Suivez Le Message De Sonko...
Commentaires (9)
Le Vrai.
Il n'existe pas de classement officiel unique des partis politiques au monde.
Heureusement pour moi.
Il est le seul problème du pays.
Et ce qui est inquiétant est que dès personnes limitées et sans cervelle continuent à croire à ses âneries.
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.