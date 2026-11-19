Dossier

Auteur: Awa FAYE

Horaires adaptés, santé de proximité… : L’accès aux soins au cœur des défis à Kafountine (2/6)

Deuxième volet d’un dossier d’enquête en six parties, consacré aux enjeux sanitaires liés à la mobilité en Basse-Casamance. À Kafountine, le poste de santé fonctionne 24 heures sur 24 pour s’adapter aux rythmes de vie des populations migrantes. Mais la précarité financière et la peur de la stigmatisation continuent d’entraver leur accès aux soins. Pour faire face aux grossesses précoces, parfois dès l’âge de 12 ans, aux avortements clandestins, aux infanticides et aux infections au VIH, le personnel soignant, les Bajenu Gox et les ONG se mobilisent sur le terrain pour améliorer leur prise en charge.

Le poste de santé de Kafountine dessert une population totale de 2 267 habitants, avec une forte présence de populations migrantes. Ces dernières sont estimées à environ 1000. Infirmière-chef de poste (ICP) de Kafountine, Danda Camara renseigne que le nombre d’accouchements varie entre 75 à 80 par mois. Selon les données démographiques du poste de santé de Kafountine du premier semestre de l’année 2026 fournies par la sage-femme Banna Diatta, 3 335 femmes sont en âge de reproduction, 883 de grossesses attendues, la cible de 15 à 19 ans sont de 1 316 et celle de 20 à 24 ans se chiffrent à 1 051.

« Mais ce qui est particulièrement préoccupant ici, ce sont les grossesses précoces et non désirées chez les adolescentes âgées de 12 à 14 ans qui sont pour la plupart des migrantes », a-t-elle campé d’emblée. De ce fait, les consultations prénatales (CPN) sont tardives à cause du manque de moyens ou par peur.

« Certaines hésitent à venir consulter. Récemment, nous avons reçu une jeune fille migrante de 13 ans qui était enceinte. Elle n’a commencé ses consultations prénatales qu’à six mois de grossesse, par peur que ses parents découvrent son état. Certaines femmes aussi ont pourtant des difficultés à payer 500 F CFA le ticket pour la consultation à la maternité », ajoute-t-elle. Une situation qui peut pousser à commettre un infanticide.

« Le poste de santé fonctionne 24 heures sur 24 afin de prendre en charge toute personne qui en a besoin »

Danda Camara de révéler : « Nous avons enregistré deux cas. Le premier concernait une femme originaire de Sierra Leone. Le deuxième impliquait une jeune femme peule migrante. Cette dernière, divorcée, est tombée enceinte de l’un de ses partenaires avant de tuer son bébé après l’accouchement. Pourtant, nous essayons surtout de les mettre en confiance afin qu’elles puissent se confier plus à nous. L’objectif est de les amener à parler de leur situation et de leurs problèmes de santé. Mais, il y a beaucoup d’avortements clandestins ».

A lire aussi, la première partie : "Basse-Casamance : À Kafountine, la migration interne bouscule la santé de la reproduction"

S’agissant de la santé de la mère et du nouveau-né, le taux de couverture adéquate en consultation prénatale (CPN) est de 10 %. Celui de la réalisation du test VIH chez les femmes a atteint 113%, tandis que le taux de couverture postnatale est de 55%. Quant au recrutement en Planification familiale (PF), il est à 5,09%, c’est-à-dire seules 170 femmes sur les 3 335 en font. Là où, le taux de prévalence contraceptive est de 43% soit 1442 sur 3335 personnes. Toutefois, l’accouchement à domicile a baissé jusqu'à un taux de 3 %.

"Une femme victime de violences peut ne pas avoir les ressources nécessaires pour se rendre à l’hôpital. Même lorsqu’elle sait où aller, elle peut être incapable de payer le transport", Aminata Diatta, secrétaire générale de ladite ONG chargée de la santé de la reproduction

Officiellement, Kafountine dispose d’un poste de santé. Ainsi, le personnel affecté à la structure se compose d’un infirmier et d’une sage-femme. Cependant, compte tenu de l’affluence, de la densité de la population, du poids démographique de la localité et des besoins en soins de santé, le poste fonctionne comme un centre de santé. En effet, dans un poste de santé classique, les consultations peuvent s’arrêter à certaines heures. À Kafountine, en revanche, quelle que soit l’heure à laquelle un patient se présente, elle peut trouver quelqu’un pour s’occuper de lui.

« Le ministère de la Santé a affecté du personnel à Kafountine, mais le Conseil de développement sanitaire (CDS) a également procédé à des recrutements pour renforcer les équipes et leur permettre d’assurer des gardes. Ainsi, la structure fonctionne 24 heures sur 24 afin de prendre en charge toute personne qui en a besoin », assure l’infirmier et superviseur des soins de santé primaires (SSP) du district sanitaire de Diouloulou et ancien ICP de Kafountine de 2017 à 2023, Bourama Fabouré. De ce fait, le personnel qualifié est composé de cinq sages-femmes à la maternité et de trois infirmiers au niveau des consultations médicales.

