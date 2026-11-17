Limogé Par Diomaye, Cet Ex Chargé De Missions Révèle Après La Rencontre Avec Sonko et L'exclusion De
Commentaires (4)
Une personnehypocrite, sans morale ou sans étique, est pire qu'un animal.
C'est pourquoi Allah promet une punition aux hypocrites pire que celle promise aux mécréants.
Qu'Allah SWT vous Assiste et vous Accompagne vers la victoire de la vérité sur le mensonge.
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