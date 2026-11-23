Économie

Auteur: Senewebnews

72 projets et 3,4 milliards FCFA : le bilan du PACASEN dans la région de Matam

De 2019 à 2025, le Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) a financé 72 projets dans sept communes de la région de Matam, pour plus de 3,4 milliards de francs CFA effectivement reçus. Réunis le 19 novembre 2026 à l'occasion de l'atelier de capitalisation des résultats, les acteurs du programme ont dressé un constat contrasté : des communes mieux gérées et des équipements structurants déjà visibles, mais une exécution financière qui reste à accélérer.

Un programme fondé sur les résultats

Présidé par le Gouverneur de la région, l'atelier a été ouvert par le Dr Mamouth Diop, Directeur général de l'Agence de Développement municipal (ADM). Il a rappelé les trois contraintes majeures qui freinent l'approfondissement de la décentralisation au Sénégal : la limitation des ressources financières, l'insuffisance des capacités techniques et de gestion au sein des collectivités territoriales, ainsi que le besoin de renforcer les institutions centrales de pilotage.

C'est pour lever ces obstacles que le PACASEN a vu le jour, dans la continuité de l'engagement de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement (AFD) en faveur du développement urbain. Son objectif est double : améliorer le financement des collectivités territoriales et rehausser leur performance dans la gestion des investissements publics locaux. Le dispositif repose sur un système de subventions d'investissement conditionnelles à deux niveaux, liées à la performance et assorties de mesures d'appui institutionnel.

Pour le Directeur général de l'ADM, la singularité du programme réside dans cette approche axée sur les résultats, qui établit un lien direct entre les réformes engagées, la performance des communes et l'accès à des ressources additionnelles. Au-delà de l'apport financier, le PACASEN a incité les collectivités territoriales à mieux planifier, à consolider leur maîtrise d'ouvrage et à délivrer des services publics de meilleure qualité. Une dynamique qui s'inscrit pleinement, selon lui, dans la Vision Sénégal 2050 pour un pays souverain, juste, prospère et inclusif.

Des communes plus performantes et mieux outillées

Dans la région, le programme cible sept communes pilotes : Matam, Ourossogui, Thilogne, Ranérou, Kanel, Semmé et Waoundé. Ensemble, elles réunissent une population de 114 747 habitants, dont 50 922 femmes.

Déployé en deux temps avec une phase initiale de 2019 à 2025 suivie d'une phase additionnelle (PACASEN FA) engagée en 2025, le programme a profondément transformé les pratiques locales. Alors que la première génération de conventions a permis d'instaurer les évaluations annuelles de performance, la phase additionnelle intègre désormais la dimension climatique à travers de nouveaux indicateurs.

Sur le plan de la gouvernance et de la gestion financière, les avancées sont tangibles. Les sept communes disposent toutes d'un mécanisme de gestion des plaintes. La gestion budgétaire est informatisée via l'outil GFILOC. La masse salariale est mieux maîtrisée et les réglementations relatives aux budgets, aux comptes administratifs et aux marchés publics sont davantage respectées. La commune de Matam applique désormais l'organigramme type et une plateforme numérique de suivi des données communales a été mise en service.

Entre 2019 et 2026, plus de 84 agents et élus locaux ont été formés. Cette montée en compétences se reflète dans les évaluations : toutes les municipalités ont validé les Conditions Minimales Obligatoires (CMO) chaque année, à la seule exception de Waoundé en 2021. Concernant les Indicateurs de Performance (IDP), la commune de Matam a systématiquement franchi le seuil requis, hormis en 2022 avec un score de 45 points sur 70. Aujourd'hui, l'ensemble des sept communes est classé performant.

Plus de 3,4 milliards de francs CFA mobilisés

Sur la période allant de 2019 à 2025, le PACASEN a alloué une enveloppe prévisionnelle de 4 220 528 213 FCFA aux communes de la région, répartie entre 3 559 803 385 FCFA au titre des CMO et 660 724 828 FCFA au titre des IDP. Les transferts effectifs s'élèvent à 3 448 777 854 FCFA, soit un taux de mobilisation de 82 %.

L'écart de 771 750 359 FCFA s'explique par trois facteurs précis : les allocations de l'année 2024 annoncées mais non encore virées, une fraction des IDP de Matam retenue au titre de 2022, ainsi que la non-validation des CMO par Waoundé en 2021.

72 projets financés mais une exécution à accélérer

Les fonds transférés ont permis de financer 72 projets répartis dans quinze secteurs d'activité. Thilogne et Waoundé arrivent en tête avec 18 projets chacune, suivies de Ranérou avec 11 projets, Matam avec 10, Ourossogui avec 9, Kanel avec 4 et Semmé avec 2. Les équipements marchands dominent les investissements avec 15 réalisations, devant l'éducation et l'électrification qui comptent 8 projets chacune, l'administration et le sport avec 7 projets chacun, puis l'assainissement et l'hydraulique avec 5 projets chacun. La voirie, la santé, l'action sociale, le transport, le cadre de vie, l'élevage, l'urbanisme et l'environnement complètent ce portefeuille.

