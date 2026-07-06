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Nouveau Parti de Diomaye, Attaques Contre Ass: Réplique Salée de Dr Wagne (Awalé)

Auteur: Seneweb Tv

il y a 1 jour 1452 Lectures 5 Commentaires | English
Nouveau Parti de Diomaye, Attaques Contre Ass: Réplique Salée de Dr Wagne (Awalé)

Nouveau Parti de Diomaye, Attaques Contre Ass: Réplique Salée de Dr Wagne (Awalé)

Nouveau Parti de Diomaye, Attaques Contre Ass: Réplique Salée de Dr Wagne (Awalé)

Auteur: Seneweb Tv
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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    thiaco il y a 1 jour
    Rien n est nouveau sous le soleil. la surprise sera très grande à l heure du bilan.
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    ely. fiant il y a 1 jour
    Monsieur tu es jeune, ne fait pas comme les policiens , tu sais très bien ton propre se limite à ton président et toi
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    David W il y a 1 jour
    Ils prétendent “attendre la place du peuple” pour que le Président fasse sa déclaration, comme si cela justifiait leur confusion. Soyons sérieux : si le Président est réellement le chef, il n’a pas à attendre qui que ce soit pour parler. Et si, au contraire, il doit s’aligner sur les autres, qu’on nous explique clairement qui doit s’exprimer avant ou après, au lieu de nous servir des balivernes à deux centimes. Quant à Dr Wagne, qu’il commence déjà par écouter et suivre ce que dit le Président lorsqu’il s’adresse au pays. Ce n’est pas à lui de nous réécrire l’histoire que nous avons vécue, chacun à sa manière, comme si nous n’avions pas été témoins des faits. Un minimum de respect s’impose : le peuple n’a pas besoin qu’on lui raconte sa propre réalité.

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