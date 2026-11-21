Économie

Auteur: Khady NDOYE

Agenda Sénégal 2050 : les commissaires aux enquêtes économiques veulent peser dans la transformation du pays

Les commissaires aux enquêtes économiques veulent être au cœur de la transformation économique du Sénégal, en mettant leurs compétences au service de l’Agenda Sénégal 2050. À travers sept chapitres de propositions, ils interpellent les autorités sur la souveraineté économique, la protection des consommateurs, l’industrialisation et la valorisation de leur corps.

À l’heure où les autorités sont engagées dans la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, leur amicale entend faire entendre sa voix et mettre à contribution son expertise dans la conduite des politiques publiques.

C’est dans cette dynamique que s’inscrivent les journées de réflexion et d’intégration organisées par l’Amicale des commissaires aux enquêtes économiques. Une rencontre qui a servi de tribune à la présentation de contributions stratégiques destinées à accompagner les ambitions de souveraineté économique du pays.

Présidant la rencontre au nom du ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, la directrice de cabinet, Yacine Gning Diakhaté, a salué la pertinence de cette démarche. Elle rappelle que l’administration du commerce occupe une place centrale dans l’économie nationale, intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la distribution.

Les contributions de l’amicale, notamment un document consacré à l’Agenda national de transformation et une note stratégique portant sur la Stratégie nationale de développement 2025-2029, constituent, selon elle, des pistes à explorer pour enrichir les politiques industrielles et commerciales du Sénégal.

Ne plus être un simple marché de consommation

Ainsi, bâtir une économie productive, capable de satisfaire les besoins nationaux et conquérir les marchés africains, sont leurs différentes préoccupations. Pour Yacine Gning Diakhaté, le Sénégal doit sortir de sa posture de marché de consommation pour devenir un véritable fournisseur de biens et de services à l’échelle continentale.

Cette ambition passe par le développement des agropoles, des zones industrielles, le renforcement de la production nationale, mais également par une meilleure préparation à l’intégration économique régionale et continentale, notamment dans le cadre de la ZLECAF.

Le renouvellement du cadre juridique, la vérification de la conformité des produits et la protection des consommateurs figurent également parmi les chantiers identifiés. À l’approche de la sortie du Sénégal de la catégorie des pays les moins avancés, les enjeux de compétitivité, de positionnement commercial et de préparation des entreprises nationales deviennent davantage stratégiques.

Sept chapitres pour interpeller les autorités

Pour Mamadou Lamine Ndiaye, commissaire aux enquêtes économiques et président de l’amicale, cette contribution intervient à un moment charnière. « Nous ne sommes plus dans la phase de conception, nous sommes dans la phase de la mise en œuvre des politiques publiques », insiste-t-il.

L’amicale estime qu’il est temps pour les différentes corporations de participer concrètement à la réalisation de l’Agenda Sénégal 2050. Forte de plus de quatre décennies d’expérience dans le contrôle, la régulation et l’encadrement des activités économiques, elle revendique une expertise transversale susceptible d’intervenir aussi bien dans la production, la transformation que la distribution.

Le document élaboré par les commissaires est structuré en sept chapitres. Il pose un diagnostic des difficultés qui affectent l’économie nationale et le secteur commercial, tout en formulant des recommandations pour renforcer la souveraineté économique du Sénégal.

Les propositions ont été partagées avec plusieurs départements ministériels, notamment ceux de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce, de l’Économie, ainsi qu’avec les autorités chargées de la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation.

Le corps réclame aussi de meilleures perspectives

Derrière les ambitions économiques, les commissaires aux enquêtes économiques soulèvent également la question de leur évolution professionnelle. Leur expertise, jugée transversale, leur permet d’intervenir dans plusieurs administrations et au sein d’organisations sous-régionales, africaines et internationales.

La transformation envisagée de certaines directions du ministère, notamment celles du Commerce intérieur et du Commerce extérieur, en directions générales pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de carrière. Une réflexion sur l’organisation administrative qui, selon la directrice de cabinet, est déjà engagée autour d’un projet de texte.

Au-delà de leurs revendications professionnelles, les commissaires entendent surtout obtenir une place plus importante dans l’architecture de la transformation économique nationale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les commissaires aux enquêtes économiques ont présenté sept chapitres de propositions pour l'Agenda Sénégal 2050, couvrant la souveraineté économique, la protection des consommateurs et l'industrialisation. - Yacine Gning Diakhaté, directrice de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce, a salué ces contributions comme des pistes pour enrichir les politiques industrielles et commerciales. - Les commissaires réclament de meilleures perspectives de carrière, notamment via la transformation de certaines directions du ministère en directions générales.