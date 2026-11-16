Sortie De Sonko, Kiiraay Et Ses Mobilisations...: Fatoumata Niang Se Prononce...
Commentaires (10)
Il faut se concentrer sur les résultats et les laisser parler.
Si Diomaye fait un bon bilan, on lui donnera un second mandat à condition que Macky Sall renonce à revenir.
Mais Sonko et Pasteef c'est fini. 10 ans d'opposition et deux ans de pouvoir.
Beaucoup d'anciens ministres et DG de Pasteef rejoindront Kiraay avant 2029.
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