« Nous organisons des formations pour leur permettre de mieux comprendre les VBG, de connaître leurs droits et de savoir vers qui se tourner lorsqu’elles en sont victimes »

Présente à Kafountine depuis 2017, l’ONG Kakolum intervient principalement dans le développement et l’accompagnement des femmes, notamment des jeunes filles. « Après la pandémie de COVID-19, nous avons commencé à nous investir davantage dans les activités liées à la santé sexuelle et reproductive », informe Aminata Diatta, secrétaire générale de ladite ONG chargée de la santé de la reproduction. « Nous organisons également des formations pour leur permettre de mieux comprendre les conséquences des différentes formes de violences sur celles basées sur le genre (VBG), de connaître leurs droits et de savoir vers qui se tourner lorsqu’elles en sont victimes. Lorsqu’une victime rencontre un problème, nous l’orientons vers l’hôpital ou vers la structure de santé appropriée. Le personnel de santé peut ensuite l’accompagner et, si nécessaire, l’orienter vers une assistante sociale ou un autre professionnel compétent », dit-elle.

Avant de poursuivre : « Le manque de moyens financiers constitue un obstacle important. Une femme victime de violences peut ne pas avoir les ressources nécessaires pour se rendre à l’hôpital. Même lorsqu’elle sait où aller, elle peut être incapable de payer le transport. C’est pourquoi nous essayons de les orienter et de les accompagner dans leurs démarches. Nous cherchons des solutions avec les acteurs concernés afin qu’elles puissent accéder aux soins. Nous organisons également des causeries et des visites à domicile pour expliquer les bienfaits de la planification familiale, ses différentes méthodes et son rôle dans la santé de la mère et de l’enfant. »

Des propos corroborés par l’ICP de Kafountine Danda Camara. « Nous organisons des campagnes de sensibilisation tous les trois mois pour sensibiliser les populations à la santé de la reproduction et au dépistage du VIH. Nous travaillons également avec les acteurs communautaires à savoir les relais communautaires, les responsables de quartier et les chefs religieux ».

Sur ce, la commune compte 9 "Bajenu gokh" (marraines de quartier) et 10 relais communautaires. Le personnel sanitaire travaille aussi avec les religieux dont un imam, les curés ainsi que les délégués de quartier. Car, souligne-t-elle, leur implication peut contribuer à renforcer la sensibilisation.

« Nous devons humaniser les soins »

Superviseur des soins de santé primaire (SSP), Bourama Fabouré parle d’humaniser les soins. « Nous devons humaniser les soins. Il s’agit avant tout d’une vie humaine et la stigmatisation ne doit pas avoir sa place dans les structures sanitaires. Si nous parvenons à mettre véritablement ce principe en pratique, je pense que cela aidera énormément les migrants qui se trouvent dans des situations difficiles. Ils n’auront plus peur de se présenter dans les structures sanitaires et même lorsqu’ils n’ont pas d’argent. Ils pour exposer leurs problèmes de santé et demander de l’aide ».

Soutenant que la plupart des professionnelles du sexe sont des migrantes sénégalaises, la médiatrice Awa Sané de l’Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) relate que « pendant leurs tournées de dépistage et de sensibilisation sur le VIH, son équipe se déplace avec un véhicule médicalisé et bien équipé. Il nous permet de mener des séances et de prodiguer les soins nécessaires. Nous abordons plusieurs sujets comme le VIH, le cancer du col de l'utérus et l'hépatite. Pour les travailleuses du sexe qui exercent dans la clandestinité, leur identité est protégée pendant les consultations. Elles n'ont pas de journée particulière ni de lieu fixe pour leurs visites. C'est une manière de les encourager à venir se faire consulter tout en protégeant leur confidentialité. »

Par ailleurs, elle a appelé à renforcer l'accompagnement des travailleuses du sexe et à améliorer les conditions des visites et des consultations médicales. « Actuellement, les consultations sont suspendues pour certaines femmes. Seules celles qui disposent d'un carnet de santé bénéficient d'un suivi. Je trouve cette situation anormale surtout lorsque les hommes qui fréquentent ces mêmes lieux continuent leurs activités », révèle-t-elle.

Contactée depuis l’Espagne, où elle se trouvait au moment de notre venue à Kafountine, la Directrice de Kakolum, Maria Bujons de renseigner : « Nous sommes concentrées en renforcer le travail des 'Badjenu gokh' et des relais communautaires pour améliorer ses connaissances autour des droits sexuels et reproductifs et les appuyer économiquement pour mener des activités comme des causeries et des visites à domicile (VAD) pour approcher ces informations à la population. Ainsi, nous donnons vraiment importance à sensibiliser les femmes enceintes à suivre les visites prénatales pour éviter des complications, à la population en générale pour se rendre aux services de santé sexuelle et reproductive en cas de besoin et à aller vers les autorités compétentes pour dénoncer les abus sexuels. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le poste de santé de Kafountine dessert 2 267 habitants, dont environ 1000 migrants, et enregistre entre 75 et 80 accouchements par mois. - Les grossesses précoces chez les adolescentes de 12 à 14 ans, souvent migrantes, entraînent des consultations prénatales tardives, avec un taux de couverture adéquate en CPN de 10 %. - Le poste de santé fonctionne 24 heures sur 24 grâce à des recrutements du Conseil de développement sanitaire, avec cinq sages-femmes et trois infirmiers.