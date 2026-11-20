Dossier

Auteur: Awa FAYE

Kafountine : Touria Guèye, la migrante devenue boussole santé des jeunes et des déplacés (4/6)

Arrivée à Kafountine en 1996, Touria Guèye est originaire de la région de Saint-Louis. Devenue actrice communautaire aujourd’hui dans la localité et ses environs, elle a fait de l’écoute, de la médiation et de la sensibilisation son cheval de bataille sur la santé sexuelle. « Badienou gox » (NDLR : marraine de quartier) au poste de santé d’Abéné et animatrice de l’ONG Kakoloum, elle accompagne notamment les populations migrantes, avec une conviction. Elle leur prête une oreille attentive avant de leur prodiguer des conseils.

​Elle connaît le poids des premiers pas dans une terre étrangère. Le dépaysement, les repères à reconstruire, la nécessité de trouver sa place. Touria Guèye n'en parle pas en observatrice. Elle les a vécus. « Moi-même, je suis une migrante », fait-elle savoir d’emblée. Native de Saint-Louis dans le Nord du Sénégal, elle a effectué ses études primaires et secondaires dans la capitale du pays, Dakar. Après la retraite de son père, sa famille quitte la capitale sénégalaise pour s’installer à Saint-Louis, ville où elle poursuit ses études jusqu’en classe de terminale. La chance ne lui sourit pas au baccalauréat. Elle n’en tentera pas une deuxième fois. Et, quelques années plus tard, elle se marie avec un émigré originaire de Kafountine qu’elle avait rencontré à Dakar durant son passage.

​Arrivée à Kafountine en 1996, après son mariage, elle sait ce que signifie quitter un environnement familier pour s'installer ailleurs. Une expérience qui nourrit aujourd'hui son engagement auprès des populations migrantes. À 54 ans, cette mère de trois garçons (âgés respectivement de 27, 22 et 17 ans) a trouvé sa place dans le tissu communautaire. Badienou gox, marraine de quartier au poste de santé d'Abéné, dans la commune de Kafountine, elle est aussi animatrice de l'ONG espagnole Kakolum (NDLR : « Empreinte » en diola, langue d’une ethnie en Casamance). Deux fonctions, un même fil conducteur : rapprocher les populations des structures sanitaires et accompagner les jeunes, particulièrement sur les questions sensibles liées à la santé. Chez elle, la confiance n'est pas un slogan. C'est le point de départ de toute action. « Pour être badienou gox, il faut d'abord que les populations aient confiance en toi », explique-t-elle, après avoir fini d’animer une formation avec les jeunes filles professionnelles du sexe au Centre de Diabang Diabang de Kafountine.

​« Il faut avoir de l’empathie »

​La mission exige de l'écoute, de la disponibilité et une capacité à accueillir chacun sans jugement. Il faut savoir recevoir, mettre à l'aise, écouter les difficultés, rassurer et, autant que possible, proposer des pistes de solution. « Il faut avoir de l’empathie », dit-elle. Avec les jeunes, cette exigence prend une dimension particulière. Touria Guèye sait qu'on ne parle pas de sexualité, de comportements à risque ou de sujets délicats en imposant un discours. Il faut d’abord comprendre leurs préoccupations, leur manière de voir les choses et leurs appréhensions. « Je descends jusqu’à leur niveau pour bien comprendre leur pensée avant de pouvoir les conseiller. Je les mets en confiance », confie la dame. Cette aptitude à créer le dialogue s'est construite au fil de son engagement. Raison pour laquelle, souvent, des jeunes m’interpellent dans la rue pour que je leur fournisse des préservatifs pour leurs activités sexuelles.

​En 2008, le concept « badienou gox » est créé au Sénégal par l’ancien chef de l’État, Abdoulaye Wade. Ces dernières devraient être des relais entre les populations et les structures sanitaires. Majoritairement, ce sont les matrones qui travaillaient déjà avec les postes de santé qui ont été sélectionnées pour être formées. Mais Touria, qui n’en était pas une, fait partie des femmes retenues. Son statut de femme de confiance et de leader dans sa communauté a pesé dans ce choix. De migrante surtout.

​« Savoir écouter »

​Elle suit alors une formation au district sanitaire de Diouloulou. À partir de là, elle devient une passerelle entre les populations et les structures sanitaires. Elle est au contact d'une population venue d'horizons divers. Des Nigérians, des Burkinabè, mais aussi des personnes originaires de Saint-Louis, de Mbour ou de Sokone composent cet environnement marqué par la mobilité. La jeunesse constitue la principale cible de ses activités. Là encore, son expérience personnelle lui sert de boussole. « Mon mari était dans le domaine du tourisme. Il avait une épouse hollandaise qui possédait un campement dans la localité et c’est moi qui en assurais la gestion. On accueillait des Hollandais venus passer leurs vacances dans la région. C’est la raison pour laquelle mon intégration n’était pas difficile », souligne-t-elle. Migrante parmi les migrants, médiatrice auprès des populations, interlocutrice privilégiée de la jeunesse.

​Touria Guèye a construit son engagement autour d'une qualité qu'elle considère indispensable, qu’est de « savoir écouter ». Dans son quotidien, la confiance se gagne moins par les discours que par la présence, la disponibilité et la capacité à comprendre l'autre. Avec ses enfants, elle aborde les questions liées à la sexualité. Elle les conseille et tente de les sensibiliser aux risques auxquels ils peuvent être exposés, surtout les infections sexuellement transmissibles (IST), le VIH et les grossesses non désirées. Une manière de prolonger, au sein de sa propre famille, le travail qu'elle mène auprès des jeunes de sa communauté. « C’est sans tabou avec moi », a-t-elle lancé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Touria Guèye, originaire de Saint-Louis, est arrivée à Kafountine en 1996 après son mariage avec un émigré de la localité. - Elle est badienou gox au poste de santé d'Abéné et animatrice de l'ONG espagnole Kakolum, accompagnant notamment les populations migrantes et les jeunes sur la santé sexuelle. - En 2008, elle fait partie des femmes retenues pour le concept « badienou gox » créé par Abdoulaye Wade, bien qu'elle ne fût pas matrone, grâce à son statut de femme de confiance dans sa communauté.