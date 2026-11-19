Économie

Auteur: Seneweb-Com

33ᵉ réunion des dirigeants économiques de l’APEC : connectivité régionale et innovation comme priorités

Shenzhen, hub de la technologie en Chine, accueille les 18 et 19 novembre 2026, la 33ᵉ réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). « Bâtir une communauté Asie-Pacifique pour prospérer ensemble » est le thème autour duquel les participants vont échanger pendant deux jours. La 33ᵉ réunion des dirigeants économiques de l’APEC revêt tout un symbole pour le pays, d’autant plus qu’il coïncide avec « l’Année de la Chine » de l’APEC. Au menu des discussions, il sera question de la connectivité régionale, de la relance de la zone de libre-échange Asie-Pacifique, du rôle de la technologie numérique et de l'intelligence artificielle dans la croissance économique, l’intégration commerciale et la stabilité financière.

L’APEC, qui représente environ 60% du PIB mondial et environ 50% du commerce international, se trouve à un tournant décisif où elle doit impérativement dynamiser la connectivité régionale afin de jouer son rôle de pilier de la croissance économique mondiale. Le contexte international, marqué par des incertitudes sur fond de guerres commerciales, de tensions régionales et de rivalités entre grandes puissances, invite à une solidarité et une convergence de vues autour des priorités communes. Les membres de l’APEC, pour mieux affronter ces impondérables, doivent mieux coordonner leurs politiques économiques. Dans cette perspective, la relance de la zone de libre-échange Asie-Pacifique est un défi à relever pour juguler les effets des crises à l’échelle de la planète. L’intégration commerciale entre les 21 économies qui composent l’APEC doit être portée par toutes les parties pour espérer la prospérité commune appelée de tous les vœux.

La technologie numérique et l’intelligence artificielle sont en train de bouleverser les sociétés dans tous les domaines. Elles induisent des mutations profondes dans les structures économiques. Il faut se réinventer à l’ère de l’IA en injectant des financements conséquents dans les infrastructures numériques. Shenzhen, qui accueille la réunion, est un symbole éloquent de la place qu’occupent l’innovation technologique et l’IA dans le développement économique. La promotion de l’IA dans les PME au sein de l’APEC et la réduction des inégalités d’accès aux infrastructures numériques devraient bénéficier d’une attention particulière lors des échanges.

Il faut déjà saluer le fait que cette question du numérique et de l’IA soit au cœur des préoccupations au sein de l’APEC. En juillet dernier, la réunion ministérielle de l'APEC de 2026 sur le numérique et l'intelligence artificielle (IA) a adopté une déclaration ministérielle dans laquelle toutes les parties se sont engagées à promouvoir conjointement les technologies numériques et d'IA afin de renforcer les capacités de la communauté Asie-Pacifique. Cette déclaration fournit un cadre d'action pour approfondir la coopération dans ces domaines dans la région au cours des prochaines années.

La Chine, qui accueillera la 33ᵉ réunion des dirigeants économiques de l'APEC, se fait le chantre de l’ouverture de haut niveau. Par le biais des expositions commerciales, elle ouvre des passerelles d’une coopération gagnant-gagnant entre les entreprises membres de l’APEC et favorise leur résilience face aux chocs extérieurs. À titre illustratif, lors de la 9ᵉ édition de l’Exposition internationale d’importation de Chine (CIIE) qui s’est récemment tenue à Shanghai, des centaines d’exposants issus des économies membres de l’APEC ont répondu présents avec une gamme variée de produits. Plus qu’un simple accès à un marché, la Chine leur offre une ouverture au-delà de l’Asie-Pacifique. Pendant que certaines puissances économiques se complaisent dans des postures isolationnistes, la Chine prône l’ouverture et l’intégration économique à tous les niveaux.

Shenzhen, ville hôte de la 33ᵉ réunion des dirigeants économiques de l’APEC, est un pôle international d’innovation scientifique et technologique, situé dans la province du Guangdong. Ville modèle de la politique de réforme et d’ouverture de la Chine, elle est mondialement connue comme un symbole du miracle économique. Technopole majeure en Chine, Shenzhen impressionne par son modèle d’innovation, son ouverture spectaculaire et sa dimension de ville futuriste.

(Photo : VCG)

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 33ᵉ réunion des dirigeants économiques de l'APEC se tient les 18 et 19 novembre 2026 à Shenzhen, sur le thème « Bâtir une communauté Asie-Pacifique pour prospérer ensemble ». - Les discussions porteront notamment sur la connectivité régionale, la relance de la zone de libre-échange Asie-Pacifique et le rôle de la technologie numérique et de l'IA dans la croissance économique. - L'APEC représente environ 60% du PIB mondial et environ 50% du commerce international.