Si le niveau d'engagement est élevé avec 3 269 528 861 FCFA de contrats signés, représentant 94,8 % des montants reçus, les décaissements accusent un net retard. Ils s'établissent à 1 372 288 573 FCFA, soit un taux de décaissement de 42 % par rapport aux contrats signés et un taux d'exécution financière global de 39,8 % des fonds perçus. Le reliquat à décaisser atteint ainsi 1 897 240 288 FCFA.

Ce solde non décaissé se concentre principalement sur quelques chantiers majeurs. La commune de Matam concentre à elle seule 1,28 milliard de FCFA de reste à payer. Sur le plan sectoriel, les équipements marchands, avec 829 millions de FCFA, et les infrastructures sportives, avec 422 millions de FCFA, représentent plus des deux tiers de ce reliquat.

Des réalisations concrètes sur le terrain

Malgré ces lenteurs financières, de nombreuses infrastructures améliorent déjà le quotidien des populations. À Semmé, un centre commercial doté d'un hall de marché et un marché à bétail dynamisent l'économie locale. Waoundé a construit des cantines scolaires et réhabilité sa case de santé ainsi que plusieurs salles de classe. Kanel a également rénové une salle de classe, acquis des tricycles et étendu son réseau électrique.

À Ourossogui, la municipalité a réhabilité sa salle de délibération et construit une guérite. Ranérou a bénéficié de cantines et d'une extension électrique. Enfin, la commune de Matam a réalisé le poste de santé de Navel ainsi que des cantines, tandis que Thilogne s'est également dotée de nouvelles cantines.

Les obstacles à lever

L'atelier de capitalisation n'a pas occulté les difficultés opérationnelles rencontrées. Les retards récurrents dans la mise à disposition des ressources, tant vers les communes que vers l'ARD, pèsent sur la régularité et la qualité du coaching territorial. Par ailleurs, la lenteur des procédures de passation des marchés et la défaillance de certaines entreprises ont entraîné des glissements de calendrier sur plusieurs chantiers.

La pérennité des ouvrages constitue un autre point de vigilance : l'absence de lignes budgétaires dédiées à la maintenance expose certaines infrastructures neuves à une dégradation prématurée. Enfin, le système de rapportage souffre de la multiplicité des canevas de suivi, de transmissions tardives, d'une maîtrise encore fragile des données dans les communes sous maîtrise d'ouvrage déléguée et d'un accompagnement trop tardif sur les indicateurs financiers.

Plaidoyer pour une seconde phase du PACASEN

Pour consolider ces acquis, les acteurs réunis à Matam ont formulé plusieurs recommandations prioritaires. Ils appellent d'abord au versement ponctuel des allocations communales afin de préserver la dynamique de performance, ainsi qu'à une meilleure anticipation technique dans la passation des marchés. Ils préconisent également l'instauration de cadres périodiques de coordination et de suivi aux niveaux territorial et national.

La capitalisation et la transformation numérique figurent au cœur des perspectives. Les participants recommandent de diffuser les bonnes pratiques à travers des coachings groupés associant les communes les plus performantes à celles qui rencontrent des difficultés. Le déploiement d'outils numériques doit accompagner cette dynamique grâce à l'opérationnalisation du portail web des collectivités territoriales, à la digitalisation du mécanisme de gestion des plaintes et à la cartographie des infrastructures réalisées.

En clôture des travaux, le Directeur général de l'ADM a fixé le cap de cette nouvelle étape en appelant à passer d'une logique de bilan à une logique d'apprentissage et d'amélioration continue. Rappelant que la qualité d'un investissement repose autant sur la planification, le choix des projets, le suivi des travaux et la maintenance que sur la disponibilité financière, il a salué la complémentarité entre l'État, les collectivités, les structures d'appui, les partenaires et les citoyens. Forts de leurs sept communes performantes et de leurs 72 projets, les élus et acteurs territoriaux de Matam plaident désormais d'une même voix pour le lancement d'une seconde phase du PACASEN.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - De 2019 à 2025, le PACASEN a financé 72 projets dans sept communes de la région de Matam, pour plus de 3,4 milliards de francs CFA effectivement reçus. - Les transferts effectifs s'élèvent à 3 448 777 854 FCFA sur une enveloppe prévisionnelle de 4 220 528 213 FCFA, soit un taux de mobilisation de 82 %. - Les décaissements s'établissent à 1 372 288 573 FCFA, soit un taux d'exécution financière global de 39,8 % des fonds perçus, avec un reliquat à décaisser de 1 897 240 288 FCFA.