des informations et être orientés même lorsqu'ils sont éloignés de leur localité d'origine. Les relais communautaires ne remplacent pas les professionnels de santé, mais notre rôle est de faciliter l'accès à l'information, à la prévention et aux services appropriés ».

Par ailleurs, il estime que la collaboration entre les acteurs éducatifs, sanitaires et communautaires est indispensable pour apporter des réponses durables aux difficultés rencontrées par les jeunes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Fodé Mahmoud Diabang, président du CEERK, plaide pour un meilleur accès des jeunes à des informations fiables et adaptées en santé sexuelle et reproductive. - Il préconise le renforcement de la confidentialité, de l'écoute et de la lutte contre la stigmatisation. - Il appelle à l'organisation d'activités éducatives et sanitaires dans les établissements scolaires et les centres de formation de Kafountine, à titre préventif.