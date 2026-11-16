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Commentaires (4)
C'est le karma qui s'abat sur Sonko et Pasteef. Vous faites élire un président qui vous fout dehors au bout de deux ans.
Sonko a détruit des vies et il est en train de payer cash.
Où sont les 4000 milliards de Aliou Sall ???
Dieu vous a donné le pouvoir et l'a repris parce que votre gourou n'a pas su le gérer, Il ne vous le redonnera plus. Continuez à rêver mais
Pasteef c'est fini
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